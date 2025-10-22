English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Amit Shah Birthday: 'या' मुलीचे पोस्टर गल्लोगल्ली लावत फिरण्यापसून तर भाजपचे चाणक्य बनण्यापर्यंतचा प्रवास

Amit Shah: आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा 61वा वाढदिवस आहे. त्यांचा जन्म 22 ऑक्टोबर 1964 ला गुजराती दाम्पत्य कुसुमबेन आणि अनिलचंद्र शाह यांच्या घरी झाला. त्यांचे आजोबा बडोद्याच्या गायकवाड राज्यातील मानसा येथील एक श्रीमंत व्यापारी (नगर सेठ) होते. पण तुम्हाल माहित आहे का हा व्यापारी मुलगा राजकारणाच्या जगात कसा प्रसिद्ध झाला?

Oct 22, 2025, 12:56 PM IST
वयाच्या 16 व्या वर्षापर्यंत, अमित शाह गुजरातमधील मानसा या त्यांच्या वडिलोपार्जित गावी राहिले आणि त्यांचे प्राथमिक शिक्षण तिथेच झाले. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, कुटुंब अहमदाबादला गेले. त्यांच्या आईचा त्यांच्या जीवनावर खोलवर प्रभाव होता. 

1982 मध्ये, शहा यांना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या गुजरात युनिटचे संयुक्त सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले. 1984 मध्ये त्यांनी नारायणपूर वॉर्डमधील संघवी बूथवर भाजपसाठी मतदान एजंट म्हणूनही काम केले. 1984 मध्ये, अमित शहा भाजपच्या युवा शाखेत सामील झाले.  

'या' मुलीचे पोस्टर भिंतींवर लावायचे गृहमंत्री

अमित शाहा हे अवघ्या 16व्या वर्षी सामजसेवा आणि राजकारणात सहभाग घेऊ लागले. ते 13 वर्षाचे असताना देशात आणीबणीचं वातावरण होता. त्यावेळी कांग्रेस विरोधी लहरी वाहत असताना युवा अमित शाह, सरदार वल्लभभाई पटेल यांची मुलगी मनिबेन पटेलसाठी भिंतीवर पोस्टर लावायचे आणि प्रचार करायचे.

त्यांची तल्लख बुद्धी आणि मेहनत पाहुन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांत (RSS)त्यांना सामिल करण्यात आलं आणि तिथेच त्यांची ओळख संघाचे समर्पित मार्गदर्शक नरेंद्र मोदींशी झाली.

2014 च्या निवडणुकीत दमदार प्रदर्शन

2014च्या निवडणुकीत जेव्हा भाजपने नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनवले तेव्हा अमित शहा यांना राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या उत्तर प्रदेश राज्याचे प्रभारी म्हणून पाठवण्यात आले. परिणामी देशाने नरेंद्र मोदींच्या बाजूने मतदान केले आणि भाजपने उत्तर प्रदेशात 73 जागा जिंकल्या, त्यामुळे भाजपला सुमारे 42% मते मिळाली. ही निवडणूक शहा यांच्या धोरणात्मक कौशल्याचा पुरावा होती. (Photo Credits - PTI)

अमित शहा यांची 9 जुलै 2014 ला भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी 2020 पर्यंत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. एवढेच नाही तर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणामध्ये भाजपच्या विस्ताराचे श्रेयदेखील शहांनाच जाते.  

1997 ते 2017 पर्यंत गुजरात विधानसभेचे सदस्य असलेल्या अमित शहा यांनी 2019 च्या लोकसभेत पहिल्यांदाच गांधीनगरमधून निवडणूक लढवली आणि बहुमतांनी विजयी झाले. जवळजवळ 70 टक्के मते मिळवत त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्याचा 5,57,000 मतांनी पराभव केले.  

2019 मध्ये देशाचे गृहमंत्री

देशाचे गृहमंत्री होण्यापूर्वी त्यांनी भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, गुजरात राज्याचे गृहमंत्री आणि भाजपचे सरचिटणीस अश्या मोठमोठ्या भूमिका चोख पार पाडल्या. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत ते गांधीनगरमधून लोकसभेवर निवडून आले. 2019 मध्ये अमित शहा देशाचे गृहमंत्री झाले आणि शहा गृहमंत्री असताना केंद्रातील मोदी सरकारने देशाची अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

