Amit Shah Birthday: 'या' मुलीचे पोस्टर गल्लोगल्ली लावत फिरण्यापसून तर भाजपचे चाणक्य बनण्यापर्यंतचा प्रवास
Amit Shah: आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा 61वा वाढदिवस आहे. त्यांचा जन्म 22 ऑक्टोबर 1964 ला गुजराती दाम्पत्य कुसुमबेन आणि अनिलचंद्र शाह यांच्या घरी झाला. त्यांचे आजोबा बडोद्याच्या गायकवाड राज्यातील मानसा येथील एक श्रीमंत व्यापारी (नगर सेठ) होते. पण तुम्हाल माहित आहे का हा व्यापारी मुलगा राजकारणाच्या जगात कसा प्रसिद्ध झाला?
'या' मुलीचे पोस्टर भिंतींवर लावायचे गृहमंत्री
2014 च्या निवडणुकीत दमदार प्रदर्शन
2014च्या निवडणुकीत जेव्हा भाजपने नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनवले तेव्हा अमित शहा यांना राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या उत्तर प्रदेश राज्याचे प्रभारी म्हणून पाठवण्यात आले. परिणामी देशाने नरेंद्र मोदींच्या बाजूने मतदान केले आणि भाजपने उत्तर प्रदेशात 73 जागा जिंकल्या, त्यामुळे भाजपला सुमारे 42% मते मिळाली. ही निवडणूक शहा यांच्या धोरणात्मक कौशल्याचा पुरावा होती. (Photo Credits - PTI)
