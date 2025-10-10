English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मोदींनी अमित शाहांपासून सावध रहावं, त्यांच्यावर विश्वास ठेऊ नये! ते मीर जाफर...'; कोणी केलं हे विधान?

Warning About Amit Shah To PM Narendra Modi: मोदी आणि शाह या जोडगोळीची भारतीय राजकारणात मागील अडीच दशकांपासून चर्चा असतानाच आता एक आश्चर्यकारक सल्ला विद्यमान पंतप्रधानांना देण्यात आलाय. नेमकं हे प्रकरण काय समजून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Oct 10, 2025, 04:12 PM IST
twitter
1/10

अमित शाहांपासून सावध राहण्याचा सल्ला मोदींना नेमका कोणी आणि का दिलाय?

modishahnews

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह हे एकमेकांचे मागील अडीच दशकांहून अधिक काळापासून चांगले सहकारी आहेत. मात्र आता अमित शाहांपासून सावध राहण्याचा सल्ला मोदींना नेमका कोणी आणि का दिलाय जाणून घ्या...

twitter
2/10

मोदींना इशारा

modishahnews

केंद्र सरकारमधील दोन सर्वोच्च नेत्यांवर एका मुख्यमंत्र्याने कठोर शब्दांमध्ये निशाणा साधला आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्र नेतृ्त्वातील क्रमांक एक आणि क्रमांक दोनचे नेते म्हणजेच अनुक्रमे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा उल्लेख करत ही टीका करण्यात आली आहे. ही टीका करताना पंतप्रधानांना एक इशाराही देण्यात आलाय.  

twitter
3/10

'शाह कार्यवाहक पंतप्रधान असल्यासारखे...'

modishahnews

ही टीका करताना केंद्रीय गृहमंत्र्यांपासून पंतप्रधानांनी सावध रहावे असं या मुख्यमंत्र्यांनी सुचवलं आहे. इतकेच नाही तर केंद्रीय गृहमंत्री अधिकारांचा अतिरेक करत 'कार्यवाहक पंतप्रधान असल्यासारखे वागतात' असा टोलाही या मुख्यमंत्र्यांनी लगावला आहे.  

twitter
4/10

अमित शहांवर विश्वास ठेवू नका, असा सल्ला

modishahnews

ही टीका पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली आहे. पूरग्रस्त उत्तर बंगालच्या दौऱ्यानंतर कोलकाता येथे पोहोचल्यानंतर ममता यांनी अमित शाहांवर निशाणा साधल्याचं पाहायला मिळालं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलेल्या सल्ल्यामध्ये मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी अमित शहांवर विश्वास ठेवू नका असं म्हटलं आहे.  

twitter
5/10

एकत्रच राजकीय कारकीर्द

modishahnews

जवळपास मागेपुढेच आपली राजकीय कारकीर्द सुरु करणाऱ्या पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाहांची मैत्री सर्वश्रूत आहे. असं असतानाही मोदींना शाहांसंदर्भात सूचक इशारा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. अमित शाहांवर विश्वास ठेऊ नका इतक्यावरच न थांबता ममता बॅनर्जींनी असा दावा केला की केंद्रीय गृहमंत्री एके दिवशी मोदींसाठी मीर जाफर (देशद्रोही) बनतील. बुधवारी सायंकाळी कोलकाता विमानतळावर त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या.  

twitter
6/10

'हा सर्व अमित शाहांचा खेळ...'

modishahnews

"हा सर्व अमित शाहांचा खेळ आहे... (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी) सर्व काही जाणतात, पण मी हे त्यांना सांगायलाच हवे - अमित शाहांवर इतका विश्वास ठेवू नका. एक दिन वो आपका मीर जाफर बन जायेगा (एक दिवस ते तुमच्यासाठी मीर जाफर ठरतील)," असं ममता बॅनर्जी यांनी कोलकाता विमानतळावर माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटलं.  

twitter
7/10

मीर जाफर कोण?

modishahnews

मीर जाफर अली खान हे 18 व्या शतकातील बंगालचे नबाब होते आणि त्यांचे नाव विशेषतः प्लासीच्या लढाई (1757) मुळे इतिहासात कुप्रसिद्ध आहे. प्लासीच्या लढाईत बंगालचे नबाब सिराज-उद-दौला यांच्याशी विश्वासघात करून मीर जाफर यांनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला विजय मिळवून दिला होता. त्यामुळेच त्यांचं नाव राजकीय संदर्भातून विश्वास घात करणारी व्यक्ती म्हणून टीका-टोमण्यांमध्ये वापरलं जातं. असाच टोमणा ममता बॅनर्जींनी लागवला आहे.

twitter
8/10

आढावा बैठकीनंतर बोलत होत्या मुख्यमंत्री

modishahnews

बुधवारी उपनिवडणूक आयुक्त ज्ञानेश भारती यांनी घेतलेल्या बैठकीत ममता बॅनर्जी यांनी विविध जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसोबत मतदार यादीतील मतदारांची फेरतपासणीसाठी (SIR) पश्चिम बंगालमधील तयारीचा आढावा घेतला. या बैठकीनंतरच त्यांनी अमित शाहांवर टीका केली.

twitter
9/10

त्रिपुरा सरकारवर टीका

modishahnews

आगरतळा येथील तृणमूल काँग्रेसच्या पक्ष कार्यालयावर झालेल्या कथित हल्ल्याबद्दल बोलताना बॅनर्जी यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील त्रिपुरा सरकारवर टीका केली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी असा दावा केला की बुधवारी आगरतळा येथे पोहोचलेल्या सहा सदस्यांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाला विमानतळावरून बाहेर पडण्यापासून रोखण्यात आलं मंगळवारी पक्षाच्या राज्य कार्यालयात कथितपणे तोडफोड झाल्यानंतर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसचे शिष्टमंडळ आगरतळा येथे गेले होते. 

twitter
10/10

आयोग भाजपच्या सूचनेनुसार चाललं आहे का?

modishahnews

"(निवडणूक) आयोग म्हणतो की एसआयआर (मतदार यादीची विशेष फेरतपासणीची पुनरावृत्ती) 15 दिवसांच्या आत करावी लागेल. आयोग भाजपच्या सूचनेनुसार चाललं आहे का? सर्व काही अमित शाह यांच्या निर्देशानुसार केले जात आहे, जसे काही ते कार्यवाहक पंतप्रधान आहेत," असा टोला ममता बॅनर्जींनी लगावला.  (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - पीटीआय आणि सोशल मीडियावरुन साभार)  

twitter
पुढील
अल्बम

IPL 2026 पूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्स 'या' 5 खेळाडूंना दाखवणार बाहेरचा रस्ता, धोनीच्या आवडत्या खेळाडूचाही समावेश

पुढील अल्बम

IPL 2026 पूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्स &#039;या&#039; 5 खेळाडूंना दाखवणार बाहेरचा रस्ता, धोनीच्या आवडत्या खेळाडूचाही समावेश

IPL 2026 पूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्स 'या' 5 खेळाडूंना दाखवणार बाहेरचा रस्ता, धोनीच्या आवडत्या खेळाडूचाही समावेश

IPL 2026 पूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्स 'या' 5 खेळाडूंना दाखवणार बाहेरचा रस्ता, धोनीच्या आवडत्या खेळाडूचाही समावेश 7
अवघ्या 25 हजारात भारतीयांना जागतील सर्वात आनंदी देशात स्थायिक होण्याची संधी; असा करा अर्ज

अवघ्या 25 हजारात भारतीयांना जागतील सर्वात आनंदी देशात स्थायिक होण्याची संधी; असा करा अर्ज

अवघ्या 25 हजारात भारतीयांना जागतील सर्वात आनंदी देशात स्थायिक होण्याची संधी; असा करा अर्ज 13
Kranti Goud: खेड्यातील जन्म, मुलांसोबत खेळायला शिकली...फिल्मी आहे क्रिकेटपटू क्रांती गौडची स्टोरी

Kranti Goud: खेड्यातील जन्म, मुलांसोबत खेळायला शिकली...फिल्मी आहे क्रिकेटपटू क्रांती गौडची स्टोरी

Kranti Goud: खेड्यातील जन्म, मुलांसोबत खेळायला शिकली...फिल्मी आहे क्रिकेटपटू क्रांती गौडची स्टोरी 8
36 वर्षांपूर्वीचा रेखाचा बाथटबमधील हा बोल्ड सीन पाहून तुम्हालाही बसेल धक्का; ओलांडली होती बोल्डनेसची मर्यादा

36 वर्षांपूर्वीचा रेखाचा बाथटबमधील हा बोल्ड सीन पाहून तुम्हालाही बसेल धक्का; ओलांडली होती बोल्डनेसची मर्यादा

36 वर्षांपूर्वीचा रेखाचा बाथटबमधील हा बोल्ड सीन पाहून तुम्हालाही बसेल धक्का; ओलांडली होती बोल्डनेसची मर्यादा 8