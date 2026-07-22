/25 टक्के लिव्हरवर जगतायत अमिताभ बच्चन; मनगटातील नाडीही करत नाही काम, या 4 गंभीर आजारांचा केला सामना

बॉलिवूडचे बिग बी अमिताभ बच्चन वयाच्या 83 व्या वर्षीही इतक्या जोमाने काम करत आहेत की, अनेक तरुण लाजतील. विशेष म्हणजे अमिताभ बच्चन अनेक आजारांनी त्रस्त असतानाही इतके सक्रीय असतात.
बॉलिवूडचे बिग बी अमिताभ बच्चन आरोग्याशी संबंधित अनेक समस्यांचा सामना करत आहेत. नुकतंच अमिताभ बच्चन यांनी सर्जरीनंतर घरी आल्याचं ब्लॉगमधून सांगितलं आहे. यावेळी त्यांनी सर्जरी कसली आहे वैगेरेची सविस्तर माहिती दिली नाही.
पण तुम्हाला माहिती आहे का, 83 वर्षीय अमिताभ बच्चन आधीपासूनच अनेक व्याधींनी त्रस्त आहेत. नेमके त्यांना कोणते आजार आहेत हे जाणून घ्या.
अमिताभ यांचा 1982 मधील 'कुली' चित्रपटाच्या सेटवर भीषण अपघात झाला होता, ही गोष्ट सर्वांनाच माहित आहे. अभिनेता पुनीत इस्सार यांच्यासोबतच्या एका मारामारीच्या दृश्यादरम्यान अमिताभ बच्चन यांच्या पोटाला गंभीर दुखापत झाली आणि मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्त्राव झाला. त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आलं, जिथे डॉक्टरांनी त्यांना 'क्लिनिकली डेड' (वैद्यकीयदृष्ट्या मृत) घोषित केले होते; मात्र, अखेरीस ते त्यातून सावरले.
या अपघातानंतर अमिताभ बच्चन यांचं यकृत पूर्णपणे निकामी झाले होते. वास्तविक, रक्तसंक्रमणामुळे त्यांच्या शरीरात 'हिपॅटायटीस बी'चा विषाणू शिरला होता, ज्यामुळे त्यांचे 75 टक्के यकृत खराब झाले. 'बिग बी' केवळ 25 टक्के कार्यरत असलेल्या यकृताच्या आधारे जगत आहेत. आपण 'हिपॅटायटीस बी'ने ग्रस्त असल्याचं त्यांनी अनेकदा सांगितलं आहे.
दरम्यान यावेळी रुग्णालयात रक्त काढण्यासाठी त्यांना सतत अर्ध्या तासाने सुई टोचली जात होती. यामुळे त्यांच्या हाताच्या नाडीने काम करणं बंद केलं. आता माझ्या मानेवरच नाडी आहे असं अमिताभ यांनी सांगितलं होतं.
अमिताभ बच्चन यांना दम्याचाही (अस्थमा) त्रास आहे. एकदा चित्रीकरणादरम्यान त्यांना इनहेलर वापरताना पाहिले गेले होते. ते नेहमीच आपल्यासोबत इनहेलर बाळगतात.
अमिताभ बच्चन यांनी 'स्पायनल टीबी' (पाठीच्या मणक्याचा क्षयरोग) या आजाराचाही सामना केला आहे. हा आजार पाठीच्या मणक्यावर परिणाम करतो. दीर्घकाळ चाललेल्या उपचारानंतर ते यातून बरे झाले. 'कौन बनेगा करोडपती' या शोच्या पहिल्या पर्वाचे चित्रीकरण सुरू असताना, 2000 साली त्यांना या आजाराचे निदान झाले. 2023 मध्ये 'केबीसी'च्या मंचावरून त्यांनी स्वतः या आजाराबद्दल माहिती दिली होती.
अमिताभ बच्चन यांनी 'मायस्थेनिया ग्रॅव्हिस' या आजाराचा सामना केला असून त्यावर मातही केली आहे. त्यांनी 'केबीसी 15' (KBC 15) दरम्यान याबद्दल माहिती दिली होती. हा स्नायूंशी संबंधित एक विकार आहे; यामध्ये छातीत आणि स्नायूंमध्ये तीव्र वेदना होणे, तसेच बोलताना आणि श्वास घेताना त्रास होणे ही लक्षणे दिसून येतात.
2018 मध्ये पोटातील तीव्र वेदनांमुळे अमिताभ बच्चन यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेतला होता, तेव्हा त्यांना 'डायव्हर्टिक्युलायटिस' या गंभीर आजाराचे निदान झाले. ही समस्या त्यांच्या आतड्यांमध्ये होती आणि त्यानंतर त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली.