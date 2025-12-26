English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • 6 मिनिटं 25 सेकंदांचं सुपरहिट गाणं, 35 वर्षांनंतरही Youtube वर ट्रेंड; सुंदर अभिनेत्री विनवण्या करत राहिली, पण अमिताभ भाव खात राहिले

6 मिनिटं 25 सेकंदांचं सुपरहिट गाणं, 35 वर्षांनंतरही Youtube वर ट्रेंड; सुंदर अभिनेत्री विनवण्या करत राहिली, पण अमिताभ भाव खात राहिले

Biggest Chartbuster Song: 90 च्या दशकातील रोमँटिक गाण्यांची जबरदस्त क्रेझ होती. या गाण्यांचा प्रभाव इतका होती की, फॅशन, हेअरस्टाईल आणि अगदी संभाषणातही ते जाणवायचं.   

Shivraj Yadav | Dec 26, 2025, 10:44 PM IST
Biggest Chartbuster Song: 10 ऑगस्ट 1990 रोजी 'आज का अर्जुन' चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. या गाण्यातील : "गोरी हैं कलाईयां" हे गाणं चित्रपट प्रदर्शित होताच हिट झालं होतं. अमिताभ बच्चन आणि जया प्रदा यांच्यावर चित्रित करण्यात आलेलं हे रोमँटिक गाणं होतं.  हे गाणं आजही लग्न आणि पार्ट्यांमध्ये वाजतं. YouTube वर करोडो व्ह्यूज आहेत. बप्पी लाहिरी यांनी संगीतबद्ध केलेलं हे गाणं बिनाका गीतमाला चार्टमध्ये अव्वल स्थानावर होतं. हे 90 च्या दशकातील प्रसिद्ध गाण्यांपैकी एक आहे.  

हे गाणे लता मंगेशकर आणि शब्बीर कुमार यांनी गायले होते, ज्यांच्या आवाजाने ते अजरामर झाले. लताजींची सुमधुरता आणि शब्बीर यांची ऊर्जा अद्भुत होती. त्या काळातील लोकप्रिय संगीत दिग्दर्शक बप्पी लाहिरी यांनी ते संगीतबद्ध केलं होतं. अंजान यांनी गाणं लिहिलं होतं.   

या गाण्याचं रेकॉर्डिंग मुंबईच्या स्टुडिओमध्ये झालं आणि विनाइल रेकॉर्डवर रिलीज झाले. ते आजही रेडिओवर वाजते. हे गाणं आजही रिमिक्स होत असतं.   

हे गाणे अत्यंत लोकप्रिय झाले आणि 1990 च्या सर्वाधिक ऐकल्या गेलेल्या गाण्यांपैकी एक बनले. ते बिनाका गीतमालामध्ये पहिल्या क्रमांकावर पोहोचले आणि लोक ते ऐकवण्यासाठी वारंवार विनंती करत होते.   

या गाण्याचे चित्रपटाच्या यशात मोठी भूमिका बजावली आणि ऑडिओ कॅसेटची विक्री वाढवली. आजही ते अत्यंत लोकप्रिय आहे. खासकरुन ९० च्या दशकातील तरुण आजही हे गाणं आवडीने ऐकतात.   

या गाण्याला YouTube वर 1 कोटींहून अधिक व्ह्यूज आहेत आणि सोशल मीडियावर वारंवार शेअर केले जाते. नवीन पिढी डान्ससाठी हे गाणं वापरते. हे गाणं प्रेमाचे प्रतीक बनलं आणि अनेक चित्रपटांमध्ये त्याचा उल्लेख आहे.  

"आज का अर्जुन" हा चित्रपट त्या काळातील लोकप्रिय दिग्दर्शक केसी बोकोडिया यांनी दिग्दर्शित आणि निर्मित केला होता. हा चित्रपट महाभारतातील अर्जुनापासून प्रेरित होता. ही कथा भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणाऱ्या एका प्रामाणिक माणसाभोवती फिरते. चित्रपटाचे चित्रीकरण मुंबई आणि इतर ठिकाणी झाले होते आणि त्यात अॅक्शन, ड्रामा आणि रोमान्सचे मिश्रण होते. रिलीज झाल्यानंतर, त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि अमिताभ बच्चन यांचा कमबॅक चित्रपट मानला गेला. तो अजूनही एक क्लासिक मानला जातो, विशेषतः त्याच्या संगीतासाठी.  

या चित्रपटात अमिताभ बच्चन यांनी भोला/अर्जुनची भूमिका साकारली होती, तर जया प्रदा यांनी नायिका राधाची भूमिका केली होती. अमिताभ यांच्या अभिनयाचे खूप कौतुक झाले होते आणि हा चित्रपट 80 आणि 90 च्या दशकाच्या उत्तरार्धातील त्यांच्या सर्वात यशस्वी चित्रपटांपैकी एक आहे.   

चित्रपटाचे बजेट अंदाजे 3 कोटी होते. बॉक्स ऑफिसवर, भारतात निव्वळ कलेक्शन 10 कोटी तर जगभरातील कमाई 13 ते 17 कोटी पर्यंत पोहोचली. हा चित्रपट सुपरहिट ठरला आणि त्याने त्याच्या बजेटच्या तिप्पट कमाई केली. 

