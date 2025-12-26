6 मिनिटं 25 सेकंदांचं सुपरहिट गाणं, 35 वर्षांनंतरही Youtube वर ट्रेंड; सुंदर अभिनेत्री विनवण्या करत राहिली, पण अमिताभ भाव खात राहिले
Biggest Chartbuster Song: 90 च्या दशकातील रोमँटिक गाण्यांची जबरदस्त क्रेझ होती. या गाण्यांचा प्रभाव इतका होती की, फॅशन, हेअरस्टाईल आणि अगदी संभाषणातही ते जाणवायचं.
Shivraj Yadav | Dec 26, 2025, 10:44 PM IST
1/9
Biggest Chartbuster Song: 10 ऑगस्ट 1990 रोजी 'आज का अर्जुन' चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. या गाण्यातील : "गोरी हैं कलाईयां" हे गाणं चित्रपट प्रदर्शित होताच हिट झालं होतं. अमिताभ बच्चन आणि जया प्रदा यांच्यावर चित्रित करण्यात आलेलं हे रोमँटिक गाणं होतं. हे गाणं आजही लग्न आणि पार्ट्यांमध्ये वाजतं. YouTube वर करोडो व्ह्यूज आहेत. बप्पी लाहिरी यांनी संगीतबद्ध केलेलं हे गाणं बिनाका गीतमाला चार्टमध्ये अव्वल स्थानावर होतं. हे 90 च्या दशकातील प्रसिद्ध गाण्यांपैकी एक आहे.
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
"आज का अर्जुन" हा चित्रपट त्या काळातील लोकप्रिय दिग्दर्शक केसी बोकोडिया यांनी दिग्दर्शित आणि निर्मित केला होता. हा चित्रपट महाभारतातील अर्जुनापासून प्रेरित होता. ही कथा भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणाऱ्या एका प्रामाणिक माणसाभोवती फिरते. चित्रपटाचे चित्रीकरण मुंबई आणि इतर ठिकाणी झाले होते आणि त्यात अॅक्शन, ड्रामा आणि रोमान्सचे मिश्रण होते. रिलीज झाल्यानंतर, त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि अमिताभ बच्चन यांचा कमबॅक चित्रपट मानला गेला. तो अजूनही एक क्लासिक मानला जातो, विशेषतः त्याच्या संगीतासाठी.
8/9
9/9