मॅनेजमेंट ट्रेनी ते सिनियर वाईस प्रेसिडंट, 23 वर्षांची यशस्वी कारकिर्द; Axis ला अलविदा करताना अमृता फडणवीस भावूक!

Amruta Fadnavis Axis Bank Resgination News: अमृता फडणवीस या केवळ बँकिंग क्षेत्रात यशस्वी व्यावसायिक नाहीत, तर एक कुशल शास्त्रीय गायिका आणि समर्पित समाजसेविका देखील आहेत.
Pravin Dabholkar | Feb 19, 2026, 06:25 PM IST
मॅनेजमेंट ट्रेनी ते सिनियर वाईस प्रेसिडंट, 23 वर्षाच्या यशस्वी कारकिर्दीनंतर Axis ला अलविदा करताना अमृता फडणवीस भावूक!
प्रसिद्ध गाणी
गायिका म्हणून ओळख
अमृता फडणवीस यांचे 'सब धन माती' हे गाणे पहिले चित्रपट गीत होते. अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत 'फिर से' या म्युझिक व्हिडिओतही त्यांनी गायले आहे. सामाजिक मुद्द्यांवर आधारित गाणीही त्यांनी गायली आहेत. जसे की अॅसिड हल्ला पीडितांसाठी 'अलग मेरा ये रंग है', कोविड योद्ध्यांसाठी 'तू मंदिर तू शिवाला' आणि महिला सशक्तीकरणासाठी 'तिला जगू द्या', हे गाणेदेखील प्रसिद्ध आहे.
समाजसेवेत सक्रिय
समाजसेविकेच्या नात्याने त्यांनी महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी 'प्रोजेक्ट दिशा' सारखे उपक्रम राबवले, ज्यात रिटेल, बँकिंग आणि शिवणकामाचे प्रशिक्षण दिले जाते. पालघर, नागपूर येथील खेड्यांमध्ये कुपोषण दूर करणे, आदिवासी भागात विकास कामे, मुंबई महानगरपालिकेच्या सफाई कामगारांच्या कल्याणासाठी संस्था चालवणे, शाळकरी मुलांसाठी 'गुड टच बॅड टच' जागृती कार्यक्रम, वृक्षारोपण मोहीम आणि वंचित मुलांसाठी प्रतिभा शोध उपक्रम यांसारख्या अनेक कामांत त्या सक्रिय आहेत. 2022 मध्ये कॅन्स फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये सामाजिक योगदानाबद्दल त्यांना पुरस्कार मिळाला आहे. त्यांचा हा बहुआयामी प्रवास प्रेरणादायी आहे.
बँकिंग क्षेत्रातील यशस्वी प्रवास
सुमारे तेवीस वर्षांपूर्वी अमृता फडणवीस यांनी अॅक्सिस बँकेत तरुण व्यवस्थापन प्रशिक्षणार्थी म्हणून आपली कारकीर्द सुरू केली. त्या वेळी त्या उत्साहाने भरलेल्या तरुण होत्या. आज त्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदावरून सेवानिवृत्ती घेत आहेत. या काळात त्यांनी मेहनत, समर्पण आणि सातत्याने काम केले. छोट्या-छोट्या जबाबदाऱ्यांपासून मोठ्या पदापर्यंत पोहोचण्याचा हा प्रवास यातून दिसून येतो.
ट्रेनी ते कॉर्पोरेट पर्यंत विविध अनुभव
बँकेच्या मॅनेजमेंट ट्रेनी कामापासून ते कॉर्पोरेट बँकिंग, ट्रेझरी व्यवहार आणि ग्राहकांशी संबंध जोडण्यापर्यंत अनेक विभागांत त्यांनी काम केले. प्रत्येक क्षेत्रात त्यांनी नवीन गोष्टी शिकल्या, आव्हाने पेलली आणि यश मिळवले. ग्राहकांना चांगली सेवा देणे, आर्थिक व्यवहार हाताळणे आणि टीमसोबत काम करणे यात त्यांना खूप काही मिळाले. हे अनुभव त्यांच्या जीवनाचा अमूल्य ठेवा बनले आहेत.
भावनिक पोस्ट
सहकाऱ्यांचे मानले आभार
