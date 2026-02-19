English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मॅनेजमेंट ट्रेनी ते सिनियर वाईस प्रेसिडंट, 23 वर्षांची यशस्वी कारकिर्द; Axis ला अलविदा करताना अमृता फडणवीस भावूक!

Amruta Fadnavis Axis Bank Resgination News: अमृता फडणवीस या केवळ बँकिंग क्षेत्रात यशस्वी व्यावसायिक नाहीत, तर एक कुशल शास्त्रीय गायिका आणि समर्पित समाजसेविका देखील आहेत.

Pravin Dabholkar | Feb 19, 2026, 06:25 PM IST
Amruta Fadanvis bids farewell to Axis Bank after Successfull Career

Amruta Fadanvis farewell: अमृता फडणवीस या केवळ बँकिंग क्षेत्रात यशस्वी व्यावसायिक नाहीत, तर एक कुशल शास्त्रीय गायिका आणि समर्पित समाजसेविका देखील आहेत. त्यांना लहानपणापासून संगीताची आवड आहे.

प्रसिद्ध गाणी

Amruta Fadanvis bids farewell to Axis Bank after Successfull Career

 त्यांनी शास्त्रीय संगीताची औपचारिक ट्रेनिंग घेतली असून, 2016 मध्ये 'जय गंगाजल' चित्रपटात प्लेबॅक सिंगर म्हणून पदार्पण केले. त्यांच्या एका सोशल मीडिया पोस्टने साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. काय आहे या पोस्टमध्ये? जाणून घेऊया. 

गायिका म्हणून ओळख

Amruta Fadanvis bids farewell to Axis Bank after Successfull Career

अमृता फडणवीस यांचे 'सब धन माती' हे गाणे पहिले चित्रपट गीत होते. अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत 'फिर से' या म्युझिक व्हिडिओतही त्यांनी गायले आहे. सामाजिक मुद्द्यांवर आधारित गाणीही त्यांनी गायली आहेत. जसे की अॅसिड हल्ला पीडितांसाठी 'अलग मेरा ये रंग है', कोविड योद्ध्यांसाठी 'तू मंदिर तू शिवाला' आणि महिला सशक्तीकरणासाठी 'तिला जगू द्या', हे गाणेदेखील प्रसिद्ध आहे.

समाजसेवेत सक्रिय

Amruta Fadanvis bids farewell to Axis Bank after Successfull Career

समाजसेविकेच्या नात्याने त्यांनी महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी 'प्रोजेक्ट दिशा' सारखे उपक्रम राबवले, ज्यात रिटेल, बँकिंग आणि शिवणकामाचे प्रशिक्षण दिले जाते. पालघर, नागपूर येथील खेड्यांमध्ये कुपोषण दूर करणे, आदिवासी भागात विकास कामे, मुंबई महानगरपालिकेच्या सफाई कामगारांच्या कल्याणासाठी संस्था चालवणे, शाळकरी मुलांसाठी 'गुड टच बॅड टच' जागृती कार्यक्रम, वृक्षारोपण मोहीम आणि वंचित मुलांसाठी प्रतिभा शोध उपक्रम यांसारख्या अनेक कामांत त्या सक्रिय आहेत. 2022 मध्ये कॅन्स फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये सामाजिक योगदानाबद्दल त्यांना पुरस्कार मिळाला आहे. त्यांचा हा बहुआयामी प्रवास प्रेरणादायी आहे.

बँकिंग क्षेत्रातील यशस्वी प्रवास

Amruta Fadanvis bids farewell to Axis Bank after Successfull Career

सुमारे तेवीस वर्षांपूर्वी अमृता फडणवीस यांनी अॅक्सिस बँकेत तरुण व्यवस्थापन प्रशिक्षणार्थी म्हणून आपली कारकीर्द सुरू केली. त्या वेळी त्या उत्साहाने भरलेल्या तरुण होत्या. आज त्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदावरून सेवानिवृत्ती घेत आहेत. या काळात त्यांनी मेहनत, समर्पण आणि सातत्याने काम केले. छोट्या-छोट्या जबाबदाऱ्यांपासून मोठ्या पदापर्यंत पोहोचण्याचा हा प्रवास यातून दिसून येतो.

ट्रेनी ते कॉर्पोरेट पर्यंत विविध अनुभव

Amruta Fadanvis bids farewell to Axis Bank after Successfull Career

बँकेच्या मॅनेजमेंट ट्रेनी कामापासून ते कॉर्पोरेट बँकिंग, ट्रेझरी व्यवहार आणि ग्राहकांशी संबंध जोडण्यापर्यंत अनेक विभागांत त्यांनी काम केले. प्रत्येक क्षेत्रात त्यांनी नवीन गोष्टी शिकल्या, आव्हाने पेलली आणि यश मिळवले. ग्राहकांना चांगली सेवा देणे, आर्थिक व्यवहार हाताळणे आणि टीमसोबत काम करणे यात त्यांना खूप काही मिळाले. हे अनुभव त्यांच्या जीवनाचा अमूल्य ठेवा बनले आहेत.

भावनिक पोस्ट

Amruta Fadanvis bids farewell to Axis Bank after Successfull Career

अॅक्सिस ही संस्था माझे कुटुंब, शिक्षक आणि दुसरे घर असल्याचे त्या म्हणाल्या.माझ्या सहकाऱ्यांचा आणि नेत्यांचा, विशेषतः एमडी आणि सीईओ अमिताभ चौधरी यांचा, सर्व पाठिंब्यासाठी आभारी आहे. हा सुंदर अध्याय संपत असताना, मी आयुष्यभर धडे आणि मैत्री घेऊन जातो, असेही अमृता फडणवीस यावेळी म्हणाल्या.

सहकाऱ्यांचे मानले आभार

Amruta Fadanvis bids farewell to Axis Bank after Successfull Career

अमृता फडणवीस यांनी आपल्या सर्व सहकाऱ्यांना, वरिष्ठांना आणि विशेषतः बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ चौधरी यांचा मनापासून धन्यवाद दिले. त्यांच्या पाठिंब्यामुळे, मार्गदर्शनामुळे आणि प्रोत्साहनामुळे आज हा टप्पा गाठता आल्याचे त्या म्हणाल्या.

आयुष्यभरासाठी मैत्री

Amruta Fadanvis bids farewell to Axis Bank after Successfull Career

बँकेतून मिळालेली शिकवण आणि मैत्री त्यांच्या आयुष्यात कायम राहील. प्रत्येक अनुभवाने त्यांना जबाबदारी, टीमवर्क आणि ग्राहकसेवा यांचे महत्त्व शिकवल्याचे त्या सांगतात. नवीन वाटेवर पुढे जाताना हे धडे आणि जिव्हाळ्याच्या आठवणी त्यांच्यासोबत असतील. हा निरोप नव्या सुरुवातीचा आहे, पण जुन्या संबंधांचा वारसा कायम राहील,असे त्या आपल्या पोस्टमध्ये म्हणतात. 

