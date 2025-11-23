English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कितवी शिकलीये अमृता खानविलकर? अभिनेत्रीबद्दलच्या या गोष्टी तुम्हाला ठाऊक आहेत का?

 Amruta Khanvilkar Birthday Bash : मराठी अभिनेत्री अमृता खानविलकरने अभिनय क्षेत्राप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रातही कोणतीच कसर सोडली नाही. आज तिच्या वाढदिवसा निमित्ताने तिच्या शिक्षणापासून तिच्याबद्दलच्या अनेक गोष्टी जाणून घेऊया. 

Nov 23, 2025, 12:15 PM IST
1/10

अमृता खानविलकर वाढदिवस

Amruta Khanvilkar birthday

2/10

अमृता खानविलकर वाढदिवस

Amruta Khanvilkar birthday

आपल्या नृत्याच्या जोरावर सर्वांना घायाळ करणारी मराठी चित्रपटसृष्टीतील आघाडीची अभिनेत्री अमृता खानविकरचा आज वाढदिवस आहे. गोलमाल या चित्रपटातून तिने मराठी चित्रपटसृष्टीत पहिले पाऊल ठेवले.  

3/10

अमृता खानविलकर वाढदिवस

Amruta Khanvilkar birthday

यानंतर तिने 'मुंबई सालसा' या हिंदी चित्रपटातून हिंदी प्रेक्षकांची मने जिंकली . तसेच फूंक या हिंदी चित्रपटात तिला मॅक्स स्टारडस्ट पुरस्काराअंतर्गत 'एक्सायटिंग न्यू फेस' या पुरस्कारासाठी नामांकित करण्यात आले होते.  

4/10

अमृता खानविलकर वाढदिवस

Amruta Khanvilkar birthday

24 वर्षांच्या कारकिर्दित अमृताने अनेक हिट चित्रपट केले. फक्त चित्रपटच नाही तर ओटीटीवरही तिच्या अभिनयाची जादू पसरली आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रातही तिने कोणतीच कसर सोडली नाही.  

5/10

अमृता खानविलकर वाढदिवस

Amruta Khanvilkar birthday

24 वर्षांच्या कारकिर्दित अमृताने अनेक हिट चित्रपट केले. फक्त चित्रपटच नाही तर ओटीटीवरही तिच्या अभिनयाची जादू पसरली आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रातही तिने कोणतीच कसर सोडली नाही.   

6/10

अमृता खानविलकर वाढदिवस

Amruta Khanvilkar birthday

अमृता खानविलकरच्या प्राथमिक शिक्षणाची सुरूवात पुण्याच्या कर्नाटका हाय स्कूलमध्ये झाली. नंतर याच शाळेत तिचे माध्यमिक शिक्षण पूर्ण झाले.  

7/10

अमृता खानविलकर वाढदिवस

Amruta Khanvilkar birthday

पुढे कॉमर्स क्षेत्रातील आवडीमुळे याच विषयात अमृताने तिचे उच्चशिक्षण पुण्याच्याच मराठवाडा मित्रमंडळ कॉलेज ऑफ कॉमर्स या महाविद्यालयात पूर्ण केले.   

8/10

अमृता खानविलकर वाढदिवस

Amruta Khanvilkar birthday

यानंतर अमृताने अभिनय क्षेत्रातील तिच्या कारकिर्दीची सुरूवात झी टीव्ही वाहिनीवरील 'झी इंडीयाज बेस्ट सिनेस्टार' की खोज या रियालिटी शो मधून केली. 2004 मधील या शोमध्ये तिने तिसरा क्रमांक मिळवला.  

9/10

अमृता खानविलकर वाढदिवस

Amruta Khanvilkar birthday

त्यानंतर सहारा वन या हिंदी वाहिनीवरील 'अदा' मालिकेत तिला पहिली भूमिका मिळाली. याशिवाय तिने झी म्युझिक वाहिनीवरील 'बॉलिवुड  टुनाइट ' या कार्यक्रमात सूत्रसंचालनही केले.  

10/10

अमृता खानविलकर वाढदिवस

Amruta Khanvilkar birthday

चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करण्याआधी अमृताने अशा अनेक कार्यकक्रम आणि मालिकांमध्ये तिच्या अभिनयाची जादू दाखवली आणि ती आजही चाहत्यांच्या मनात घर करून आहे.  

