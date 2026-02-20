English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • या गोष्टी पडद्याआड असणंच योग्य, कारण... अमृता खानविलकारचा थक्क करणारा गौप्यस्फोट

'या' गोष्टी पडद्याआड असणंच योग्य, कारण... अमृता खानविलकारचा थक्क करणारा गौप्यस्फोट

Actrss Amruta Khanvilkar: मराठी आणि हिंदी मनोरंजन क्षेत्रात स्वतःची वेगळीच ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री अमृता खानविलकर पुन्हा चर्चेत आली आहे. एका मुलाखतीत तिने काही गोष्टी पडद्याआडच असाव्यात असं स्पष्ट मत मांडलं. अभिनेत्रीच्या या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा रंगली. तिच्या या प्रतिक्रियेने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. जाणून घ्या अमृता नेमकं काय म्हणाली?

Priti Ved | Feb 20, 2026, 11:37 AM IST
'या' गोष्टी पडद्याआड असणंच योग्य, कारण... अमृता खानविलकारचा थक्क करणारा गौप्यस्फोट

'या' गोष्टी पडद्याआड असणंच योग्य, कारण... अमृता खानविलकारचा थक्क करणारा गौप्यस्फोट 

व्हायरल झालेलं वक्तव्य

Amruta Khanvilkar

अमृताने मुलाखतीत सांगितलं की प्रत्येक गोष्ट सर्वांसमोर दाखवणं गरजेचं नसतं. काही गोष्टी कॅमेऱ्यापासून दूर राहिल्या तरच नातेसंबंध आणि व्यक्तिमत्त्व टिकतं असं तिचं मत आहे.

बिग बॉसबाबत स्पष्ट नकार

Amruta Khanvilkar

अभिनेत्रीने सांगितले की एका लोकप्रिय रिअॅलिटी शोमध्ये सहभागी होण्यासाठी तिला घरातून परवानगी नाही. हा शो म्हणजे बिग बॉस असून तिने भविष्यातही त्यात भाग न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोणाला तरी मारेल नाहीतर...

Amruta Khanvilkar

अमृताच्या कुटुंबीयांना वाटतं अशा कार्यक्रमात सतत भांडणं आणि तणाव असतो. मजेत बोलताना ती म्हणाली की तिथे गेल्यास ती कोणाला रागाने उत्तर देईल किंवा स्वतःच त्रास करून घेईल.

शोचे स्वरूप न आवडण्यामागचं कारण

Amruta Khanvilkar

बिग बॉसमध्ये स्पर्धकांना जवळपास 100 दिवस एकत्र राहावं लागतं. सतत कॅमेऱ्यांसमोर राहणं, वाद आणि भावनिक ताण तिला पसंत नाही म्हणून ती दूर राहू इच्छिते.

अगामी प्रोजेक्ट

Amruta Khanvilkar

सध्या ती ‘लग्न पंचमी’ या नाटकातून रंगभूमीवर प्रेक्षकांसमोर येते आहे. अभिनय, नृत्य आणि स्टेजवरील सादरीकरण यावरच लक्ष देणं तिच्यासाठी अधिक योग्य असल्याचं ती मानते.

चाहत्यांची प्रतिक्रिया

Amruta Khanvilkar

सोशल मीडियावर काही चाहत्यांनी तिच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. तर काहींनी मात्र तिला बिग बॉसमध्ये पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली, पण अमृताच्या मते प्रसिद्धीपेक्षा शांत आयुष्य महत्त्वाचं आहे.

वैयक्तिक आयुष्य वेगळं ठेवणं गरजेचं

Amruta Khanvilkar

अमृता खानविलकरने स्पष्ट केलं की कलाकाराचं काम लोकांसमोर असतं, पण वैयक्तिक आयुष्य वेगळं ठेवणं गरजेचं आहे. त्यामुळे वादग्रस्त कार्यक्रमांपासून दूर राहून ती आपल्या कारकिर्दीवर आणि रंगभूमीवरील कामावर लक्ष देणार आहे.

