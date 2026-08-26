/मुलाची मुलगी झालेली अनन्या बांगर क्रिकेट खेळण्यासाठी सज्ज! बोर्डाने ठेवली ही एकच अट

माजी क्रिकेटपटू संजय बांगर यांची मुलगी अनन्या बांगर लवकरच क्रिकेटच्या मैदानावर दिसणार आहे. मात्र बोर्डाने तिच्यासमोर एक अट ठेवली आहे.
माजी भारतीय क्रिकेटपटू संजय बांगर यांची मुलगी अनन्या बांगर पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यावेळी ती लवकरच क्रिकेटच्या मैदानावर दिसणार आहे, अशी बातमी समोर आली आहे.
लिंगबदल शस्त्रक्रियेनंतर अनन्याने क्रिकेटमधून ब्रेक घेतला होता, पण आता ती मैदान गाजवण्यासाठी सज्ज झाली आहे. जेंडर-अफॉर्मिंग सर्जरीच्या माध्यमातून ती तरुणी झाली.
आता अनन्या ऑस्ट्रेलियामध्ये महिलांच्या सामुदायिक क्रिकेटमध्ये म्हणजेच बीबीएलमध्ये खेळताना दिसणार आहे. तिला बीबीएल खेळण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
या बातमीनंतर अनन्याने आपली भावना व्यक्त केल्या आहेत. ते म्हणाली की, माझ्यासाठी हा एक खूप मोठा दिवस आहे, विशेषतः हे जाणून की मी क्रिकेट खेळू शकते. एक वेळ अशी होती जेव्हा मला वाटले होते की मी पुन्हा कधीच क्रिकेट खेळू शकणार नाही, पण क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे आभार, त्यांनी मला आणखी एक संधी दिली आहे
अनन्याला ऑस्ट्रेलियामध्ये बीबीएलमध्ये क्रिकेट खेळण्याची संधी मिळाली आहे. पण तिच्यासाठी एक अट देखील ठेवण्यात आलीय. ऑस्ट्रेलियात पोहोचल्यावर अनन्याला रक्त तपासणी करणे बंधनकारक असणार आहे. अनन्याच्या रक्तातील टेस्टोस्टेरॉनची पातळी 10 नॅनोमोल्स प्रति लिटरपेक्षा कमी असेल तरच तिला बीबीएलमध्ये क्रिकेट खेळता येणार आहे.
क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या 'एलिट क्रिकेटमधील ट्रान्सजेंडर आणि लिंग-विविध खेळाडूंसाठीच्या धोरणा'नुसार, क्रिकेट खेळण्यास पात्र होण्यासाठी खेळाडूच्या रक्तातील टेस्टोस्टेरॉनची पातळी किमान 12 महिने प्रति लिटर 10 नॅनोमोलपेक्षा कमी असणं आवश्यक आहे.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळामध्ये ट्रान्सजेंडर महिला खेळाडूंसाठी सध्या कोणताही स्पष्ट नियम नाहीय. त्यामुळे भविष्यात अनन्या बांगर भारतातून खेळणार नाही हे जवळपास निश्चित आहे.
दुसरीकडे ICC च्या नियमाबद्दल बोलायचं झालं तर प्युबर्टीनंतर ट्रान्सजेंडर झालेल्या महिलांना आंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटमध्ये खेळण्यावर मर्यादा आहेत. त्यामुळे अनन्या बांगरचं भवितव्य आगामी ऑस्ट्रेलियाच्या बीबीएलवर अवलंबून असणार आहे.