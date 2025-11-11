English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
‘मी स्पर्म...’, S*x चेंज नंतर अनन्या बांगरचे बेधडक विधान; तू आई होणार की बाबा? म्हणाली, 'बाळ...'

Ananya Bangar On Having Babies: साधारण वर्षभरापूर्वी लिंगबदल शस्रक्रिया केल्यानंतर माजी क्रिकेटपटू संजय बांगर यांचा मुलगा आर्यनची अनन्या झाली आहे. तेव्हापासूनच अनन्या बांगर चर्चेत असून तिने आता पालक होण्यासंदर्भात भाष्य केलं आहे. नेमकं ती काय म्हणालीये पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Nov 11, 2025, 03:02 PM IST
अनन्या पालक होण्यासंदर्भात काय म्हणाली?

anayabangar

सेक्स चेंज ऑपरेशननंतर अनन्या बांगरने आता पालक होण्यासंदर्भात विधान केलं आहे. ती नेमकं काय म्हणालीये यासंदर्भात जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

लिंगबदल शस्रक्रिया

anayabangar

माजी क्रिकेटपटू संजय बांगर यांच्या मुलाने साधारण वर्षांपूर्वी लिंगबदल शस्रक्रिया केली. नोव्हेंबर 2024 मध्ये ही शस्रक्रिया पार पडली.

आधी आर्यन होतं नाव

anayabangar

अनन्या बांगरने सेक्स चेंज ऑपरेशन करण्याआधी तिचं नाव आर्यन होतं. 

सोशल मीडियावर चर्चेत

anayabangar

सोशल मीडियावरही या ऑपरेशनमुळे अनन्या बांगर मागील काही काळापासून चर्चेत आहे.   

रिअॅलिटी शोमध्ये सहभागी

anayabangar

काही काळापूर्वीच अनन्या बांगर एका रिअॅलिटी शोमध्ये सहभागी झाली होती. 'राईज अॅण्ड फॉल' नावाच्या या रिअॅलिटी शोमध्ये अनन्या अनेक विषयांवर बोलली.  

भविष्याबद्दलही बरेच प्लॅन्स सांगितले

anayabangar

'राईज अॅण्ड फॉल'मध्ये अनन्याने अनेक विषयांवर केलेल्या बेधक विधानांचे बरेच व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. यामध्ये तिने अगदी खासगी आयुष्यापासून ते सेक्स चेंज ऑपरेशनपासून थेट भविष्याबद्दलही बरेच प्लॅन्स सांगितलेत.  

आई होणार की वडील?

anayabangar

अशाच एका प्रश्नादरम्यान अनन्याला भविष्यात आपत्यासंदर्भात काय विचार आहे असा सवाल करण्यात आला. या प्रश्नाला उत्तर देताना अनन्याने सविस्तर उत्तर दिलं. आपल्याला बाळ कसं होणार आणि आपण त्या मुलाची आई असणार की वडील याबद्दलही तिने माहिती दिली.  

दोन पर्याय आहेत, असा उल्लेख करत म्हणाली...

anayabangar

"मुलांचं पालक व्हायचं असेल तर दोन पर्याय आहेत. एक तर मुलं दत्तक घ्या किंवा हार्मोनल ट्रीटमेंट घेणं. हार्मोनल ट्रीटमेंट म्हणजेच लिंगबदल ऑपरेशन करण्याआधीच स्पर्म फ्रीज करुन ठेवता येतात," असं अनन्या म्हणाली.   

स्पर्मबद्दल बोलली

anayabangar

"मी सुद्धा स्पर्म फ्रीज करुन ठेवले आहेत," असं अनन्याने सांगितलं. तिचं हे विधान ऐकून अनमोल नावाच्या स्पर्धकाने तिला, 'तू आई होणार की बाबा?' असा सवाल केला.   

बाळ जन्माला घालण्याची पद्धत वेगळी

anayabangar

"मी आई होईल. मात्र बाळ जन्माला घालण्याची पद्धत थोडी वेगळी असेल. म्हणजेच सरोगसीच्या माध्यमातून मी आई होईल," असं अनन्याने स्पष्ट केलं.   

सरोगसी म्हणजे काय?

anayabangar

सरोगसीमध्ये सरोगेट मदर म्हणजे एखादी महिला दुसऱ्या जोडप्याचं बाळ आपल्या गर्भात वाढवते. यामध्ये जोडप्याचे स्पर्म आणि एग्ज आयवीएफच्या माध्यमातून सरोगेट होण्यास तयार झालेल्या महिलेच्या गर्भात भ्रूण म्हणून सोडले जातात. तिथेच बाळाची वाढ होते. हेच तंत्र वापरुन आई होण्याचा अनन्याचा मानस आहे.  

सरोगसीचा खर्च किती?

anayabangar

फर्टिलीटी वर्ल्डनुसार भारतात सरोगसीच्या माध्यमातून बाळाला जन्माला घालण्याची सरासरी किंमत 18 ते 20 लाख रुपयांपर्यंत असू शकते. आता अनन्याने दिलेल्या माहितीनुसार तिला इतका खर्च करावा लागेल असं दिसत आहे. 

