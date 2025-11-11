‘मी स्पर्म...’, S*x चेंज नंतर अनन्या बांगरचे बेधडक विधान; तू आई होणार की बाबा? म्हणाली, 'बाळ...'
Ananya Bangar On Having Babies: साधारण वर्षभरापूर्वी लिंगबदल शस्रक्रिया केल्यानंतर माजी क्रिकेटपटू संजय बांगर यांचा मुलगा आर्यनची अनन्या झाली आहे. तेव्हापासूनच अनन्या बांगर चर्चेत असून तिने आता पालक होण्यासंदर्भात भाष्य केलं आहे. नेमकं ती काय म्हणालीये पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Nov 11, 2025, 03:02 PM IST
1/12
अनन्या पालक होण्यासंदर्भात काय म्हणाली?
2/12
लिंगबदल शस्रक्रिया
4/12
सोशल मीडियावर चर्चेत
5/12
रिअॅलिटी शोमध्ये सहभागी
6/12
भविष्याबद्दलही बरेच प्लॅन्स सांगितले
7/12
आई होणार की वडील?
8/12
दोन पर्याय आहेत, असा उल्लेख करत म्हणाली...
9/12
स्पर्मबद्दल बोलली
10/12
बाळ जन्माला घालण्याची पद्धत वेगळी
11/12
सरोगसी म्हणजे काय?
12/12