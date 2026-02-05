English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • मुलापासून मुलगी झालेल्या अनाया बांगरचा आता मोठा निर्णय! वडिलांनीही दिला पाठिंबा, पुढील 6 महिने क्रिकेटही बंद

मुलापासून मुलगी झालेल्या अनाया बांगरचा आता मोठा निर्णय! वडिलांनीही दिला पाठिंबा, पुढील 6 महिने क्रिकेटही बंद

भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी खेळाडू आणि प्रशिक्षक संजय बांगर यांची मुलगी अनाया बांगर अनेक कारणांमुळे चर्चेत असते. लिंगबदल शस्त्रक्रियेमुळे ती सर्वाधिक चर्चेत आली होती.   

Shivraj Yadav | Feb 05, 2026, 10:19 PM IST
twitter
1/9

भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी खेळाडू आणि प्रशिक्षक संजय बांगर यांची मुलगी अनाया बांगर अनेक कारणांमुळे चर्चेत असते. लिंगबदल शस्त्रक्रियेमुळे ती सर्वाधिक चर्चेत आली होती.   

twitter
2/9

दरम्यान अनाया बांगर मार्च महिन्यात लिंग-पुष्टीकरण शस्त्रक्रिया करून घेणार आहे. तिने स्वत: ही माहिती दिली आहे. आपल्याला आता पालकांचाही पाठिंबा असल्याचं तिने म्हटलं आहे.   

twitter
3/9

माझा धाकटा भाऊ अथर्वने मला नेहमीच पाठिंबा दिला आहे सांगताना आता पालकांनीही पूर्ण पाठिंबा दिल्याची माहिती तिने दिली आहे. संजय बांगर या शस्त्रक्रियेचा संपूर्ण खर्च उचलणार आहेत.  

twitter
4/9

“मी मार्चमध्ये लिंग-पुष्टीकरण शस्त्रक्रिया (व्हॅजिनोप्लास्टी) करून घेणार आहे. फॅशन डिझायनर सायशा शिंदे आणि अभिनेत्री त्रिनेत्रा हलदर गुम्माराजू, ज्यांनी ही शस्त्रक्रिया करून घेतली आहे, त्यांनी मला मार्गदर्शन केले," अशी माहिती तिने दिली आहे.   

twitter
5/9

"मी थायलंडमधील त्याच क्लिनिकमध्ये शस्त्रक्रिया करून घेणार आहे, जिथे मला किमान एक महिना राहावे लागेल. त्यानंतर, मला काही काळ विश्रांती घ्यावी लागेल. मी किमान सहा महिने क्रिकेट खेळू शकणार नाही, पण हे अखेरीस होत असल्याचा मला आनंद आहे,” असं अनायाने टाइम्स ऑफ इंडियाला सांगितलं आहे.  

twitter
6/9

"मी या क्षणाची पाच वर्षांपासून वाट पाहत होते. हेच माझे खरे स्वरूप आहे. ज्या लिंगासह माझा जन्म झाला, त्या लिंगाशी मी कधीही स्वतःला जुळवून घेऊ शकले नाही. लिंग-पुष्टीकरण शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय अनेक वर्षांच्या थेरपी, वैद्यकीय तपासण्या आणि सखोल आत्मचिंतनानंतर घेतला आहे. मी यासाठी तयार आहे याची खात्री करण्यासाठी मी व्यापक मानसिक आणि वैद्यकीय मूल्यांकनातून गेले," असं तिने पुढे सांगितलं.  

twitter
7/9

यापूर्वी अनायाने सांगितलं होतं की, तिच्या वडिलांनी तिला सांगितलं होतं की आता क्रिकेटमध्ये तिचं कोणतेही भविष्य नाही. तथापि, तिने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ट्रान्सजेंडर खेळाडूंच्या समावेशाबद्दल उघडपणे आपले मत मांडले आहे.  

twitter
8/9

“मला लोकांकडून प्रचंड पाठिंबा मिळाला आणि आर्थिकदृष्ट्याही माझी परिस्थिती सुधारली होती. माझे वडील लोकांना माझ्यासोबत फोटो काढताना, माझ्या पाठीशी उभे राहताना आणि माझा आदर करताना पाहत होते. माझ्या दोन्ही पालकांना हे जाणवले की हा काही तात्पुरता काळ नाही. मी माझ्या आयुष्याबद्दल आणि माझ्या निवडींबद्दल गंभीर आहे, हे त्यांनी पाहिले,” असं अनाया म्हणाली.  

twitter
9/9

माझ्या मते, याच कारणामुळे त्यांनी माझा दृष्टिकोन समजून घेतला आणि मला पूर्ण पाठिंबा दिला. माझ्या शस्त्रक्रियेचा संपूर्ण खर्च माझे वडील उचलत आहेत. एके काळी मी यूकेमध्ये पूर्णपणे एकटी होते, आणि कुटुंबांमध्ये LGBTQ+ लोकांबद्दल आजही खूप गैरसमज आणि पूर्वग्रह आहेत. मला आशा आहे की, मी याबद्दल उघडपणे बोलल्यामुळे आणि माझ्या कुटुंबाने मला पाठिंबा दिल्यामुळे, इतर ट्रान्स महिलांना मदत होईल. यामुळे दुसऱ्यांच्या घरातही असे संवाद साधणे सोपे होऊ शकते. ज्या देशात लिंग ओळखीबद्दल कुटुंबांमध्ये चर्चा करणे अजूनही कठीण आहे, अशा देशात माझ्या पालकांचा पाठिंबा माझ्यासाठी सर्वस्व आहे असं तिने म्हटलं.   

twitter
पुढील
अल्बम

कपभर उडीद डाळीपासून बनवा सकाळचा झटपट नाश्ता, पोटही भरेल पोषणही मिळेल!

पुढील अल्बम

कपभर उडीद डाळीपासून बनवा सकाळचा झटपट नाश्ता, पोटही भरेल पोषणही मिळेल!

कपभर उडीद डाळीपासून बनवा सकाळचा झटपट नाश्ता, पोटही भरेल पोषणही मिळेल!

कपभर उडीद डाळीपासून बनवा सकाळचा झटपट नाश्ता, पोटही भरेल पोषणही मिळेल! 8
&#039;या&#039; कंदमुळापासून बनलेला चाट खाल्ल्याने मिळेल त्वचेला ग्लो!

'या' कंदमुळापासून बनलेला चाट खाल्ल्याने मिळेल त्वचेला ग्लो!

'या' कंदमुळापासून बनलेला चाट खाल्ल्याने मिळेल त्वचेला ग्लो! 8
Interesting Stories: रेल्वे मार्ग की मृत्यूचा सापळा? काय आहे &#039;डेथ रेल्वे&#039;ची थरकाप उडवणारी कथा?

Interesting Stories: रेल्वे मार्ग की मृत्यूचा सापळा? काय आहे 'डेथ रेल्वे'ची थरकाप उडवणारी कथा?

Interesting Stories: रेल्वे मार्ग की मृत्यूचा सापळा? काय आहे 'डेथ रेल्वे'ची थरकाप उडवणारी कथा? 8
Ajit Pawar Death: बॉडीगार्ड विदीप जाधवांचा Life Insurance मंजूर; कुटुंबाला किती रक्कम मिळणार?

Ajit Pawar Death: बॉडीगार्ड विदीप जाधवांचा Life Insurance मंजूर; कुटुंबाला किती रक्कम मिळणार?

Ajit Pawar Death: बॉडीगार्ड विदीप जाधवांचा Life Insurance मंजूर; कुटुंबाला किती रक्कम मिळणार? 11