मुलापासून मुलगी झालेल्या अनाया बांगरचा आता मोठा निर्णय! वडिलांनीही दिला पाठिंबा, पुढील 6 महिने क्रिकेटही बंद
भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी खेळाडू आणि प्रशिक्षक संजय बांगर यांची मुलगी अनाया बांगर अनेक कारणांमुळे चर्चेत असते. लिंगबदल शस्त्रक्रियेमुळे ती सर्वाधिक चर्चेत आली होती.
Shivraj Yadav | Feb 05, 2026, 10:19 PM IST
"मी या क्षणाची पाच वर्षांपासून वाट पाहत होते. हेच माझे खरे स्वरूप आहे. ज्या लिंगासह माझा जन्म झाला, त्या लिंगाशी मी कधीही स्वतःला जुळवून घेऊ शकले नाही. लिंग-पुष्टीकरण शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय अनेक वर्षांच्या थेरपी, वैद्यकीय तपासण्या आणि सखोल आत्मचिंतनानंतर घेतला आहे. मी यासाठी तयार आहे याची खात्री करण्यासाठी मी व्यापक मानसिक आणि वैद्यकीय मूल्यांकनातून गेले," असं तिने पुढे सांगितलं.
“मला लोकांकडून प्रचंड पाठिंबा मिळाला आणि आर्थिकदृष्ट्याही माझी परिस्थिती सुधारली होती. माझे वडील लोकांना माझ्यासोबत फोटो काढताना, माझ्या पाठीशी उभे राहताना आणि माझा आदर करताना पाहत होते. माझ्या दोन्ही पालकांना हे जाणवले की हा काही तात्पुरता काळ नाही. मी माझ्या आयुष्याबद्दल आणि माझ्या निवडींबद्दल गंभीर आहे, हे त्यांनी पाहिले,” असं अनाया म्हणाली.
