English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • अनाया बांगर करणार वजिनोप्लास्टी, कशी असते शस्त्रक्रिया? किती येतो खर्च? A टू Z माहिती!

अनाया बांगर करणार वजिनोप्लास्टी, कशी असते शस्त्रक्रिया? किती येतो खर्च? A टू Z माहिती!

Anaya Bangar vaginoplasty: अनयाने यापूर्वी 2024 मध्ये तिने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी (HRT) घेतली होती. या घोषणेनंतर सोशल मीडियावर वैजिनोप्लास्टीबद्दल मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

Pravin Dabholkar | Feb 21, 2026, 06:21 PM IST
twitter
1/8

अनाया बांगर करणार वजिनोप्लास्टी, कशी होते ही शस्त्रक्रिया? किती येतो खर्च? A टू Z माहिती!

Anaya Bangar to undergo vaginoplasty how is this surgery done cost

Anaya Bangar vaginoplasty: माजी इंडियन क्रिकेटर संजय बांगर यांची मुलगी अनाया बांगर ट्रान्सजेंडर हक्कांसाठी काम करते आणि क्रिकेट खेळते. तिने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, मार्च 2026 मध्ये थायलंडच्या बँकॉकमध्ये वैजिनोप्लास्टी शस्त्रक्रिया करणार आहे.

twitter
2/8

हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी

Anaya Bangar to undergo vaginoplasty how is this surgery done cost

यापूर्वी 2024 मध्ये तिने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी (HRT) घेतली होती. या घोषणेनंतर सोशल मीडियावर वैजिनोप्लास्टीबद्दल मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अनाया ही आपल्या जेंडर ओळखीशी शरीर जुळवण्यासाठी ही पावले उचलत आहे.

twitter
3/8

वॅजिनोप्लास्टी म्हणजे काय?

Anaya Bangar to undergo vaginoplasty how is this surgery done cost

वॅजिनोप्लास्टी ही एक प्लास्टिक आणि रिकन्स्ट्रक्टिव्ह शस्त्रक्रिया आहे. यात ऑपरेशन करून योनी (वजाइना) तयार केली जाते. जन्मतः काही महिलांची योनी पूर्ण विकसित नसते, त्यांना दुरुस्तीसाठी ही शस्त्रक्रिया केली जाते. ट्रान्सजेंडर महिलांसाठी ही जेंडर कन्फर्मेशन सर्जरीचा महत्त्वाचा भाग आहे. यामुळे शरीर त्यांच्या जेंडर ओळखीशी जुळते आणि सामान्य शारीरिक जीवन जगणे सोपे होते.

twitter
4/8

शस्त्रक्रिया कधी गरजेची?

Anaya Bangar to undergo vaginoplasty how is this surgery done cost

ही फक्त जेंडर ट्रान्झिशनसाठीच नाही. जन्मजात दोष, हार्मोनल समस्या, कॅन्सर किंवा इतर आजारांमुळे योनीवर परिणाम झाल्यासही डॉक्टर सल्ला देतात. काही सर्जरीनंतर योनीची रचना बिघडली तरही याची गरज पडते. 

twitter
5/8

मुख्य उद्देश

Anaya Bangar to undergo vaginoplasty how is this surgery done cost

मुख्य उद्देश शरीराची रचना सुधारणे आणि नैसर्गिक शारीरिक कार्ये सहज होणे हा आहे. अनाया बांगरसारख्या ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी ही शस्त्रक्रिया त्यांच्या खऱ्या स्वरूपात जगण्यासाठी महत्त्वाची ठरते.

twitter
6/8

शस्त्रक्रिया अन् रिकव्हरी कशी?

Anaya Bangar to undergo vaginoplasty how is this surgery done cost

अनुभवी प्लास्टिक सर्जन ही शस्त्रक्रिया करतात. शरीराच्या खास भागातील त्वचा किंवा टिश्यू वापरून योनी बनवली जाते. ऑपरेशननंतर रुग्णाला काही दिवस हॉस्पिटलमध्ये ठेवले जाते. औषधे, विशिष्ट काळजी आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने रिकव्हरी होते. पूर्ण बरे होण्यासाठी साधारण काही आठवडे लागतात. अनाया ही शस्त्रक्रिया बँकॉकमध्ये करणार असून तिथे आधुनिक सुविधा वापरल्या जातात.

twitter
7/8

खर्च किती?

Anaya Bangar to undergo vaginoplasty how is this surgery done cost

भारतात वैजिनोप्लास्टीचा खर्च 3 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंत असतो. हे सर्जन, हॉस्पिटल आणि शहरावर अवलंबून असते. परदेशात (जसे थायलंड) खर्च जास्त येऊ शकतो.

twitter
8/8

ट्रान्सजेंडर समुदायात प्रेरणा

Anaya Bangar to undergo vaginoplasty how is this surgery done cost

अनाया बांगरने यापूर्वी HRT घेतल्याने शरीर तयार झाले आहे. ही माहिती फक्त सामान्य ज्ञानासाठी आहे; वैद्यकीय सल्ल्यासाठी डॉक्टरांशी बोलणे गरजेचे आहे. अनायाच्या या निर्णयाने ट्रान्सजेंडर समुदायात प्रेरणा निर्माण झाली आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

Konkan Ro-Ro Ferry : कोकणवासियांसाठी आनंदाची बातमी! यंदा शिमग्याला कोकण गाठा फक्त 6 तासात, मुंबई - विजयदुर्ग रो-रो सेवेला 'या' तारखेपासून

पुढील अल्बम

Konkan Ro-Ro Ferry : कोकणवासियांसाठी आनंदाची बातमी! यंदा शिमग्याला कोकण गाठा फक्त 6 तासात, मुंबई - विजयदुर्ग रो-रो सेवेला &#039;या&#039; तारखेपासून

Konkan Ro-Ro Ferry : कोकणवासियांसाठी आनंदाची बातमी! यंदा शिमग्याला कोकण गाठा फक्त 6 तासात, मुंबई - विजयदुर्ग रो-रो सेवेला 'या' तारखेपासून

Konkan Ro-Ro Ferry : कोकणवासियांसाठी आनंदाची बातमी! यंदा शिमग्याला कोकण गाठा फक्त 6 तासात, मुंबई - विजयदुर्ग रो-रो सेवेला 'या' तारखेपासून 9
ऐश्वर्याचा संदेश पाहून भावूक झाला बच्चन परिवार; अचानक भेटून झाले अस्वस्थता; अमिताभ यांची पोस्ट viral

ऐश्वर्याचा संदेश पाहून भावूक झाला बच्चन परिवार; अचानक भेटून झाले अस्वस्थता; अमिताभ यांची पोस्ट viral

ऐश्वर्याचा संदेश पाहून भावूक झाला बच्चन परिवार; अचानक भेटून झाले अस्वस्थता; अमिताभ यांची पोस्ट viral 9
पहलगाम घटनेच्या 8 महिन्यांनंतर मोठा निर्णय; कश्मीरमधील &#039;ही&#039; 40 पर्यटनस्थळे पुन्हा पर्यटकांसाठी खुली

पहलगाम घटनेच्या 8 महिन्यांनंतर मोठा निर्णय; कश्मीरमधील 'ही' 40 पर्यटनस्थळे पुन्हा पर्यटकांसाठी खुली

पहलगाम घटनेच्या 8 महिन्यांनंतर मोठा निर्णय; कश्मीरमधील 'ही' 40 पर्यटनस्थळे पुन्हा पर्यटकांसाठी खुली 8
टोल नाक्यांवर 1 एप्रिलपासून मोठे बदल! &#039;ही&#039; सुविधा नसेल तर गाडीला टोल नाक्यावरून नो एन्ट्री; वाचा नवे नियम

टोल नाक्यांवर 1 एप्रिलपासून मोठे बदल! 'ही' सुविधा नसेल तर गाडीला टोल नाक्यावरून नो एन्ट्री; वाचा नवे नियम

टोल नाक्यांवर 1 एप्रिलपासून मोठे बदल! 'ही' सुविधा नसेल तर गाडीला टोल नाक्यावरून नो एन्ट्री; वाचा नवे नियम 8