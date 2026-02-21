अनाया बांगर करणार वजिनोप्लास्टी, कशी असते शस्त्रक्रिया? किती येतो खर्च? A टू Z माहिती!
Anaya Bangar vaginoplasty: अनयाने यापूर्वी 2024 मध्ये तिने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी (HRT) घेतली होती. या घोषणेनंतर सोशल मीडियावर वैजिनोप्लास्टीबद्दल मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
Pravin Dabholkar | Feb 21, 2026, 06:21 PM IST
अनाया बांगर करणार वजिनोप्लास्टी, कशी होते ही शस्त्रक्रिया? किती येतो खर्च? A टू Z माहिती!
हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी
वॅजिनोप्लास्टी म्हणजे काय?
वॅजिनोप्लास्टी ही एक प्लास्टिक आणि रिकन्स्ट्रक्टिव्ह शस्त्रक्रिया आहे. यात ऑपरेशन करून योनी (वजाइना) तयार केली जाते. जन्मतः काही महिलांची योनी पूर्ण विकसित नसते, त्यांना दुरुस्तीसाठी ही शस्त्रक्रिया केली जाते. ट्रान्सजेंडर महिलांसाठी ही जेंडर कन्फर्मेशन सर्जरीचा महत्त्वाचा भाग आहे. यामुळे शरीर त्यांच्या जेंडर ओळखीशी जुळते आणि सामान्य शारीरिक जीवन जगणे सोपे होते.
शस्त्रक्रिया कधी गरजेची?
मुख्य उद्देश
शस्त्रक्रिया अन् रिकव्हरी कशी?
अनुभवी प्लास्टिक सर्जन ही शस्त्रक्रिया करतात. शरीराच्या खास भागातील त्वचा किंवा टिश्यू वापरून योनी बनवली जाते. ऑपरेशननंतर रुग्णाला काही दिवस हॉस्पिटलमध्ये ठेवले जाते. औषधे, विशिष्ट काळजी आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने रिकव्हरी होते. पूर्ण बरे होण्यासाठी साधारण काही आठवडे लागतात. अनाया ही शस्त्रक्रिया बँकॉकमध्ये करणार असून तिथे आधुनिक सुविधा वापरल्या जातात.
