IPL Mini Auction: फाफ डुप्लेसिस, आंद्रे रसेलनंतर IPL मधून 'हा' मोठा खेळाडूनेही घेतली निवृत्ती; मिनी ऑक्शनसाठी केलं नाही रजिस्ट्रेशन
IPL Mini Auction: इंडियन प्रीमियर लीगच्या मिनी-लिलावासाठी खेळाडू नोंदणीची अंतिम तारीख रविवारी 30 नोव्हेंबरला संपली. जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट लीगसाठी यावर्षीच्या बोली युद्धासाठी 1355 खेळाडूंनी आपली नावे दाखल केल्याचे उघड झाले आहे. हा मिनी लिलाव 16 डिसेंबर रोजी अबू धाबी येथे होणार आहे.
Tejashree Gaikwad | Dec 02, 2025, 10:08 AM IST
IPL Mini Auction
क्रिकेट चाहत्यांसाठी मोठा धक्का
मॅक्सवेल IPL मध्ये खेळलेल्या संघांचा इतिहास
संघाला अपेक्षित यश मिळाले नाही
इतर दिग्गज खेळाडूंचा IPL रिटायरमेंट
ग्लेन मॅक्सवेल हे पहिले खेळाडू नाहीत जे IPL ऑक्शनपूर्वी चाहत्यांना आश्चर्यचकित करत आहेत. यापूर्वी: साउथ आफ्रिकाचा फाफ डुप्लेसिस IPL पासून निवृत्त झाला कोलकाता नाइटराइडर्सचा आंद्रे रसेल देखील IPL मधून रिटायर इंग्लंडचा ऑलराउंडर मोईन अली IPL मध्ये खेळणे थांबवत आहे या दिग्गज खेळाडूंच्या निर्णयामुळे IPL फॅन्समध्ये चर्चा जोरदार झाली आहे, कारण हे नाविन्यपूर्ण बदल संघांच्या रणनीतीवर परिणाम करू शकतात.
ग्लेन मॅक्सवेलचा IPL कारकिर्दीचा अभ्यास
गेल्या दोन सीझनमधील प्रदर्शन निराशाजनक
मिनी ऑक्शन आणि IPL संघांची तयारी
