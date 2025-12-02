English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IPL Mini Auction: फाफ डुप्लेसिस, आंद्रे रसेलनंतर IPL मधून 'हा' मोठा खेळाडूनेही घेतली निवृत्ती; मिनी ऑक्शनसाठी केलं नाही रजिस्ट्रेशन

IPL Mini Auction: इंडियन प्रीमियर लीगच्या मिनी-लिलावासाठी खेळाडू नोंदणीची अंतिम तारीख रविवारी 30 नोव्हेंबरला संपली. जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट लीगसाठी यावर्षीच्या बोली युद्धासाठी 1355 खेळाडूंनी आपली नावे दाखल केल्याचे उघड झाले आहे. हा मिनी लिलाव 16 डिसेंबर रोजी अबू धाबी येथे होणार आहे.  

Tejashree Gaikwad | Dec 02, 2025, 10:08 AM IST
twitter
1/9

IPL Mini Auction

Glenn Maxwell - Not Registered For IPL 2026 Mini Auction

IPL Mini Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मधील मिनी ऑक्शनसाठी प्लेयर रजिस्ट्रेशनची डेडलाइन 30 नोव्हेंबर रोजी संपली. या वर्षी 1355 खेळाडूंनी आपले नाव नोंदवले, जे IPL इतिहासातील सर्वात मोठ्या बिडिंग वॉरचा भाग होणार आहेत. मिनी ऑक्शन 16 डिसेंबर रोजी अबू धाबी येथे आयोजित होणार आहे.  

twitter
2/9

क्रिकेट चाहत्यांसाठी मोठा धक्का

Glenn Maxwell - Not Registered For IPL 2026 Mini Auction

यावेळी मोठा धक्का क्रिकेट चाहत्यांसाठी आला कारण ऑस्ट्रेलियाचा आक्रमक फलंदाज ग्लेन मॅक्सवेल यांनी IPL मिनी ऑक्शनसाठी नोंदणीच केली नाही. मॅक्सवेलवर अनेक IPL संघांची नजर होती, पण यंदा तो ऑक्शनमध्ये दिसणार नाही. त्यांच्या या निर्णयामुळे क्रिकेटसृष्टीत चर्चा सुरू झाली आहे.

twitter
3/9

मॅक्सवेल IPL मध्ये खेळलेल्या संघांचा इतिहास

Glenn Maxwell - Not Registered For IPL 2026 Mini Auction

मॅक्सवेलने IPL मध्ये अधिक दशकभर सक्रिय खेळ केला आणि विविध संघांसाठी आपली छाप सोडली आहे. त्याने खेळलेल्या संघात खालील संघांचा समावेश आहे: दिल्ली डेअरडेविल्स (सध्याचे दिल्ली कॅपिटल्स) रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरु पंजाब किंग्स मुंबई इंडियन्स

twitter
4/9

संघाला अपेक्षित यश मिळाले नाही

Glenn Maxwell - Not Registered For IPL 2026 Mini Auction

मॅक्सवेलला मागील वर्षी पंजाब किंग्सने 4.20 कोटींमध्ये खरेदी केले होते. तसेच, चेन्नई सुपरकिंग्सने त्यांच्यासाठी 4 कोटींपर्यंत बोली लावली होती. या वर्षीही चेन्नई त्याला संघात घेण्याचा विचार करत होती, परंतु मॅक्सवेलच्या नोंदणी न केलेच नाही.   

twitter
5/9

इतर दिग्गज खेळाडूंचा IPL रिटायरमेंट

Glenn Maxwell - Not Registered For IPL 2026 Mini Auction

ग्लेन मॅक्सवेल हे पहिले खेळाडू नाहीत जे IPL ऑक्शनपूर्वी चाहत्यांना आश्चर्यचकित करत आहेत. यापूर्वी: साउथ आफ्रिकाचा फाफ डुप्लेसिस IPL पासून निवृत्त झाला कोलकाता नाइटराइडर्सचा आंद्रे रसेल देखील IPL मधून रिटायर इंग्लंडचा ऑलराउंडर मोईन अली IPL मध्ये खेळणे थांबवत आहे  या दिग्गज खेळाडूंच्या निर्णयामुळे IPL फॅन्समध्ये चर्चा जोरदार झाली आहे, कारण हे नाविन्यपूर्ण बदल संघांच्या रणनीतीवर परिणाम करू शकतात.

twitter
6/9

ग्लेन मॅक्सवेलचा IPL कारकिर्दीचा अभ्यास

Glenn Maxwell - Not Registered For IPL 2026 Mini Auction

मॅक्सवेलने IPL मध्ये 141 सामने खेळले आणि त्यात 2819 धावा केल्या आहेत. त्याची सांख्यिकी अशी आहे: सरासरी: 23.88 स्ट्राइक रेट: 155.14 अर्धशतकांची संख्या: 18 चौक्यांची संख्या: 237 षट्कोणींची संख्या: 161

twitter
7/9

गेल्या दोन सीझनमधील प्रदर्शन निराशाजनक

Glenn Maxwell - Not Registered For IPL 2026 Mini Auction

मात्र, गेल्या दोन सीझनमधील प्रदर्शन निराशाजनक ठरले आहे: 2024: रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरुसाठी 10 सामन्यांत फक्त 52 धावा 2025: पंजाब किंग्ससाठी 7 सामन्यांत 48 धावा सतत दोन सीझन खराब खेळल्यामुळे मॅक्सवेलवर प्रश्न उपस्थित झाले. त्याच्या नोंदणी न केल्याने IPL मधील भविष्यासंदर्भात सर्व काही स्पष्ट झाले आहे.

twitter
8/9

मिनी ऑक्शन आणि IPL संघांची तयारी

Glenn Maxwell - Not Registered For IPL 2026 Mini Auction

IPL मिनी ऑक्शन 16 डिसेंबर 2025 रोजी अबू धाबी येथे होणार आहे. या वर्षी 1355 खेळाडूंनी नोंदणी केली असून, त्यात युवा प्रतिभावान खेळाडू तसेच अनुभवी दिग्गजांचा समावेश आहे. संघ आपापल्या रणनीतीनुसार बिडिंग करणार आहेत, पण मॅक्सवेलसारख्या दिग्गजांचा नसल्यानं काही संघांसाठी मोठा धक्का आहे.

twitter
9/9

तथ्य आणि निष्कर्ष

Glenn Maxwell - Not Registered For IPL 2026 Mini Auction

ग्लेन मॅक्सवेलसह फाफ डुप्लेसिस, आंद्रे रसेल आणि मोईन अली यांसारख्या दिग्गज खेळाडूंच्या निवृत्तीमुळे IPL च्या आगामी हंगामात अनेक संघांना मोठे आव्हान येईल. संघांना युवा खेळाडूंचा वापर करून नवीन रणनीती आखावी लागेल, तर चाहत्यांना त्यांचे आवडते दिग्गज खेळाडू दिसणार नाहीत, हे मोठे आश्चर्य ठरणार आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

भूत शुद्धी विवाह म्हणजे काय? या कोणत्या प्रथेनं समांथा- राज अडकले लग्नबंधनात?

पुढील अल्बम

भूत शुद्धी विवाह म्हणजे काय? या कोणत्या प्रथेनं समांथा- राज अडकले लग्नबंधनात?

भूत शुद्धी विवाह म्हणजे काय? या कोणत्या प्रथेनं समांथा- राज अडकले लग्नबंधनात?

भूत शुद्धी विवाह म्हणजे काय? या कोणत्या प्रथेनं समांथा- राज अडकले लग्नबंधनात? 8
Coach Resigns: &#039;वैयक्तिक कारणांमुळे&#039; टीम इंडियाच्या प्रशिक्षकांचा अचानक राजीनामा! संघात खळबळ

Coach Resigns: 'वैयक्तिक कारणांमुळे' टीम इंडियाच्या प्रशिक्षकांचा अचानक राजीनामा! संघात खळबळ

Coach Resigns: 'वैयक्तिक कारणांमुळे' टीम इंडियाच्या प्रशिक्षकांचा अचानक राजीनामा! संघात खळबळ 10
Birthday Special: कधी वेटर म्हणून काम, महिन्याला 105 रुपये पगार, 44 व्या वर्षी बॉलीवुडमध्ये पदार्पण करत बनला करोडपती! कोण आहे &#039;हा&#039; अभिनेता?

Birthday Special: कधी वेटर म्हणून काम, महिन्याला 105 रुपये पगार, 44 व्या वर्षी बॉलीवुडमध्ये पदार्पण करत बनला करोडपती! कोण आहे 'हा' अभिनेता?

Birthday Special: कधी वेटर म्हणून काम, महिन्याला 105 रुपये पगार, 44 व्या वर्षी बॉलीवुडमध्ये पदार्पण करत बनला करोडपती! कोण आहे 'हा' अभिनेता? 8
36 नव्हे, 37 चा आकडा... फडणवीसांनी रचलाय अनोखा विक्रम? नगरपंचायत निवडणुकीशी काय संबंध?

36 नव्हे, 37 चा आकडा... फडणवीसांनी रचलाय अनोखा विक्रम? नगरपंचायत निवडणुकीशी काय संबंध?

36 नव्हे, 37 चा आकडा... फडणवीसांनी रचलाय अनोखा विक्रम? नगरपंचायत निवडणुकीशी काय संबंध? 9