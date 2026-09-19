'मी तुझा गळा....' युवराजने 6 षटकार ठोकण्यापूर्वी फ्लिंटॉफने दिली होती धमकी, 17 वर्षांनी अखेर खुलासा

19 सप्टेंबर 2009 चा हा दिवस भारतीय क्रिकेटमधील सुवर्ण आणि कधीही न विसरणारा आहे. याच दिवशी बरोबर 19 वर्षापूर्वी आजच्याच दिवशी क्रिकेट मैदानावर न मोडणारा रेकॅार्ड बनला होता.
युवराज सिंगने भारतीय क्रिकेटमधील एक अविस्मरणीय क्षण निर्माण केला. त्याने पहिल्या टी-20 विश्वचषकात इंग्लंडविरुद्ध एकाच षटकात सहा षटकार ठोकले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
भारताच्या नव्या युगातील पॉवर हिटर्सनी विक्रम मोडण्याच्या खूप आधी, युवराजने जगाला दाखवून दिले होते की टी-20 या सर्वात लहान फॉरमॅटमध्ये एक फलंदाज किती धोकादायक असू शकतो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
डर्बनमधील किंग्समीड येथे झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण सुपर ८ सामन्यात भारताचा सामना इंग्लंडशी झाला. न्यूझीलंडविरुद्धचा पहिला सुपर 8 सामना गमावल्यानंतर, एम.एस. धोनीच्या युवा संघाला आपल्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी विजयाची गरज होती. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
जेव्हा युवराज क्रीजवर आला, तेव्हा भारताची स्थिती मजबूत होती, पण परिस्थिती लवकरच चिघळली. अँड्र्यू फ्लिंटॉफसोबत झालेल्या वादानंतर युवराज सिंगचा पारा चढला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
फ्लिंटॉफने युवराजचा गळा चिरण्याची धमकी दिली. त्यानंतर युवराज आपली बॅट घेऊन त्याच्या दिशेने धावला. इंग्लंडचा कर्णधार पॉल कॉलिंगवूडने 19व्या षटकासाठी 21 वर्षीय स्टुअर्ट ब्रॉडकडे चेंडू सोपवला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
ब्रॉडचा पहिला चेंडू मिड-विकेटवरून गेला. दुसरा चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगवरून गेला आणि त्यानंतर युवराजने तिसरा चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हरवरून मारला. चौथा चेंडूही त्याच दिशेने गेला, तर पाचवा चेंडू पुन्हा मिड-विकेटवरून गेला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
शेवटचा चेंडू लॉन्ग-ऑनवरून मारण्यात आला. युवराजने अवघ्या 12 चेंडूंमध्ये आपले अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने 16 चेंडूंमध्ये 362.50 च्या स्ट्राईक रेटने 58 धावा केल्या. या खेळीदरम्यान युवराजने 7 षटकार आणि 3 चौकार मारले. युवराजशिवाय गौतम गंभीर (58) आणि वीरेंद्र सेहवाग (68) यांनीही अर्धशतके झळकावली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
भारतीय संघाने 20 षटकांत 4 गडी गमावून 218 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात इंग्लंडला केवळ २०० धावाच करता आल्या. भारताने हा सामना 18 धावांनी जिंकला. युवराज हा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात एका षटकात सहा षटकार मारणारा पहिला फलंदाज ठरला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया