कधी आहे आंगणेवाडीच्या भराडी देवीचा जत्रोत्सव? कौल देत तिनंच ठरवली तारीख, पाहा तिचं महात्म्य...
Anganewadi Jatra 2026 : चला... कोकणात जायची तयारी करायला हवी, आंगणे कुटुंबीयांनी दिली महत्त्वाची माहिती... पाहा सर्व माहिती अन् आख्यायिका एका क्लिकवर
Sayali Patil | Dec 03, 2025, 09:59 AM IST
अशा लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असणाऱ्या आंगणेवाडीच्या श्री. देवी भराडी आईच्या जत्रोत्सवाची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. सोमवार 9 फेब्रुवारी 2026ला आंगणेवाडीच्या भराडी देवीचा जत्रोत्सव पार पडणार आहे. खुद्द आंगणे कुटुंबियांकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. परंपरेनुसार कोणतीही दिनदर्शिका किंवा तिथीच्या आधारे नव्हे तर, देवीला कौल लावून ही तारीख ठरवण्याची परंपरा यंदाची पार पडली.
गायीचा पान्हा: एका आख्यायिकेनुसार, सुमारे 400 वर्षांपूर्वी आंगणेवाडीतील एका ग्रामस्थाची गाय रानातील एका विशिष्ट ठिकाणी एका पाषाणावर (दगडी शिळेवर) आपला पान्हा (दूध) सोडत असे. जेव्हा त्या ग्रामस्थाने हे पाहिले, तेव्हा त्याच रात्री देवीने त्याला स्वप्नात दृष्टांत दिला आणि सांगितले की ती त्या ठिकाणी प्रकट झाली आहे. ती भूमीदेवी (पृथ्वी देवी) आणि भवानी मातेचा अंश मानली जाते.
