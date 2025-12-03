English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कधी आहे आंगणेवाडीच्या भराडी देवीचा जत्रोत्सव? कौल देत तिनंच ठरवली तारीख, पाहा तिचं महात्म्य...

Anganewadi Jatra 2026 : चला... कोकणात जायची तयारी करायला हवी, आंगणे कुटुंबीयांनी दिली महत्त्वाची माहिती... पाहा सर्व माहिती अन् आख्यायिका एका क्लिकवर

Sayali Patil | Dec 03, 2025, 09:59 AM IST
कोकण

Anganewadi Jatra 2026 Konkan bharadi devi significance and story

Anganewadi Jatra 2026 : कोकण... नुसता नावाचा उच्चार केला तरीही मनावर कोणीतरी हळुवार फुंकर मारावी इतकं भारावल्यासारखं वाटतं. पर्यटकांसाठी पर्वणी ठरणाऱ्या कोकणामध्ये, मन मोहणारी असंख्य ठिकाणं आहेत. अशा या स्वर्गाहून सुंदर ठिकाणी अशीही स्थळं आहेत जी आपल्यातच एक वेगळी उर्जा देणारी ठरतात. 

उर्जास्त्रोत

Anganewadi Jatra 2026 Konkan bharadi devi significance and story

असंच अनेकांसाठी उर्जास्त्रोत ठरणारं आणि श्रद्धास्थान असणारं एक ठिकाण कोकणात असून, ते ठिकाण म्हणजे आंगणेवाडीच्या श्री भराडी देवीचं स्थान. दरवर्षी या देवीच्या जत्रोत्सवाचं आयोजन केलं जातं. जिथं सानथोरांपासून नेते, गावकरी या साऱ्यांचीच हजेरी असते.   

आंगणेवाडी

Anganewadi Jatra 2026 Konkan bharadi devi significance and story

अशा लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असणाऱ्या आंगणेवाडीच्या श्री. देवी भराडी आईच्या जत्रोत्सवाची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. सोमवार 9 फेब्रुवारी 2026ला आंगणेवाडीच्या  भराडी देवीचा जत्रोत्सव पार पडणार आहे. खुद्द आंगणे कुटुंबियांकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. परंपरेनुसार कोणतीही दिनदर्शिका किंवा तिथीच्या आधारे नव्हे तर, देवीला कौल लावून ही तारीख ठरवण्याची परंपरा यंदाची पार पडली. 

कुठे आहे भराडी देवीचं मंदिर असणारं गाव?

Anganewadi Jatra 2026 Konkan bharadi devi significance and story

कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असणाऱ्या मालवण तालुक्यातील मसुरे गावात देवी भराडीचं मंदिर आहे. या गावात असणाऱ्या आंगणे वाडी नावाच्या वाडीत हे मंदिर आहे. इथं असणारी देवी भरडावर म्हणजेच माळरानावर प्रकटली ज्यामुळं तिला भराडी हे नाव मिळाल्याची आख्यायिका आहे.   

आंगणे कुटुंबीयांची देवी

Anganewadi Jatra 2026 Konkan bharadi devi significance and story

आंगणेवाडीतील ही देवी ती आंगणे कुटुंबीयांची देवी आहे. असं असूनही देवीची ख्याती आणि महती अपार असल्यानं भाविकांच्या धारणांप्रती दरवर्षी इथं कोकणातूनच नव्हे तर, विविध ठिकाणहून लाथो भाविक इथं दर्शनासाठी येतात. 

दीड दिवसांचा उत्सव

Anganewadi Jatra 2026 Konkan bharadi devi significance and story

दीड दिवसांसाठी देवीचा हा उत्सव दरवर्षी आयोजित करण्यात येतो. जत्रोत्सवाला जिथं आंगणेवाडीच्या माहेरवाशिणी खास पद्धतीनं अर्थात मौन राहत देवीसाठी नैवेद्य तयार करतात. यात्रेसाठी येणाऱ्या भाविकांनाही हा प्रसाद दिला जातो.   

प्रकट होण्याची कथा

Anganewadi Jatra 2026 Konkan bharadi devi significance and story

गायीचा पान्हा: एका आख्यायिकेनुसार, सुमारे 400 वर्षांपूर्वी आंगणेवाडीतील एका ग्रामस्थाची गाय रानातील एका विशिष्ट ठिकाणी एका पाषाणावर (दगडी शिळेवर) आपला पान्हा (दूध) सोडत असे. जेव्हा त्या ग्रामस्थाने हे पाहिले, तेव्हा त्याच रात्री देवीने त्याला स्वप्नात दृष्टांत दिला आणि सांगितले की ती त्या ठिकाणी प्रकट झाली आहे. ती भूमीदेवी (पृथ्वी देवी) आणि भवानी मातेचा अंश मानली जाते.   

प्रसाद

Anganewadi Jatra 2026 Konkan bharadi devi significance and story

ही स्वयंभू पाषाणरूपी देवी 'भरड' नावाच्या भागातील एका वनराईत अवतरली, म्हणून तिला 'श्री भराडी देवी' असे नाव पडले. देवी तांदळाच्या वड्यातून प्रकट झाली, अशीही एक कथा आहे. त्यामुळे आजही आंगणे कुटुंबीय गावात आलेल्या भाविकांना प्रसाद म्हणून तांदळाचे वडे देतात आणि ते वडे मंदिरातच खावे लागतात, घरी नेता येत नाहीत.  

