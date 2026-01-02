English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
34 वर्ष जुना महाफ्लॉप चित्रपट, सर्वच्या सर्व 11 गाणी हिट; एका गाण्याने तोडले होते 90 च्या दशकातील सर्व रेकॉर्ड, आजही श्रीदेवीसाठी वेडे आहेत चाहते

Mega Flop Film Superhit Songs: दरवर्षी बॉक्स ऑफिसवर अनेक मोठे चित्रपट, मोठ्या अपेक्षांसह प्रदर्शित होत असतात. हे चित्रपट प्रेक्षकांना थिएटरकडे आकर्षित करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण कथा, मोठे स्टार आणि प्रमोशनवर अवलंबून असतात. हे चित्रपट नवीन रेकॉर्ड करतील असं वाटत असतं. मात्र अनेकदा ते अपेक्षा फोल ठरवतात आणि फ्लॉप होतात. पण या चित्रपटांमधील  गाणी हिट होतात.   

Shivraj Yadav | Jan 02, 2026, 10:32 PM IST
Mega Flop Film Superhit Songs: बॉलिवूडमध्ये असे अनेक चित्रपट आहेत, जे अत्यंत वाईट प्रकारे फ्लॉप झाले, पण त्यांची गाणी सुपरहिट झाली. चित्रपटाच्या कथेत दम नसला तरी त्यांचं संगीत मात्र प्रेक्षकांना आकर्षित करण्यात यशस्वी होतं. चांगले शब्द, संगीत आणि गायकाचा आवाज यांचा संगम ही गाणी चित्रपटापेक्षा जास्त हिट होतात.   

ही गाणी रेडिओ, टीव्ही आणि सोशल मीडियावर बराच काळ लोकप्रिय राहतात. असाच एक फ्लॉप चित्रपट 34 वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झाला होता, पण त्यातील एक गाणे आजही लोकांना मोहित करतात.  

हा चित्रपट 22 नोव्हेंबर 1991 रोजी प्रदर्शित झाला होता. यश चोप्रा यांनी चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं होतं. यश चोप्रा यांना रोमान्स किंग म्हणून ओळखलं जायचं. शिवाय, त्यांनीच पटकथा लिहिली होती.   

श्रीदेवीने या चित्रपटात पल्लवी आणि पूजा अशी दुहेरी भूमिका साकरली होती. तिच्यासोबत अनिल कपूर मुख्य भूमिकेत होता ज्यांची केमिस्ट्री चांगली होती. सहाय्यक कलाकारांमध्ये वहिदा रहमान, अनुपम खेर, दीपक मल्होत्रा ​​आणि डिप्पी सागू यांचा समावेश होता. त्यावेळी कलाकारांच्या अभिनयाचं कौतुक झालं होतं.  

पण, हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करू शकला नाही आणि वादात सापडला. चित्रपटाची कथा इतकी गुंतागुंतीची होती की त्यामुळे प्रेक्षक गोंधळून गेले.   

चित्रपटात एक मुलगी तिच्या वडिलांच्या वयाच्या व्यक्तीच्या प्रेमात पडते. पण , चित्रपटातील गाणी चांगलीच हिट झाली आणि अजूनही ती YouTube वर मोठ्या प्रमाणात ऐकली जातात. चित्रपटात वेगवेगळ्या मूड आणि परिस्थितीवर आधारित एकूण 11 गाणी होती. आजही ही गाणी YouTube आणि Instagram वर तितकीच लोकप्रिय आहेत.   

या गाण्यांमध्ये "कभी मैं कहूं," "याद नहीं भूल गई," "चुड़ियां खानक गई," "मेघा रे मेघा," "ये लम्हे ये पल," "मेरी बिंदिया," "मोहे छेड़ो ना," "गुडिया रानी," "खयालों में तू," "धडकते दिल," "ओमे रे," "इसमे ना" यांचा समावेश आहे.   

एक गाणं सर्वात जास्त हिट झालं आणि लोक आजही त्यासाठी वेडे आहेत. हे गाणं श्रीदेवीवर चित्रीत झाले आणि ते चित्रपटाची आत्मा ठरलं. ‘मोरनी बागा मा बोले आधी रात मा, छनन छन चुड़ियाँ खानक गई देख साहिबा’ हे ते गाणे होते. हे गाणे इला अरुण आणि लता मंगेशकर यांनी गायले होते.  

या गाण्याचे शब्द आनंद बक्षी यांनी लिहिले आहेत, तर संगीत शिव-हरी यांनी दिले होते. या गाण्याची लोकप्रियता यावरून मोजता येते की याला अजूनही YouTube वर लाखो व्ह्यूज मिळतात. आजपर्यंत, YouTube वर या गाण्याला 29 दशलक्षाहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत.   

अंदाजे 2 कोटी बजेटमध्ये बनवलेला हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप झाला होता. असं असूनही, IMDb वर त्याला 7.2/10 असे रेटिंग मिळाले आहे. तो Netflix, Prime Video आणि YouTube वर उपलब्ध आहे.   

