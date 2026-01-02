34 वर्ष जुना महाफ्लॉप चित्रपट, सर्वच्या सर्व 11 गाणी हिट; एका गाण्याने तोडले होते 90 च्या दशकातील सर्व रेकॉर्ड, आजही श्रीदेवीसाठी वेडे आहेत चाहते
Mega Flop Film Superhit Songs: दरवर्षी बॉक्स ऑफिसवर अनेक मोठे चित्रपट, मोठ्या अपेक्षांसह प्रदर्शित होत असतात. हे चित्रपट प्रेक्षकांना थिएटरकडे आकर्षित करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण कथा, मोठे स्टार आणि प्रमोशनवर अवलंबून असतात. हे चित्रपट नवीन रेकॉर्ड करतील असं वाटत असतं. मात्र अनेकदा ते अपेक्षा फोल ठरवतात आणि फ्लॉप होतात. पण या चित्रपटांमधील गाणी हिट होतात.
Shivraj Yadav | Jan 02, 2026, 10:32 PM IST
Mega Flop Film Superhit Songs: बॉलिवूडमध्ये असे अनेक चित्रपट आहेत, जे अत्यंत वाईट प्रकारे फ्लॉप झाले, पण त्यांची गाणी सुपरहिट झाली. चित्रपटाच्या कथेत दम नसला तरी त्यांचं संगीत मात्र प्रेक्षकांना आकर्षित करण्यात यशस्वी होतं. चांगले शब्द, संगीत आणि गायकाचा आवाज यांचा संगम ही गाणी चित्रपटापेक्षा जास्त हिट होतात.
