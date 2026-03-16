  • Marathi News
  • 18 वर्षांपासून मला येतात लाखो रुपयांचे चेक; यानेच करोडपती झालो! अनिल कपूरला कोण पाठवतं एवढा पैसा? स्वत: केला खुलासा

18 वर्षांपासून मला येतात लाखो रुपयांचे चेक; यानेच करोडपती झालो! अनिल कपूरला कोण पाठवतं एवढा पैसा? स्वत: केला खुलासा

Anil Kapoor Getting Cheques For Last 18 Years: अनिल कपूर यांनी स्वत: यासंदर्भातील खुलासा एका जाहीर मुलाखतीमध्ये करताना आपण कोट्यधीश झालो असून अजून पैसे येणार असल्याचं सांगितलंय. नेमका हा प्रकार काय आहे समजून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Mar 16, 2026, 12:19 PM IST
18 वर्षांपासून अनिल कपूर यांना कोण पाठवतंय लाखो रुपयांचे चेक?

अभिनेते अनिल कपूर यांनी आपल्याला नियमितपणे मानधनाचे चेक येतात आणि त्यातूनच आपण करोडपती झाल्याचा खुलासा केला आहे. विशेष म्हणजे एक रुपयाही न घेता केलेल्या चित्रपटासाठी हे पैसे दिलेत जात आहेत. नेमका प्रकार काय हे अनिल कपूर यांनीच सांगितलंय. आता नुकताच त्यांना किती लाखांचा चेक आला आणि यावर त्यांचं म्हणणं काय आहे पाहूयात...

अनिल कपूरसोबत यांच्यासोबत काहीतरी वेगळं घडतंय

एखाद्या चित्रपटामध्ये काम केल्यानंतर कलाकारांना लगेच मानधनाचा चेक मिळतो आणि निर्माते व कलाकारांचा व्यवहार पूर्ण होतो. बऱ्याचदा चित्रपट किती कमाई करणार यापूर्वीच मानधन आणि इतर गोष्टी ठरलेल्या असतात. मात्र बॉलिवूडमधील चिरतरुण अभिनेता अशी ओळख मिळवलेल्या अनिल कपूरसोबत यांच्यासोबत काहीतरी वेगळं घडतंय.

स्वत: अनिल कपूर यांनीच केला खुलासा

साधारण 18 वर्षांपूर्वी काम केलेल्या चित्रपटासाठीचं मानधन जवळपास मागील दोन दशकांपासून अनिल कपूर यांना मिळत आहे. चित्रपटाच्या टीमकडून हे चेक दिले जात असल्याचा खुलासा स्वत: अनिल कपूर यांनीच केला आहे.

18 वर्षांपासून येतात चेक

अनिल कपूर यांनी एका जाहीर कार्यक्रमामध्ये मागील 18 वर्षांपासून आपल्याला या चित्रपटामध्ये काम केल्याबद्दल ठराविक काळाने चेक येतात. या चेकच्या माध्यमातून मला कोट्यवधीहून अधिक रुपये आतापर्यंत मिळाल्याचं त्यांनीच स्पष्ट केलं आहे.

एक पैसाही न घेता केलेलं काम

विशेष म्हणजे अनिल कपूर यांनी हा चित्रपट त्यावेळी मोफत केला होता. मानधन म्हणून त्यांनी एक पैसाही घेतला नव्हता. चित्रपटाच्या टीमने आम्हाला तुमचं मानधन परवडणार नाही, असं कळवलेलं असतानाही अनिल कपूर यांनी या चित्रपटात स्वत: पुढाकार घेऊन काम केलं.

2008 ला प्रदर्शित झालेला चित्रपट

'इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्ह 2026' या कार्यक्रमातील एका चर्चासत्रात अनिल कपूर सहभागी झाले होते. त्यावेळी त्यांनी खुलासा केला की 2008 च्या ऑस्कर विजेत्या 'स्लमडॉग मिलियनेअर' चित्रपटातील त्याच्या भूमिकेसाठी त्याला अजूनही पैसे मिळत आहेत.

खूप भावनिक क्षण

“मला हे तुमच्यासोबत शेअर करायलाच हवे. हा माझ्यासाठी एक खूप भावनिक क्षण आहे. दीड दशकाहून अधिक काळ झाला आहे आणि काल पुन्हा मला 'स्लमडॉग मिलियनेअर'साठी मानधनाचा चेक मिळाला,” असं अनिल कपूर यांनी सांगितलं.

याच पैशाने मी करोडपती झालोय

किती रक्कम मिळाली याबद्दल विचारले असता, “काल, 3 हजार पौंड (भारतीय चलनानुसार 3.6 लाख रुपये) आले होते. मी माझे सर्व कर भरतो म्हणून मी हे सांगू शकतो. मला जवळजवळ 5 लाख पौंड मिळणार आहेत. यातूनच मी करोडपती झालो आहे. मी हे पैसे मागितले नव्हते. त्यांनी ते स्वतः दिलेत,” असं अनिल कपूर यांनी प्रांजळपणे सांगितलं.  

...म्हणून अनिल कपूर यांनी एकही पैसा न घेता कामाला दिलेला होकार!

संभाषणादरम्यान, अनिल कपूर यांनी दिग्दर्शक डॅनी बॉयल यांच्या चित्रपटात काम करण्याचा निर्णय घेण्याचं खरं कारण देखील सांगितले. "मी स्वतः काही गोष्टी शिकून घेण्याच्या हेतूने तो चित्रपट केला होता. मला शिकायचे आहे आणि अशा चित्रपटांमधून मी ते शिकतो," असं अनिल यांनी सांगितलं. (सर्व फोटो - अनिल कपूर यांच्या सोशल मीडियावरुन साभार)

अबब! सोलापूर- मुंबई फ्लाईटचं तिकीट 43000 रुपयांना? हा तर महिन्याभराचा पगार

अबब! सोलापूर- मुंबई फ्लाईटचं तिकीट 43000 रुपयांना? हा तर महिन्याभराचा पगार

अबब! सोलापूर- मुंबई फ्लाईटचं तिकीट 43000 रुपयांना? हा तर महिन्याभराचा पगार

अबब! सोलापूर- मुंबई फ्लाईटचं तिकीट 43000 रुपयांना? हा तर महिन्याभराचा पगार 8
जीवाच्या भीतीने दुबईतून पळाली श्रीमंत कुटुंब! आठवड्याला 4 लाख भाडं देऊन &#039;या&#039; शहरात राहायला तयार

जीवाच्या भीतीने दुबईतून पळाली श्रीमंत कुटुंब! आठवड्याला 4 लाख भाडं देऊन 'या' शहरात राहायला तयार

जीवाच्या भीतीने दुबईतून पळाली श्रीमंत कुटुंब! आठवड्याला 4 लाख भाडं देऊन 'या' शहरात राहायला तयार 9
Gold News: सोनं खरेदी करण्यासाठी आता लाखोंची गरज नाही! 16 मार्चपासून सोनं खरेदीची नवीन पद्धत, काय आहे नियम?

Gold News: सोनं खरेदी करण्यासाठी आता लाखोंची गरज नाही! 16 मार्चपासून सोनं खरेदीची नवीन पद्धत, काय आहे नियम?

Gold News: सोनं खरेदी करण्यासाठी आता लाखोंची गरज नाही! 16 मार्चपासून सोनं खरेदीची नवीन पद्धत, काय आहे नियम? 8
GK : तब्बल 23 प्लॅटफॉर्म असलेले भारतातील सर्वात मोठे रेल्वे स्टेशन कोणते? इथून परदेशात जाण्यासाठी मिळते ट्रेन, रेल्वे परिक्षेत विचारला जातो प्रश्न

GK : तब्बल 23 प्लॅटफॉर्म असलेले भारतातील सर्वात मोठे रेल्वे स्टेशन कोणते? इथून परदेशात जाण्यासाठी मिळते ट्रेन, रेल्वे परिक्षेत विचारला जातो प्रश्न

GK : तब्बल 23 प्लॅटफॉर्म असलेले भारतातील सर्वात मोठे रेल्वे स्टेशन कोणते? इथून परदेशात जाण्यासाठी मिळते ट्रेन, रेल्वे परिक्षेत विचारला जातो प्रश्न 8