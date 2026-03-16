18 वर्षांपासून मला येतात लाखो रुपयांचे चेक; यानेच करोडपती झालो! अनिल कपूरला कोण पाठवतं एवढा पैसा? स्वत: केला खुलासा
Anil Kapoor Getting Cheques For Last 18 Years: अनिल कपूर यांनी स्वत: यासंदर्भातील खुलासा एका जाहीर मुलाखतीमध्ये करताना आपण कोट्यधीश झालो असून अजून पैसे येणार असल्याचं सांगितलंय. नेमका हा प्रकार काय आहे समजून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Mar 16, 2026, 12:19 PM IST
18 वर्षांपासून अनिल कपूर यांना कोण पाठवतंय लाखो रुपयांचे चेक?
अभिनेते अनिल कपूर यांनी आपल्याला नियमितपणे मानधनाचे चेक येतात आणि त्यातूनच आपण करोडपती झाल्याचा खुलासा केला आहे. विशेष म्हणजे एक रुपयाही न घेता केलेल्या चित्रपटासाठी हे पैसे दिलेत जात आहेत. नेमका प्रकार काय हे अनिल कपूर यांनीच सांगितलंय. आता नुकताच त्यांना किती लाखांचा चेक आला आणि यावर त्यांचं म्हणणं काय आहे पाहूयात...
अनिल कपूरसोबत यांच्यासोबत काहीतरी वेगळं घडतंय
स्वत: अनिल कपूर यांनीच केला खुलासा
18 वर्षांपासून येतात चेक
एक पैसाही न घेता केलेलं काम
2008 ला प्रदर्शित झालेला चित्रपट
खूप भावनिक क्षण
याच पैशाने मी करोडपती झालोय
किती रक्कम मिळाली याबद्दल विचारले असता, “काल, 3 हजार पौंड (भारतीय चलनानुसार 3.6 लाख रुपये) आले होते. मी माझे सर्व कर भरतो म्हणून मी हे सांगू शकतो. मला जवळजवळ 5 लाख पौंड मिळणार आहेत. यातूनच मी करोडपती झालो आहे. मी हे पैसे मागितले नव्हते. त्यांनी ते स्वतः दिलेत,” असं अनिल कपूर यांनी प्रांजळपणे सांगितलं.
