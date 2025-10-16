Anil Kumble Birthday: भारताचा अभिमान, दिग्गज फिरकीपटू... किती संपत्तीचा मालक आहे अनिल कुंबळे?
Anil Kumble Net Worth: भारताचे माजी फिरकी गोलंदाज अनिल कुंबळे आज, 17 ऑक्टोबर रोजी त्यांचा 55 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. या निमित्ताने जाणून घेऊयात त्याच्या संपत्तीबद्दल
Tejashree Gaikwad | Oct 16, 2025, 02:54 PM IST
Anil Kumble Birthday: भारतीय क्रिकेटचा इतिहास सांगताना अनिल कुंबळे यांचं नाव घेतल्याशिवाय तो पूर्ण होत नाही. जगातल्या सर्वोत्तम स्पिन गोलंदाजांमध्ये गणना होणारे कुंबळे आजही लाखो चाहत्यांच्या हृदयात घर करून आहेत. आज म्हणजेच 17 ऑक्टोबर रोजी भारताचे माजी कर्णधार आणि दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबळे आपला 55 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत.
1970 मध्ये कर्नाटकातील मैसूर येथे जन्मलेले कुंबळे, लहानपणापासूनच शांत, अभ्यासू आणि जिद्दी स्वभावाचे होते. केवळ 13 व्या वर्षी त्यांनी क्रिकेट क्लब जॉइन केला आणि तिथून त्यांच्या क्रिकेट प्रवासाची सुरुवात झाली. शिक्षणाबाबत ते तितकेच प्रगल्भ होते. त्यांनी बेंगळुरू येथील नॅशनल कॉलेजमधून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगची पदवी पूर्ण केली. क्रिकेट आणि शिक्षण यामध्ये त्यांनी नेहमी संतुलन राखलं, हेच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचं वैशिष्ट्य होतं.
1989 मध्ये त्यांनी कर्नाटक संघातून फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. त्यानंतर 1990 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध वनडे सामन्यात त्यांनी टीम इंडियासाठी पहिल्यांदा खेळलं. पदार्पणात फारशी चमक दाखवता आली नाही, पण त्यांनी कधीच हार मानली नाही. त्याच वर्षी इंग्लंडविरुद्ध मँचेस्टर टेस्टमध्ये टेस्ट पदार्पण करताना त्यांनी पहिल्याच डावात तीन बळी घेतले.
