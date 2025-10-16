English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Anil Kumble Birthday: भारताचा अभिमान, दिग्गज फिरकीपटू... किती संपत्तीचा मालक आहे अनिल कुंबळे?

 Anil Kumble Net Worth: भारताचे माजी फिरकी गोलंदाज अनिल कुंबळे आज, 17 ऑक्टोबर रोजी त्यांचा 55 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. या निमित्ताने जाणून घेऊयात त्याच्या संपत्तीबद्दल   

Tejashree Gaikwad | Oct 16, 2025, 02:54 PM IST
Anil Kumble Birthday: भारतीय क्रिकेटचा इतिहास सांगताना अनिल कुंबळे यांचं नाव घेतल्याशिवाय तो पूर्ण होत नाही. जगातल्या सर्वोत्तम स्पिन गोलंदाजांमध्ये गणना होणारे कुंबळे आजही लाखो चाहत्यांच्या हृदयात घर करून आहेत. आज म्हणजेच 17 ऑक्टोबर रोजी भारताचे माजी कर्णधार आणि दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबळे आपला 55 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत.  

1970 मध्ये कर्नाटकातील मैसूर येथे जन्मलेले कुंबळे, लहानपणापासूनच शांत, अभ्यासू आणि जिद्दी स्वभावाचे होते. केवळ 13 व्या वर्षी त्यांनी क्रिकेट क्लब जॉइन केला आणि तिथून त्यांच्या क्रिकेट प्रवासाची सुरुवात झाली. शिक्षणाबाबत ते तितकेच प्रगल्भ होते. त्यांनी बेंगळुरू येथील नॅशनल कॉलेजमधून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगची पदवी पूर्ण केली. क्रिकेट आणि शिक्षण यामध्ये त्यांनी नेहमी संतुलन राखलं, हेच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचं वैशिष्ट्य होतं.  

1989 मध्ये त्यांनी कर्नाटक संघातून फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. त्यानंतर 1990 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध वनडे सामन्यात त्यांनी टीम इंडियासाठी पहिल्यांदा खेळलं. पदार्पणात फारशी चमक दाखवता आली नाही, पण त्यांनी कधीच हार मानली नाही. त्याच वर्षी इंग्लंडविरुद्ध मँचेस्टर टेस्टमध्ये टेस्ट पदार्पण करताना त्यांनी पहिल्याच डावात तीन बळी घेतले.  

अनिल कुंबळे यांची एकूण नेटवर्थ अंदाजे 80 कोटी रुपये आहे. त्यांच्या कमाईचा मुख्य स्रोत म्हणजे बीसीसीआयकडून मिळणारे मानधन, ब्रँड एंडोर्समेंट्स, आयपीएल करार आणि वैयक्तिक गुंतवणूक. त्यांचं बेंगळुरूमध्ये आलिशान घर आहे, तसेच देशभरात अनेक रिअल इस्टेट प्रॉपर्टीज आहेत.  

त्यांच्या कारकिर्दीतला आणखी एक प्रेरणादायी क्षण म्हणजे 2002 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध तुटलेल्या जबड्याने मैदानात उतरून गोलंदाजी करणं. या घटनेने कुंबळे फक्त खेळाडू म्हणून नव्हे, तर खऱ्या अर्थाने योद्धा म्हणून ओळखले गेले.      

अनिल कुंबळे हे फक्त एक क्रिकेटपटू नाहीत, तर एक प्रेरणा आहेत, जिद्द, मेहनत, शिस्त आणि देशप्रेम याचं मूर्तिमंत उदाहरण. त्यांचा प्रवास प्रत्येक तरुणासाठी हे दाखवतो की, खरी महानता फक्त प्रतिभेत नाही, तर ती सातत्य आणि न हार मानणाऱ्या वृत्तीमध्ये दडलेली असते.    

क्रिकेट व्यतिरिक्त त्यांना वाइल्डलाइफ फोटोग्राफीची प्रचंड आवड आहे. या आवडीमुळे त्यांनी “जंबो फंड” या संस्थेची स्थापना केली, जी वन्यजीव संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या लोकांना मदत करते. तसेच त्यांनी “द फाउंडेशन” सारख्या एनजीओंना आर्थिक सहाय्यही केलं आहे.

