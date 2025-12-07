English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अंजीर Veg की Nonveg? खाण्यापूर्वी एकदा वाचाच नाहीतर आयुष्यभर पश्चाताप कराल

Anjeer : हिवाळ्यात लोकं ड्रायफ्रूट्सचे जास्त सेवन करतात. यात अंजीरचा सुद्धा समावेश असतो. अंजीर हे चवीला स्वादिष्ट असतंच यासोबतच पोषकतत्वांनी भरपूर सुद्धा असतं. मात्र अंजीरबाबत सोशल मीडियावर एक प्रश्न नेहमी ट्रेंडिंग असतो आणि तो म्हणजे अंजीर शाकाहारी आहे की मांसाहारी? तेव्हा आज याचं उत्तर जाणून घेऊयात.   

Dec 07, 2025, 10:12 AM IST
twitter
1/9

अंजीरच्या आत दिसणारे लहान दाणे हे शाकाहारी आहे की मांसाहारी याबद्दल बरेच लोक गोंधळलेले असतात. अंजीरमधील या दाण्यांना अनेकदा कीटकांचे अवशेष असे समजले जाते.   

twitter
2/9

पोषकतत्वांनी भरपूर असलेल्या ड्रायफ्रुट्सबाबत सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी पसरवल्या जातात, त्यात अंजीर शाकाहारी की मांसाहारी असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. 

twitter
3/9

भारतात अंजीरची शेती गुजरात, यूपी, कर्नाटक आणि तमिलनाडु येथे केली जाते. परंतू महाराष्ट्र हा याचा सर्वात मोठा उत्पादक आहे. पुणे आणि आसपासच्या परिसरात सुमारे 900 हेक्टर क्षेत्रात अंजीरची लागवड केली जाते.

twitter
4/9

महाराष्ट्रात पिकणारं पुणे अंजीर त्याच्या गोड चवीमुळे, मऊ पोतामुळे आणि बराच काळ ताजे राहिल्याने देशभरात खूप लोकप्रिय आहे. अंजीर हे जगातील सर्वात जुन्या लागवडीखालील फळांपैकी एक आहे, जे 9400-9200 इसवीसन पूर्व पासूनचे आहे. 

twitter
5/9

अंजीरमध्ये असलेल्या आतील कुरकुरीत भाग प्रत्यक्षात अचेन्स नावाच्या बिया असतात. प्राचीन ग्रीक लोक ते एक पवित्र फळ मानत असत आणि ऑलिंपिक विजेत्यांना बक्षिसे म्हणून अंजीर दिले जात असे. हे फळ कोरड्या हवामानात चांगलं वाढते.

twitter
6/9

अंजीरचे फळ एका बंद फुलाच्या आत तयार होते, जिथे वारा किंवा मधमाश्यांद्वारे परागण साध्य करता येत नाही. एक विशेष प्रकारचा ततैया फुलात प्रवेश करतो परंतु बाहेर पडू शकत नाही आणि मरतो. नंतर अंजीरमधील फिसिन एंझाइम त्याचे प्रथिनांमध्ये रूपांतर करते. ही नैसर्गिक प्रक्रिया लोकांना पटवून देण्यासाठी वापरली जाते की अंजीर मांसाहारी आहेत, परंतु हे सर्व अंजीरांच्या बाबतीत खरे नाही.

twitter
7/9

veganfoodandliving च्या रिपोर्टनुसार अंजीर हे पूर्णपणे शाकाहारी मानलं जातं. यातील कुरकुरीत भाग हा केवळ बियांचा असतो. वैज्ञानिकदृष्ट्या बोलायचे झाले तर, अंजीर हे शाकाहारी लोकांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित आणि पौष्टिक सुकामेवा आहे.

twitter
8/9

veganfoodandliving च्या रिपोर्टनुसार अंजीर हे पूर्णपणे शाकाहारी मानलं जातं. यातील कुरकुरीत भाग हा केवळ बियांचा असतो. वैज्ञानिकदृष्ट्या बोलायचे झाले तर, अंजीर हे शाकाहारी लोकांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित आणि पौष्टिक सुकामेवा आहे.

twitter
9/9

(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)  

twitter
पुढील
अल्बम

Daily Tarot Card Horoscope : 2025 वर्षांतील शेवटची संकष्टी चतुर्थी 'या' लोकांसाठी लाभदायक! इच्छा पण होणार तुमची पूर्ण

पुढील अल्बम

Daily Tarot Card Horoscope : 2025 वर्षांतील शेवटची संकष्टी चतुर्थी &#039;या&#039; लोकांसाठी लाभदायक! इच्छा पण होणार तुमची पूर्ण

Daily Tarot Card Horoscope : 2025 वर्षांतील शेवटची संकष्टी चतुर्थी 'या' लोकांसाठी लाभदायक! इच्छा पण होणार तुमची पूर्ण

Daily Tarot Card Horoscope : 2025 वर्षांतील शेवटची संकष्टी चतुर्थी 'या' लोकांसाठी लाभदायक! इच्छा पण होणार तुमची पूर्ण 12
Weekly Love Horoscope : प्रपोज करण्यासाठी &#039;या&#039; आठवड्यात हा दिवस बेस्ट, तर या कपलच्या आयुष्यात चढ - उतार ; कशी आहे तुमची Love Life?

Weekly Love Horoscope : प्रपोज करण्यासाठी 'या' आठवड्यात हा दिवस बेस्ट, तर या कपलच्या आयुष्यात चढ - उतार ; कशी आहे तुमची Love Life?

Weekly Love Horoscope : प्रपोज करण्यासाठी 'या' आठवड्यात हा दिवस बेस्ट, तर या कपलच्या आयुष्यात चढ - उतार ; कशी आहे तुमची Love Life? 12
Indigo Flight Refund: तुम्ही &#039;या&#039; तारखेपर्यंत Indigo चे तिकीट काढलं आहेत? मग जाणून घ्या कोणाला आणि कधीपर्यंत मिळणार पूर्ण रिफंड

Indigo Flight Refund: तुम्ही 'या' तारखेपर्यंत Indigo चे तिकीट काढलं आहेत? मग जाणून घ्या कोणाला आणि कधीपर्यंत मिळणार पूर्ण रिफंड

Indigo Flight Refund: तुम्ही 'या' तारखेपर्यंत Indigo चे तिकीट काढलं आहेत? मग जाणून घ्या कोणाला आणि कधीपर्यंत मिळणार पूर्ण रिफंड 8
RBI च्या निर्णयानंतर देशातील 4 बॅंकानी व्याज दर केले कमी; कोणत्या बॅंकेत मिळेल सर्वात स्वस्त कर्ज? पाहा नवे दर!

RBI च्या निर्णयानंतर देशातील 4 बॅंकानी व्याज दर केले कमी; कोणत्या बॅंकेत मिळेल सर्वात स्वस्त कर्ज? पाहा नवे दर!

RBI च्या निर्णयानंतर देशातील 4 बॅंकानी व्याज दर केले कमी; कोणत्या बॅंकेत मिळेल सर्वात स्वस्त कर्ज? पाहा नवे दर! 11