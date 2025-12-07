अंजीर Veg की Nonveg? खाण्यापूर्वी एकदा वाचाच नाहीतर आयुष्यभर पश्चाताप कराल
Anjeer : हिवाळ्यात लोकं ड्रायफ्रूट्सचे जास्त सेवन करतात. यात अंजीरचा सुद्धा समावेश असतो. अंजीर हे चवीला स्वादिष्ट असतंच यासोबतच पोषकतत्वांनी भरपूर सुद्धा असतं. मात्र अंजीरबाबत सोशल मीडियावर एक प्रश्न नेहमी ट्रेंडिंग असतो आणि तो म्हणजे अंजीर शाकाहारी आहे की मांसाहारी? तेव्हा आज याचं उत्तर जाणून घेऊयात.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
अंजीरचे फळ एका बंद फुलाच्या आत तयार होते, जिथे वारा किंवा मधमाश्यांद्वारे परागण साध्य करता येत नाही. एक विशेष प्रकारचा ततैया फुलात प्रवेश करतो परंतु बाहेर पडू शकत नाही आणि मरतो. नंतर अंजीरमधील फिसिन एंझाइम त्याचे प्रथिनांमध्ये रूपांतर करते. ही नैसर्गिक प्रक्रिया लोकांना पटवून देण्यासाठी वापरली जाते की अंजीर मांसाहारी आहेत, परंतु हे सर्व अंजीरांच्या बाबतीत खरे नाही.
7/9
8/9
9/9