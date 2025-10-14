English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
‘अनेक आयांचा फोन येतो की, मुलं तुझं गाणं...’, Aaj Ki Raat बद्दल तमन्ना हे काय बोलून गेली?

Tamannaah Bhatia On Mom Call Aaj Ki Raat: तमन्नाने केलेल्या या विधानावरुनच आता अन्नू कपूर यांचं दुधिया बदन विधान चर्चेचा विषय ठरत आहे. मात्र तमन्ना तिच्या मुलाखतीत नेमकं काय म्हणाली होती, जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Oct 14, 2025, 12:33 PM IST
aajkiraat

अभिनेत्री तमन्ना भाटीया सध्या ज्येष्ठ अभिनेते अन्नू कपूर यांनी केलेल्या विधानामुळे चर्चेत आहे. मात्र अन्नू मलिक यांचं हे विधान तमन्नाच्या ज्या मुलाखतीवर आधारित आहे त्या मुलाखतीत तमन्ना नेमकं काय म्हणाली होती हे जाणून घेऊयात...

अन्नू कपूर यांचं वादग्रस्त विधान

aajkiraat

ज्येष्ठ अभिनेते अन्नू कपूर यांनी अभिनेत्री तमन्ना भाटियाबद्दल आक्षेपार्ह विधान केलं आहे. अन्नू कपूर यांनी नुकतीच शुभांकर मिश्राच्या युट्यूब चॅनेलवरील पॉडकास्टला हजेरी लावली होती. त्यावेळे त्यांनी 'आज की रात' गाण्यातील एक क्लिप पाहिल्याचं सांगितलं. यानंतर होस्टने त्यांना गाणं आवडलं का? असं विचारलं. त्यावर उत्तर देताना अन्नू कपूर यांनी 'माशाअल्लाह, त्या दुधिया बदन है' (काय दुधासारखं शरीर आहे) असं विधान केलं होतं.

तमन्ना नेमकं कोणत्या मुलाखतीत काय म्हणाली होती?

aajkiraat

यावेळी शुभांकर मिश्राने तमन्नाच्या त्या विधानाचा उल्लेख केला ज्यामध्ये तिने हे गाणं ऐकून लहान मुलं झोपतात असं सांगितलं होतं. त्यावर अन्नू कपूर यांनी, "ताई, आपल्या गाण्याने, शरिराने, आपल्या दुधासारख्या चेहऱ्याने आमच्या मुलांना झोपवत आहे. खूप चांगली गोष्ट आहे. जर आपल्या देशातील मुलं चांगली आणि निरोगी झोप घेत असतील तर देशावर किती कृपा होईल. जर आणखी काही इच्छा असेल तर देव तिला त्या पूर्ण करण्यासाठी समर्थ बनवो," असं म्हटलं. मात्र तमन्ना नेमकं कोणत्या मुलाखतीत काय म्हणाली होती हे अनेकांना ठाऊक नाही. त्यावरच या गॅलरीतून नजर टाकूयात...

दिलखुलास गप्पा

aajkiraat

अभिनेत्री तमन्ना भाटियाने तिच्या चित्रपटांच्या आणि गाण्यांच्या निवडीबद्दल मध्यंतरी एका मुलाखतीत दिलखुलास गप्पा मारल्या होत्या. आपण निवडत असलेली गाणी आणि चित्रपटांचा माझ्या तसेच माझ्या चाहत्यांच्या जीवनावर प्रभाव पडणे किंवा प्रभाव पाडतो असं तमन्ना म्हणाली होती. 

लहान मुल जेवताना माझं गाणं पहत असेल तर...

aajkiraat

'द लल्लंटॉप'ला दिलेल्या मुलाखतीत, "मी केवळ पैसे मिळावेत म्हणून प्रोजेक्ट सिलेक्ट करु शकत नाही," असं तमन्नाने स्पष्टपणे सांगितलं होतं. "जर एखादं लहान मुल जेवताना माझं गाणं पहत असेल किंवा ते गाणं लागल्याशिवाय ते मुल जेवत नसेल तर मी, 'आहे तसेच चालू द्या' असं म्हणेल, अशी प्रतिक्रिया तमन्नाने नोंदवलेली.

मुलाखतकार खुर्चीवरुन खाली पडला

aajkiraat

या मुलाखतीमध्ये जेव्हा मुलाखतकाराने तिला कोणत्या गाण्याबद्दल तू बोलत आहेस असे विचारले तेव्हा तमन्नाने, 'आज की रात' या 'स्त्री 2' मधील डान्स नंबरबद्दल असल्याचं सांगितलं. हे ऐकताच मुलाखतकार एवढ्या जोरजोरात हसू लागला की तो अगदी खुर्चीवरुन खाली पडला.  

एवढ्या आया फोन करुन सांगतात की...

aajkiraat

तमन्ना आपलं म्हणणं मांडताना "मी तुम्हाला सांगू शकणार नाही एवढ्या मोठ्या संख्येनं मला लहान मुलांच्या आयांचे फोन येतात आणि त्या मला सांगतात की, 'माझे मूल 'आज की रात' ऐकल्याशिवाय जेवत नाही.' ते गाणं ऐकून मुलं खरोखरच डायपर घातलेले असतानचा नाचू लागतात," असंही म्हणाली.   

आईसाठी अधिक महत्त्वाचं म्हणजे...

aajkiraat

जेव्हा मुलाखतकाराने हे असं असेल तर आयांची चिंता वाढत असेल, असं खोचक विधान केलं. त्यावर तमन्नाने, "मुलं जेवतात की नाही याचीच चिंता आईला असते. त्यांनी जेवणं हे आईसाठी अधिक महत्त्वाचं असतं. एक दीड वर्षाच्या मुलाला त्या गाण्यातील शब्दांचा अर्थ थोडी समजणार?" असा सवाल केला.  

ही वस्तुस्थिती आहे

aajkiraat

तसेच 'आज की रात' ते संगीत आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आपण चित्रपट विसरतो, आपल्याला गाणी आठवतात. ही वस्तुस्थिती आहे," असं मत तमन्नाने मांडलं.   

व्हायरल गाण्यात आहे काय?

aajkiraat

'आज की रात' हे 'स्त्री-2' मधील गाणे तमन्नाचं आयटम साँग आहे. या गाण्यात एका महिला तिच्या प्रियकराला फक्त तिला दुरूनच पाहण्याचा आणि स्पर्श न करण्याचा सल्ला देतेय. तमन्नाचा या गाण्यातील मादक आणि तितकाच बोल्ड डान्स आणि गाण्याचे शब्द आणि युट्यूबवरुन गाण्याचा व्हिडीओ व्हायरल झालेला.  

900 कोटींचा गल्ला कमवला

aajkiraat

'स्त्री 2' हा अमर कौशिक दिग्दर्शित एक विनोदी भयपट आहे. या चित्रपटात श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बॅनर्जी आणि अपारशक्ती खुराना यांच्या भूमिका आहेत. या चित्रपटाने 900 कोटी रुपये कमावले आणि तो 2024 मधील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक होता. (फोटो - सोशल मीडिया आणि युट्यूबवरील SaregamaMusic चॅनेलवरुन साभार)

