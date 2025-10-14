‘अनेक आयांचा फोन येतो की, मुलं तुझं गाणं...’, Aaj Ki Raat बद्दल तमन्ना हे काय बोलून गेली?
Tamannaah Bhatia On Mom Call Aaj Ki Raat: तमन्नाने केलेल्या या विधानावरुनच आता अन्नू कपूर यांचं दुधिया बदन विधान चर्चेचा विषय ठरत आहे. मात्र तमन्ना तिच्या मुलाखतीत नेमकं काय म्हणाली होती, जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Oct 14, 2025, 12:33 PM IST
अन्नू कपूर यांचं वादग्रस्त विधान
ज्येष्ठ अभिनेते अन्नू कपूर यांनी अभिनेत्री तमन्ना भाटियाबद्दल आक्षेपार्ह विधान केलं आहे. अन्नू कपूर यांनी नुकतीच शुभांकर मिश्राच्या युट्यूब चॅनेलवरील पॉडकास्टला हजेरी लावली होती. त्यावेळे त्यांनी 'आज की रात' गाण्यातील एक क्लिप पाहिल्याचं सांगितलं. यानंतर होस्टने त्यांना गाणं आवडलं का? असं विचारलं. त्यावर उत्तर देताना अन्नू कपूर यांनी 'माशाअल्लाह, त्या दुधिया बदन है' (काय दुधासारखं शरीर आहे) असं विधान केलं होतं.
तमन्ना नेमकं कोणत्या मुलाखतीत काय म्हणाली होती?
यावेळी शुभांकर मिश्राने तमन्नाच्या त्या विधानाचा उल्लेख केला ज्यामध्ये तिने हे गाणं ऐकून लहान मुलं झोपतात असं सांगितलं होतं. त्यावर अन्नू कपूर यांनी, "ताई, आपल्या गाण्याने, शरिराने, आपल्या दुधासारख्या चेहऱ्याने आमच्या मुलांना झोपवत आहे. खूप चांगली गोष्ट आहे. जर आपल्या देशातील मुलं चांगली आणि निरोगी झोप घेत असतील तर देशावर किती कृपा होईल. जर आणखी काही इच्छा असेल तर देव तिला त्या पूर्ण करण्यासाठी समर्थ बनवो," असं म्हटलं. मात्र तमन्ना नेमकं कोणत्या मुलाखतीत काय म्हणाली होती हे अनेकांना ठाऊक नाही. त्यावरच या गॅलरीतून नजर टाकूयात...
दिलखुलास गप्पा
लहान मुल जेवताना माझं गाणं पहत असेल तर...
मुलाखतकार खुर्चीवरुन खाली पडला
एवढ्या आया फोन करुन सांगतात की...
आईसाठी अधिक महत्त्वाचं म्हणजे...
ही वस्तुस्थिती आहे
व्हायरल गाण्यात आहे काय?
