'नेमकं कोण झोपून....', अन्नू कपूर यांचा तमन्ना भाटियाला विचित्र प्रश्न, 'जर तिच्या दुधाळ..., 75 वर्षांचा म्हाताराही...'

ज्येष्ठ अभिनेते अन्नू कपूर यांनी तमन्ना भाटियाबद्दल आक्षेपार्ह विधान केल्यानंतर चर्चेत आले आहेत. दरम्यान त्यांच्या मुलाखतीचा संपूर्ण व्हिडीओ समोर आला आहे. 

Shivraj Yadav | Oct 15, 2025, 07:16 PM IST
Annu Kapoor on Tamannah Bhatia: ज्येष्ठ अभिनेते अन्नू कपूर यांनी तमन्ना भाटियाबद्दल आक्षेपार्ह विधान केल्यानंतर चर्चेत आले आहेत. दरम्यान त्यांच्या मुलाखतीचा संपूर्ण व्हिडीओ समोर आला आहे. 

 

Annu Kapoor on Tamannah Bhatia: ज्येष्ठ अभिनेते अन्नू कपूर यांनी अभिनेत्री तमन्ना भाटियाबद्दल आक्षेपार्ह विधान केल्यानंतर चर्चेत आले आहेत.  

अन्नू कपूर यांनी शुभांकर मिश्राच्या पॉडकास्टला हजेरी लावला असता 'आज की रात' गाण्याचा विषय निघाला असता त्यांनी हे विधान केलं.   

अन्नू कपूर यांनी 'माशाअल्लाह, त्या दुधिया बदन है' (काय दुधाळ शरीर आहे) असं विधान केल्याने वाद निर्माण झाला होता. दरम्यान या मुलाखतीचा सगळा व्हिडीओ समोर आला आहे.   

मुलाखतीत अन्नू कपूर यांनी सांगितलं की, "ताई, आपल्या गाण्याने, शरिराने, आपल्या दुधासारख्या चेहऱ्याने आमच्या मुलांना झोपवत आहे. खूप चांगली गोष्ट आहे. जर आपल्या देशातील मुलं चांगली आणि निरोगी झोप घेत असतील तर देशावर किती कृपा होईल. जर आणखी काही इच्छा असेल तर देव तिला त्या पूर्ण करण्यासाठी समर्थ बनवो".    

अन्न कपूर यांनी यादरम्यान, मुलं झोपतात यावरुन तमन्नाची खिल्ली उडवली. 75 वर्षांचा म्हाताराही मुलगाच असतो असं ते म्हणाले आहेत.  

"75 वर्षांचा म्हाताराही मुलगाच असतो. मी असतो तर नेमका यामादगील अर्थ विचारला असता," असं त्यांनी सांगितलं.   

पुढे ते म्हणाले, "70 वर्षाचाही मुलगाच असतो. इंग्रजीत म्हणतात की He is 70 Year Old, मी 70 वर्षांचा लहान मुलगा आहे. आणि He is 11 Year Old, तो 11 वर्षाचा म्हातारा आहे. मग कोण झोपतं?".  

"चांगली गोष्ट आहे. तमन्ना भाटिया आपली गाणी, आपल्या शरिराने, दुधाळ चेहऱ्याने मुलांना गोड झोप देत आहे तर चांगली गोष्ट आहे," असंही त्यांनी सांगितलं.   

"आपल्या देशातील मुलं निरोगी आणि गोड झोप घेत असतील तर देशावर कृपा होईल. अजून काही इच्छा असेल तर त्यादेखील पूर्ण व्हाव्यात यासाठी माझा आशीर्वाद आहे," असंही त्यांनी म्हटलं.   

