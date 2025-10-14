'तमन्नाचं दुधिया...' म्हणणाऱ्या अनू कपूरला प्रियांका चोप्राला करायचं होतं KISS; म्हणाला, 'माझ्या कामुक गरजा...'
Annu Kapoor And Priyanka Chopra Kiss Controversy : अनू कपूर यांनी नुकताच दिलेल्या एका मुलाखतीमुळे तो चर्चेत आहे. त्याने तमन्ना भाटियाबद्दल वादग्रस्त विधान केलं आहे, त्यामुळे नेटकरी संतापले आहेत. याच मुलाखतीत त्यांनी त्याचा कामुक गरज आणि प्रियांका किस प्रकरणावर विधान केलं आहे.
Neha Choudhary | Oct 14, 2025, 02:30 PM IST
अनू कपूर यांनी सांगितलं की, मी जेव्हा ऐतराज मध्ये काम करत होतो, तेव्हा मी प्रियांकाला बेटी म्हणून हाक मारायचो. मी अनेकदा तिचं वडील अशोक चोप्रा यांना भेटायचो. जेव्हा विशाल भारद्वाज यांनी '७ खून माफ' मध्ये माझ्या आणि प्रियांका यांच्यातील एक इंटिमेट सीन दाखवला तेव्हा प्रियांकाला अस्वस्थ वाटणे साहजिकच होते.
अनू कपूर पॉडकास्टमध्ये पुढे म्हणतात की, त्यांच्या कामुक गरजा आहेत, पण त्या येथे पूर्ण करण्याची गरज नाही. अभिनेता पुढे म्हणाले की त्यांच्या विनंतीवर विशालने सांगितलं की हा सीन चित्रपटात असाच लिहिला गेलेला नाही. त्यामुळे तो कापता येणार नाही. त्यानंतर अनू कपूरने होकार दिला. पण, प्रियांकाने नंतर किसिंग सीन नकार दिला.
