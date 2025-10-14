English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'तमन्नाचं दुधिया...' म्हणणाऱ्या अनू कपूरला प्रियांका चोप्राला करायचं होतं KISS; म्हणाला, 'माझ्या कामुक गरजा...'

Annu Kapoor And Priyanka Chopra Kiss Controversy : अनू कपूर यांनी नुकताच दिलेल्या एका मुलाखतीमुळे तो चर्चेत आहे. त्याने तमन्ना भाटियाबद्दल वादग्रस्त विधान केलं आहे, त्यामुळे नेटकरी संतापले आहेत. याच मुलाखतीत त्यांनी त्याचा कामुक गरज आणि प्रियांका किस प्रकरणावर विधान केलं आहे. 

Neha Choudhary | Oct 14, 2025, 02:30 PM IST
twitter
1/12

Annu Kapoor Tamannaah Bhatia Priyanka Chopra

प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेता अनू कपूर अनेकदा त्यांच्या अभिनयापेक्षा त्यांच्या विधानांमुळे जास्त चर्चेत असतात. नुकताच दिलेल्या एका मुलाखतीमुळे तमन्ना भाटियाचं दुधिया बदन या अश्लील कमेंटमुळे प्रचंड ट्रोल झाले आहेत. 

twitter
2/12

Annu Kapoor Tamannaah Bhatia Priyanka Chopra

एका पॉडकास्टमध्ये अनू कपूर यांनी तमन्नावर धक्कादायक विधान केलं तर आहेत. त्यासोबत त्यांनी प्रियांका चोप्राबद्दल एक मोठा खुलासा केला आहे.   

twitter
3/12

Annu Kapoor Tamannaah Bhatia Priyanka Chopra

अनू कपूर यांनी शुभंकर मिश्रा यांच्या पॉडकॉस्टवर दिलेल्या मुलाखत म्हटलं की, 7 खून माफ चित्रपटात प्रियांका चोप्राला किस करण्यास नकार दिला तेव्हा सोशल मीडियावर खूप गोंधळ उडाला होता. एवढंच नाही तर याचा चुकीचा अर्थही काढण्यात आला होता. पण त्या मागील सत्य वेगळं होतं. 

twitter
4/12

Annu Kapoor Tamannaah Bhatia Priyanka Chopra

अनू कपूर यांनी सांगितलं की, मी जेव्हा ऐतराज मध्ये काम करत होतो, तेव्हा मी प्रियांकाला बेटी म्हणून हाक मारायचो. मी अनेकदा तिचं वडील अशोक चोप्रा यांना भेटायचो.  जेव्हा विशाल भारद्वाज यांनी '७ खून माफ' मध्ये माझ्या आणि प्रियांका यांच्यातील एक इंटिमेट सीन दाखवला तेव्हा प्रियांकाला अस्वस्थ वाटणे साहजिकच होते.

twitter
5/12

Annu Kapoor Tamannaah Bhatia Priyanka Chopra

अनू कपूर पुढे म्हणतात, 'मग त्याने विशालला तो सीन कट करायला सांगितले.' त्यानंतर त्यांनी विशालला समजावून सांगितलं की त्याला किसिंग सीन करायचा नव्हता, पण तो फक्त प्रियांकाच्या मुलीसारखा मानतो. पण, सुरुवातीला नकार दिल्यानंतर, अनू कपूर स्वतःचवर रागावले. 

twitter
6/12

Annu Kapoor Tamannaah Bhatia Priyanka Chopra

अनू कपूर पॉडकास्टमध्ये पुढे म्हणतात की, त्यांच्या कामुक गरजा आहेत, पण त्या येथे पूर्ण करण्याची गरज नाही. अभिनेता पुढे म्हणाले की त्यांच्या विनंतीवर विशालने सांगितलं की हा सीन चित्रपटात असाच लिहिला गेलेला नाही. त्यामुळे तो कापता येणार नाही. त्यानंतर अनू कपूरने होकार दिला. पण, प्रियांकाने नंतर किसिंग सीन नकार दिला.

twitter
7/12

Annu Kapoor Tamannaah Bhatia Priyanka Chopra

प्रियांका चोप्राच्या नकारामुळे खळबळ उडाली. अभिनेत्रीने अनू कपूरला पडद्यावर किस करण्यास नकार दिल्याची चर्चा सर्वत्र पसरली होती.

twitter
8/12

Annu Kapoor Tamannaah Bhatia Priyanka Chopra

इतकंच नाही तर अनू कपूर म्हणाले, 'मी प्रियांका चोप्राच्या तुलनेत इतका लहान आहे की ती त्याच्याबद्दल विचारही करते नाही," पण हा पब्लिसिटी स्टंट कोणी केला?

twitter
9/12

Annu Kapoor Tamannaah Bhatia Priyanka Chopra

अनू म्हणाली की त्यांच्याकडे एवढा डोकं लावायला, वेळ किंवा ऊर्जा नव्हती.

twitter
10/12

Annu Kapoor Tamannaah Bhatia Priyanka Chopra

"तेव्हा मी म्हटलं होतं नाही करत तर नाही करत. जर हिरो असता तर किस केलं असतं..." 

twitter
11/12

Annu Kapoor Tamannaah Bhatia Priyanka Chopra

शुभंकर मिश्रा यांच्या पॉडकास्टमध्ये, अनू कपूर यांनी तमन्नाच्या लूकची प्रशंसा करताना तिच्या शरीराबद्दल एक अश्लील टिप्पणी केली. अभिनेत्याने म्हटलंय, "माशाल्लाह, किती दुधाळ शरीर आहे!" ही चर्चा तिथेच थांबली नाही. 

twitter
12/12

Annu Kapoor Tamannaah Bhatia Priyanka Chopra

जेव्हा शुभंकर यांनी तमन्नाने म्हटलं की एक आई तिचे "आज की रात.." गाणे दाखवून आपल्या मुलाला झोपवते, तेव्हा अन्नू कपूर यांनी उत्तर दिलं की, "मुलं किती वर्षांची आहे? 70 वर्षांचे मूल पण असू शकतं ना? जर मी इथे असतो तर मी विचारले असतं की किती वर्षांची मुले झोपतात.

twitter
पुढील
अल्बम

धनत्रयोदशीला सोन्याचं नाणं घ्याल की दागिने ? Gold Investment आधी 'हे' 5 बेस्ट पर्याया वाचाच

पुढील अल्बम

धनत्रयोदशीला सोन्याचं नाणं घ्याल की दागिने ? Gold Investment आधी &#039;हे&#039; 5 बेस्ट पर्याया वाचाच

धनत्रयोदशीला सोन्याचं नाणं घ्याल की दागिने ? Gold Investment आधी 'हे' 5 बेस्ट पर्याया वाचाच

धनत्रयोदशीला सोन्याचं नाणं घ्याल की दागिने ? Gold Investment आधी 'हे' 5 बेस्ट पर्याया वाचाच 8
कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारचं मोठं गिफ्ट! हक्काचा &#039;तो&#039; पैसा हवा तेव्हा मिळणार; 5 बदलेले नियम वाचाच

कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारचं मोठं गिफ्ट! हक्काचा 'तो' पैसा हवा तेव्हा मिळणार; 5 बदलेले नियम वाचाच

कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारचं मोठं गिफ्ट! हक्काचा 'तो' पैसा हवा तेव्हा मिळणार; 5 बदलेले नियम वाचाच 9
दिवाळीच्या तळणीचा आणि भरती-ओहोटीचा खरंच काही संबंध असतो का? दाव्यात किती तथ्य जाणून घ्या

दिवाळीच्या तळणीचा आणि भरती-ओहोटीचा खरंच काही संबंध असतो का? दाव्यात किती तथ्य जाणून घ्या

दिवाळीच्या तळणीचा आणि भरती-ओहोटीचा खरंच काही संबंध असतो का? दाव्यात किती तथ्य जाणून घ्या 8
‘अनेक आयांचा फोन येतो की, मुलं तुझं गाणं...’, Aaj Ki Raat बद्दल तमन्ना हे काय बोलून गेली?

‘अनेक आयांचा फोन येतो की, मुलं तुझं गाणं...’, Aaj Ki Raat बद्दल तमन्ना हे काय बोलून गेली?

‘अनेक आयांचा फोन येतो की, मुलं तुझं गाणं...’, Aaj Ki Raat बद्दल तमन्ना हे काय बोलून गेली? 11