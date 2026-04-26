  • फोफसंडी सारखे महाराष्ट्रातील आणखी एक अनोखे गाव; येथे सूर्य एक तास उशिरा उगवतो आणि एक तास आधीच मावळतो

फोफसंडी सारखे महाराष्ट्रातील आणखी एक अनोखे गाव; येथे सूर्य एक तास उशिरा उगवतो आणि एक तास आधीच मावळतो

फोफसंडी सारखे महाराष्ट्रातील आणखी एक अनोखे गाव कुठे आहे.  

Vanita Kamble | Apr 26, 2026, 11:18 PM IST
Bhatti Wagdara Pune : महाराष्ट्रात फोफसंडी नावाचे एक अनोखे गाव आहे. या गावात सूर्योदय दोन ते अडीच तास उशीरा होतो. तर, सूर्यास्त दोन-अडीच तास आधी होतो. या गावात दिवसच फक्त 6 ते 7 तासांचा असतो. फोफसंडी गाव सध्या पर्यटकांमध्ये चांगलेच लोकप्रिय झाले आहे. फोफसंडी सारखे महाराष्ट्रातील आणखी एक अनोखे गाव आहे. या गावात  सूर्य एक तास उशिरा उगवतो आणि एक तास आधीच मावळतो. जाणून घेऊया फोफसंडी सारखे महाराष्ट्रातील आणखी एक अनोखे गाव कोणते? हे गाव कुठे आहे?

 

महाराष्ट्रात सर्वत्र एकाचवेळी सूर्योदय आणि सूर्यास्त होते. मात्र, एक असं अनोख गाव आहे जिथे  तास उशीरा सूर्योदय आणि सूर्यास्त होतो. हे अनोखे गाव अजूनही पर्टकांपासून अलिप्त आहे.

 फोफसंडी सारखे महाराष्ट्रातील आणखी एक अनोखे गाव पुणे जिल्ह्यात आहे.   

भट्टी असे महाराष्ट्रातील या अनोख्या गावाचे नाव आहे. हे गाव डोंगराच्या कुशीत दडलेले आहे. 

पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्यात भट्टी हे गाव आहे. हे गाव जितके सुंदर तितकाच या गावात पोहचण्याचा प्रवास देखील थरारक आहे, 

भट्टी हे गाव सह्याद्री पर्वतरांगांच्या कुशीत दडलेले आहे.  यामुळे गावात सूर्य किरण पोहचायला वेळ लागतो. यामुळेच येथे सूर्य एक तास उशिरा उगवतो आणि एक तास आधीच मावळतो.

 गाव सिंहगड ते राजगड या ट्रेकिंग मार्गाजवळ आहे. यामुळे अनेक ट्रेकर्स मंडळींना हे ट्रेकर मंडींच्या परिचयाचे आहे.  

 या गावाचे आणखी एक वैशिष्ट म्हणजे हे गाव दिवसापेक्षा रात्री जास्त सुंदर दिसते.    

गुंजवणे येथीन या गावात पोहचता येते. गाव अतिशय शांत आणि सुंदर आहे.

CSK vs GT : गुजरात टायटन्सने मारला विजयाचा चौकार, सीएसकेचा पाचवा पराभव! ऋतुराज गायकवाडची खेळी व्यर्थ

CSK vs GT : गुजरात टायटन्सने मारला विजयाचा चौकार, सीएसकेचा पाचवा पराभव! ऋतुराज गायकवाडची खेळी व्यर्थ

CSK vs GT : गुजरात टायटन्सने मारला विजयाचा चौकार, सीएसकेचा पाचवा पराभव! ऋतुराज गायकवाडची खेळी व्यर्थ 9
भारतात पुन्हा Lockdown सारखी स्थिती? केरळमध्ये 'सेल्फ लॉकडाऊन'; 60 जिल्ह्यांत हायअलर्ट

भारतात पुन्हा Lockdown सारखी स्थिती? केरळमध्ये 'सेल्फ लॉकडाऊन'; 60 जिल्ह्यांत हायअलर्ट 8
Best City Life: आयुष्य उत्तमरीत्या जगण्यासाठी 'हे' शहर आहे बेस्ट? रेटिंग्सवरून समजून घ्या

Best City Life: आयुष्य उत्तमरीत्या जगण्यासाठी 'हे' शहर आहे बेस्ट? रेटिंग्सवरून समजून घ्या 8
बॅंक अकाऊंटमध्ये फक्त 24 तास पैसे राहिले तर तुमचा किती फायदा? डेली क्लोजिंग बँलेन्सचं गणित समजून घ्या!

बॅंक अकाऊंटमध्ये फक्त 24 तास पैसे राहिले तर तुमचा किती फायदा? डेली क्लोजिंग बँलेन्सचं गणित समजून घ्या! 10