योगा टीचरपासून अभिनेत्री बनण्यापर्यंतचा प्रवास, आज 'ती' 1330000000 कोटींची मालकीण

Anushka Shetty Birthday: 'बाहुबली 2' चित्रपटातील 'देवसेना'ची भूमिका साकारणाऱ्या अनुष्काने भारतातच नव्हे तर जगभरात तिच्या अभिनयाचा ठसा उमटवला. ही सुंदर अभिनेत्री आज (7 नोव्हेंबर 2025)ला तिचा 43वा वाढदिवस साजरा करत असून तिच्या आयुष्यातील काही खास गोष्टी जाणून घ्या, ज्या खूप कमी लोकांना माहिती असतील.  

Nov 07, 2025, 10:41 AM IST
AnushKa Shetty Real Name: 2017मध्ये सुपर हिट ठरलेल्या 'बाहुबली 2' या चित्रपटाने बॉलूडला दोन अव्वल कलाकारांची ओळख करुन दिली. हा चित्रपट त्या वर्षीचा सर्वात मोठा हिट चित्रपट होता. भारतासहित जगभरात बाहुबलीने कोट्यावधींपेक्षा जास्त कमाई केली.  बाहुबलीमधील देवसेनेची भूमिका साकारणारी अनुष्का शेट्टी हिने तिच्या अभिनयाने आणि सौदर्याने लाखो प्रेक्षकांची मने जिंकली. अनुष्का शेट्टी आज (7 नोव्हेंबर 2025)ला तिचा 43वा वाढदिवस साजरा करत आहे. 'बाहुबली 2'च्या घवघवीत यशानंतर बॉलिवूडमध्येही अनुष्काला मोठमोठ्या चित्रपटांसाठी ऑफर येऊ लागल्या. तिच्या वाढदिवसानिमित्त, तिच्याबद्दल काही खास गोष्टी जाणून घेऊया.  

'देवसेना', 'भागमती', किंवा 'रुद्रम्मादेवी' म्हणून ओळखल्या जाणऱ्या अनुष्का शेट्टीचे खरे नाव तुम्हाला माहिती आहे का? अनुष्काचं खरं नाव स्वीटी शेट्टी असे आहे. चित्रपटात पदार्पण करऱ्यापुर्वी तिने स्वीटीहुन अनुष्का होण्याचा निर्णय घेतला.

अभिनेत्री म्हणून प्रसिद्ध होण्यापूर्वी अनुष्का शेट्टी तिच्या मूळ गावी म्हणजेच मंगळुरूमध्ये योगा प्रशिक्षक म्हणून काम करत होती. हाच तिच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला, एका चित्रपट दिग्दर्शकाने तिच्या सौंदर्य आणि फिटनेसने प्रभावित होऊन तिला एक चित्रपट ऑफर केला.   

नितळ आणि साध्या स्वभावासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अनुष्काने 2005 मध्ये आलेल्या 'सुपर' या चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. त्यानंतर ती 'अरुंधती', 'बिल्ला', 'सिंघम', 'वेदम', 'डमरुकम', 'रुद्रम्मादेवी' अशा अनेक चित्रपटांमध्ये दिसली.  

अनुष्काचा 'साईज झिरो' हा चित्रपट तिच्या सर्वात संस्मरणीय चित्रपटांपैकी एक मानला जातो. या चित्रपटासाठी तिने तब्बल 20 किलो वजन वाढवले.  

 2010 मध्ये अनुष्का शेट्टीच्या "सिंघम" या तमिळ चित्रपटाने तिला प्रसिद्धी मिळवून दिली. 2013 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'सिंघम 2' मध्येही अनुष्काने दमदार अभिनय केला.  

'बाहुबली 2' मध्ये अभिनेता प्रभाससोबत जबरदस्त केमिस्ट्री शेअर करणाऱ्या अनुष्का शेट्टीने 2009 मधील 'बिल्ला' या चित्रपटात पहिल्यांदा त्याच्यासोबत काम केले होते. असे म्हटले जाते की प्रभास अनुष्काला पाहताच तिच्या प्रेमात पडला.  

'बिल्ला'च्या शूटिंग दरम्यान दोघांमध्ये जवळीक निर्माण झाली आणि त्यांच्या अफेअरच्या अफवा पसरू लागल्या. एवढेच नाही तर त्यांच्या लग्नाच्याही अफवा पसरल्या. या चित्रपटानंतर दोघांनी 'मिर्ची' चित्रपटातही स्क्रीन शेअर केली.  

अनुष्का शेट्टी सर्वात श्रीमंत दक्षिण भारतीय अभिनेत्रींपैकी एक असून प्रत्येक प्रकल्पासाठी जवळजवळ 6 कोटी मानधन घेते. दोन दशकांहून अधिक काळ सिनेजगताचा भाग असणाऱ्या अनुष्काची संपत्ती सुमारे 133 कोटी आहे.

