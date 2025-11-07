योगा टीचरपासून अभिनेत्री बनण्यापर्यंतचा प्रवास, आज 'ती' 1330000000 कोटींची मालकीण
Anushka Shetty Birthday: 'बाहुबली 2' चित्रपटातील 'देवसेना'ची भूमिका साकारणाऱ्या अनुष्काने भारतातच नव्हे तर जगभरात तिच्या अभिनयाचा ठसा उमटवला. ही सुंदर अभिनेत्री आज (7 नोव्हेंबर 2025)ला तिचा 43वा वाढदिवस साजरा करत असून तिच्या आयुष्यातील काही खास गोष्टी जाणून घ्या, ज्या खूप कमी लोकांना माहिती असतील.
AnushKa Shetty Real Name: 2017मध्ये सुपर हिट ठरलेल्या 'बाहुबली 2' या चित्रपटाने बॉलूडला दोन अव्वल कलाकारांची ओळख करुन दिली. हा चित्रपट त्या वर्षीचा सर्वात मोठा हिट चित्रपट होता. भारतासहित जगभरात बाहुबलीने कोट्यावधींपेक्षा जास्त कमाई केली. बाहुबलीमधील देवसेनेची भूमिका साकारणारी अनुष्का शेट्टी हिने तिच्या अभिनयाने आणि सौदर्याने लाखो प्रेक्षकांची मने जिंकली. अनुष्का शेट्टी आज (7 नोव्हेंबर 2025)ला तिचा 43वा वाढदिवस साजरा करत आहे. 'बाहुबली 2'च्या घवघवीत यशानंतर बॉलिवूडमध्येही अनुष्काला मोठमोठ्या चित्रपटांसाठी ऑफर येऊ लागल्या. तिच्या वाढदिवसानिमित्त, तिच्याबद्दल काही खास गोष्टी जाणून घेऊया.
