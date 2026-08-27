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iPhone 18 Pro च्या लाँचची तारीख अखेर जाहीर, कंपनीने केली घोषणा! 'या' दिवशी समोर येणार फर्स्ट लूक

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 27, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 09:24 PM IST

आयफोन 18 ची प्रतीक्षा मागील काही दिवसांपासून सुरु आहे, ॲपलने अखेर 2026 आता ग्राहकांची प्रतिक्षा संपवली आहे. पुढील फ्लॅगशिप आयफोनच्या लाँचची तारीख निश्चित केली आहे.

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कंपनीने जाहीर केले आहे की 9 सप्टेंबर रोजी एक मोठा ॲपल इव्हेंट आयोजित केला जाईल. या इव्हेंटची थीम "सरप्राईज अँड शाईन" (Surprise and Shine) आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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आमच्या मागील अहवालांमध्ये आम्ही असेही म्हटले होते की ऍपल आपला आगामी आयफोन 9 सप्टेंबर रोजी लॉन्च करेल. जरी कंपनीने लॉन्चची तारीख किंवा उत्पादनाचे नाव निश्चित केले नसले तरी, मागील वर्षांच्या ट्रेंडनुसार, यावेळी कंपनी आयफोन 18 लॉन्च करेल. 

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अनेक अहवालांमध्ये तर असा दावाही करण्यात आला आहे की यावेळी कंपनी आयफोन 18 प्रो लॉन्च करेल. माध्यमांतील वृत्तांनुसार, कंपनी यावर्षी आपला पहिला फोल्डेबल हँडसेट, आयफोन फोल्ड अल्ट्रा, लॉन्च करणार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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अनेक लोक या हँडसेटची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. माध्यमांतील वृत्तांनुसार, ऍपल एका वर्षात 1 कोटी आयफोन फोल्ड विकेल. त्याची किंमत 1.50 लाख ते 2 लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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अनेक वृतांमध्ये देखील आयफोन 18 च्या नव्या अपग्रेट्सबद्दल अपडेट्स आली आहे, कंपनी यावेळी एका मोठ्या अपग्रेडची तयारी करत आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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कॅमेऱ्यापासून ते डिस्प्लेपर्यंत सर्वच गोष्टींमध्ये अनेक बदल दिसून येतील. वापरकर्त्यांना डायनॅमिक आयलँडमध्येही बदल जाणवेल. मात्र, आयफोनच्या डिझाइनमध्ये कोणतेही मोठे बदल दिसणार नाहीत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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आयफोन 17 प्रो च्या तुलनेत आयफोन 18 प्रो ची किंमत वाढू शकते. अनेक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भारतात याची सुरुवातीची किंमत सुमारे 150,000 रुपये असू शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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अमेरिकेत ही किंमत US$1,199 पर्यंत असू शकते. तथापि, कंपनीने अद्याप किंमतीबद्दल कोणताही संकेत दिलेला नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
iPhone 18 Pro
tech news
marathi news

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