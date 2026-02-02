नेमकं कुठे सुरु होणार मुंबईतील दुसरे महाराष्ट्रातील चौथे Apple स्टोर? भारतातील 'या' राज्यात Apple कंपनी पहिले ऑफिसही उडणार
मुंबईतील दुसरे मोठे Apple स्टोर सुरु करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
Vanita Kamble | Feb 02, 2026, 07:33 PM IST
Apple Stores Will Open In Mumbai : महाराष्ट्रातील तिसरे आणि मुंबईतील दुसरे Apple स्टोर गोरेगावमध्ये सुरु होणार आहे. मुंबईतील दुसरे Apple स्टोर सुरु करण्याची घोषणा करण्यात आली. भारतात Apple मोठे ऑफिसही उडणार आहे. जाणून घेऊया Apple चे हे नवीन स्टोर मुंबईत कुठे असेल तसेच Apple कंपनीचे पहिले ऑफिस कुठे असेल.
