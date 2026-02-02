English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • नेमकं कुठे सुरु होणार मुंबईतील दुसरे महाराष्ट्रातील चौथे Apple स्टोर? भारतातील या राज्यात Apple कंपनी पहिले ऑफिसही उडणार

नेमकं कुठे सुरु होणार मुंबईतील दुसरे महाराष्ट्रातील चौथे Apple स्टोर? भारतातील 'या' राज्यात Apple कंपनी पहिले ऑफिसही उडणार

 मुंबईतील दुसरे मोठे Apple स्टोर सुरु करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. 

Vanita Kamble | Feb 02, 2026, 07:33 PM IST
twitter

Apple Stores Will Open In Mumbai : महाराष्ट्रातील तिसरे आणि मुंबईतील दुसरे Apple स्टोर गोरेगावमध्ये सुरु होणार आहे. मुंबईतील दुसरे Apple स्टोर सुरु करण्याची घोषणा करण्यात आली.  भारतात Apple मोठे ऑफिसही उडणार आहे. जाणून घेऊया Apple चे हे नवीन स्टोर मुंबईत कुठे असेल तसेच Apple कंपनीचे पहिले ऑफिस कुठे असेल. 

1/8

पुण्यात Apple कंपनीचे दोन स्टोर आहे. तर, मुंबईतील BKC येथे एक स्टोर आहे. Apple कंपनीचे असे महाराष्ट्रात एकूण 3 स्टोर आहेत. यानंतर कंपनी आता  कंपनीने महाराष्ट्रातील चौथे आणि मुंबईतील दुसरे मोठे Apple स्टोर सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. 

twitter
2/8

 भारतात  IPhone  लाँच होतात. ग्राहकांची खरेदीसाठी झुंबड उडते.  

twitter
3/8

भारतीयांमध्ये  IPhone ची प्रचंड क्रेज आहे. 

twitter
4/8

2023 मध्ये मुंबईतील BKC येथील  Apple स्टोर हे महाराष्ट्राच नाही तर भारतातील पहिले स्टोर आहे. आता मुंबईत दुसरे  Apple स्टोर सुरु करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.  

twitter
5/8

भारतातील कंपनीचा व्यवसाय विक्रमी वाढ अनुभवत आहे. परिणामी, अॅपल मुंबईत आणखी एक रिटेल स्टोअर उघडण्याची योजना आखत आहे.

twitter
6/8

 बोरीवली येथील ओबेरॉय स्काय सिटी मॉलमध्ये मुंबईतील दुसरे Apple स्टोर सुरु होऊ शकते. 

twitter
7/8

कंपनीने चेन्नईमध्ये डीएलएफ सायबर सिटी आयटी पार्कमध्ये अंदाजे 20,000 चौरस फूट ऑफिस स्पेस भाड्याने घेतली आहे. हे अॅपलचे भारतातील पहिले कॉर्पोरेट ऑफिस असू शकते, जिथे कंपनीचे कॉर्पोरेट ऑपरेशन्स थेट चालवले जातील.

twitter
8/8

चेन्नईत  IPhone चे मॅन्युफॅक्चरींग आहे. नव्या ऑफिसमुळे  Apple ची भारतातील पकड अधिक मजबूत होणार आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

पाकिस्तानच नाही तर 'या' 5 संघांनी सुद्धा वर्ल्ड कपवर टाकला होता बहिष्कार, कोणत्या कारणामुळे घेतला होता निर्णय?

पुढील अल्बम

अती कडाक्याच्या थंडीतही पेट्रोल गोठत का नाही? 99 टक्के ड्रायव्हर्सनाही माहिती नाही उत्तर

अती कडाक्याच्या थंडीतही पेट्रोल गोठत का नाही? 99 टक्के ड्रायव्हर्सनाही माहिती नाही उत्तर

अती कडाक्याच्या थंडीतही पेट्रोल गोठत का नाही? 99 टक्के ड्रायव्हर्सनाही माहिती नाही उत्तर 8
पाकिस्तानच नाही तर &#039;या&#039; 5 संघांनी सुद्धा वर्ल्ड कपवर टाकला होता बहिष्कार, कोणत्या कारणामुळे घेतला होता निर्णय?

पाकिस्तानच नाही तर 'या' 5 संघांनी सुद्धा वर्ल्ड कपवर टाकला होता बहिष्कार, कोणत्या कारणामुळे घेतला होता निर्णय?

पाकिस्तानच नाही तर 'या' 5 संघांनी सुद्धा वर्ल्ड कपवर टाकला होता बहिष्कार, कोणत्या कारणामुळे घेतला होता निर्णय? 7
चार राज्य, न संपणारी वाट आणि एक वाहन... भारतातील सर्वात मोठा बसप्रवास मार्ग माहितीये?

चार राज्य, न संपणारी वाट आणि एक वाहन... भारतातील सर्वात मोठा बसप्रवास मार्ग माहितीये?

चार राज्य, न संपणारी वाट आणि एक वाहन... भारतातील सर्वात मोठा बसप्रवास मार्ग माहितीये? 8
हाय अलर्ट! मुंबईत 36 तासांत 12 अल्पवयीन मुलं बेपत्ता, मुलीसुद्धा... शहरात काय घडतंय?

हाय अलर्ट! मुंबईत 36 तासांत 12 अल्पवयीन मुलं बेपत्ता, मुलीसुद्धा... शहरात काय घडतंय?

हाय अलर्ट! मुंबईत 36 तासांत 12 अल्पवयीन मुलं बेपत्ता, मुलीसुद्धा... शहरात काय घडतंय? 9