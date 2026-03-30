New Rules: 1 एप्रिलच्या पहाटेपासून तुमच्या आयुष्यात काय बदलेल?, इनकम टॅक्सपासून बॅंकीग, रेल्वे नियमापर्यंत सर्वकाही जाणून घ्या

मार्च महिना म्हणजेच आर्थिक वर्षे संपायला एक दिवस शिल्लक आहे. 1 एप्रिलच्या पहाटेपासून तुम्हाला अनेक गोष्टींमध्ये बदल दिसणार आहे. या बदलांचा तुमच्यावर काय परिणाम होणार? सविस्तर जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Mar 30, 2026, 05:20 PM IST
New Rules: मार्च महिना म्हणजेच आर्थिक वर्षे संपायला एक दिवस शिल्लक आहे. 1 एप्रिलच्या पहाटेपासून तुम्हाला अनेक गोष्टींमध्ये बदल दिसणार आहे. या बदलांचा तुमच्यावर काय परिणाम होणार? सविस्तर जाणून घेऊया.

New Rules: मार्च महिना म्हणजेच आर्थिक वर्षे संपायला एक दिवस शिल्लक आहे. 1 एप्रिलच्या पहाटेपासून तुम्हाला अनेक गोष्टींमध्ये बदल दिसणार आहे. या बदलांचा तुमच्यावर काय परिणाम होणार? सविस्तर जाणून घेऊया. 

नवीन इनकम टॅक्स कायदा

१ एप्रिल २०२६ पासून जुना १९६१ चा इनकम टॅक्स कायदा बदलून नवीन कायदा लागू होईल. आता 'आर्थिक वर्ष' आणि 'मूल्यांकन वर्ष' हे दोन वेगळे नाहीत. फक्त एकच 'टॅक्स वर्ष' असेल, ज्यात तुम्ही ज्या वर्षी पैसे कमवाल त्याच वर्षी त्यावर टॅक्स भरावा लागेल.

HRA भत्ता नियम

घरभाडे भत्ता (HRA) मिळवण्यासाठी आता घरमालकाचे PAN नंबर आणि भाडे पैसे खरोखर दिल्याचा पुरावा (रसीद किंवा बँक स्टेटमेंट) द्यावा लागेल. पुणे आणि अहमदाबाद या शहरांना दिल्ली-मुंबईसारख्या मेट्रो शहरात समाविष्ट केले आहे. त्यामुळे तिथे राहणाऱ्यांना ५०% HRA सूट मिळेल.

PAN कार्ड आणि मोठ्या व्यवहारांचे नियम

फक्त आधार कार्ड वापरून आता PAN बनवता येणार नाही. त्यासाठी विशेष फॉर्म (९३ ते ९६) भरावा लागेल. ₹१० लाखांपेक्षा जास्त रोख पैसे बँकेत जमा करताना, ₹५ लाखांपेक्षा महाग गाडी खरेदी करताना किंवा ₹२० लाखांपेक्षा जास्त मालमत्ता खरेदी करताना PAN अनिवार्य आहे.

क्रेडिट कार्डचा वापर

वर्षभरात ₹१० लाखांपेक्षा जास्त क्रेडिट कार्डने पेमेंट केल्यास ही माहिती थेट कर विभागाला (IT विभागाला) कळवावी लागेल. Axis बँकेच्या Airtel Axis कार्डवर कॅशबॅक नियम बदलतील आणि काही देशांतर्गत लाऊंज सुविधा बंद होतील. YES बँकेच्या कार्डवर विज, पाणी आणि ट्रान्सपोर्ट बिल्सवर अतिरिक्त १% शुल्क लागेल.

ATM आणि बँकिंग नियम

HDFC बँक आता UPI ने (कार्ड न वापरता) पैसे काढणेही मासिक फ्री लिमिटमध्ये मोजेल. मर्यादेपेक्षा जास्त झाल्यास प्रत्येक वेळी ₹२३ शुल्क लागेल. PNB बँक काही डेबिट कार्ड्सवर दैनंदिन पैसे काढण्याची मर्यादा कमी करेल. याचा तुमच्या खिशावर थेट परिणाम होईल.

डिजिटल पेमेंट सुरक्षा

RBI च्या नवीन नियमाप्रमाणे UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड किंवा इतर डिजिटल पेमेंट्ससाठी OTP सोबत आणखी एक सुरक्षा (जसे बायोमेट्रिक किंवा तुमचे मोबाइल/डिव्हाइस बांधणे) अनिवार्य असेल. म्हणजे २-चरणी प्रमाणीकरण (2FA) लागेल. हे फसवणूक रोखण्यासाठी आहे.

रेल्वे तिकिट रद्द करण्याचे नियम

ट्रेन सुटण्याच्या आता फक्त ८ तास आधीपर्यंतच तिकिट रद्द करता येईल आणि पूर्ण रिफंड मिळेल. ८ तासाच्या आत रद्द केल्यास कोणताही रिफंड मिळणार नाही. हा नियम पूर्वी ४ तासांसाठी होता.

शेयर मार्केट, म्युच्युअल फंड आणि सॅलरी नियम

फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) ट्रेडिंगवर सुरक्षा व्यवहार कर (STT) वाढेल – ऑप्शन्सवर ०.१% ऐवजी ०.१५%. सॉव्हरिन गोल्ड बाँड (SGB) मूळ इश्यूवर विकत घेतले तरच मॅच्युरिटीवर टॅक्स सूट मिळेल, दुसऱ्या बाजारातून विकत घेतल्यास कॅपिटल गेन टॅक्स भरावा लागेल. सॅलरीमध्ये बेसिक पगार + महागाई भत्ता (DA) एकूण सॅलरीच्या ५०% इतका असावा. यामुळे ग्रॅच्युइटी आणि PF वाढेल पण हातात येणारा पगार कमी होऊ शकतो.

