सैराटमधील 'सल्या' अडकला लग्नबंधनात! सोशल मिडियावर शेअर केले फोटो

2016 मध्ये सैराट सिनेमाने मराठी चित्रपट सृष्टीमध्ये तर कहर केला होता. या चित्रपटामधील काही अनेक भूमिका या अजूनही प्रेक्षकांच्या मनामध्ये आहेत. यामध्ये पश्याचे मित्र सल्या आणि जब्या यांना प्रेक्षकांनी पसंती दिली होती. आता त्यामधील एक कलाकार आता चर्चेत आला आहे. सल्याची भूमिका साकारणारा अरबाज शेख आता लग्नबंधनात अडकला आहे. 

May 04, 2026, 07:12 PM IST
सैराटच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी

सैराट सिनेमामुळे रिंकू राजगुरू, आकाश ठोसर, तानाजी गालगुंडे आणि अरबाज शेख यांना फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये नवी ओळख मिळाली. आता त्याने सोशल मिडियावर सैराटच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी दिली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

सैराट फेम अरबाज शेखची सोशल मिडिया पोस्ट

सैराट फेम अरबाज शेखने सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये त्याने लिहीले आहे की, फक्त आम्ही! या पोस्टमध्ये त्याने त्याच्या पार्टनरसोबत फोटो शेअर केले आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

अरबाज शेख अडकला लग्नबंधनात

अरबाज शेख याला सैराट सिनेमामधील त्याची सल्याची भूमिका प्रेक्षकांना फारच आवडली होती. त्यानंतर त्याचा मोठा चाहतावर्गही आहे. त्याने आता नुकतेच लग्न केले आणि त्याच्या चाहत्यांना आनंदाची बातमी त्याने दिली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

अरबाज शेख आणि सिमरनचा निकाह

अरबाज शेख याने त्याचा निकाह म्हणजेच लग्न हे त्याची जवळची मैत्रीण सिमरनसोबत केले आहे, दोघांनी शेअर केलेल्या फोटोमध्ये हे दोघे खुप सुंदर दिसत आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

लग्नाचे काही खास फोटो

शेअर केलेल्या फोटोमध्ये अरबाजने गोल्डन रंगाचा कुर्ता घातला आहे तर सिमरनने सोनेरी रंगाची साडी घातली आहे. त्याचबरोबर शेअर केलेल्या फोटोमध्ये सिमरनच्या हातामध्ये गुलाबाची फुले आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

3-4 वर्षापासून एकमेकांना करत आहेत डेट

अरबाज आणि सिमरन हे दोघे मागील 3-4 वर्षापासून एकमेकांना डेट करत आहेत. याआधी देखील त्या दोघांनी सोशल मिडियावर त्या दोघांचे फोटो शेअर केले होते. अनेक कलाकारांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

रिंकू राजगुरुने दिल्या शुभेच्छा

अरबाज आणि सिमरन यांनी शेअर केलेल्या फोटोमध्ये रिंकू राजगुरु हिने कमेंट केली आहे, यामध्ये तिने या दोघांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. तर अरबाजच्या चाहत्यांनी देखील शुभेच्छा दिल्या आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

