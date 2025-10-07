English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Temple Muslim Country: 'या' मुस्लिम देशात सापडलं 2700 वर्षांपूर्वीचं मंदिर, जाणून घ्या कोणत्या हिंदू देवतेची व्हायची पूजा

2700 Year Old Temple: तुर्कीयेमध्ये 2700 वर्षे जुनं मंदिर सापडले आहे. ज्याची युरोपातील अनेक देशांमध्ये पूजा केली जात असे.  

Tejashree Gaikwad | Oct 07, 2025, 01:54 PM IST
तुर्कीमध्ये झालेली मोठी पुरातत्वीय शोधमोहीम

युरोपातील मुस्लिम देश तुर्कीमध्ये पुरातत्व तज्ज्ञांना तब्बल 2700 वर्षं जुने मंदिर सापडले आहे. संशोधकांच्या मते, हे मंदिर एका ‘मातृदेवी’ला (Mother Goddess) समर्पित असावे, ज्यांची पूजा युरोपातील अनेक देशांत, विशेषतः प्राचीन युनान (Greece) आणि रोम (Rome) संस्कृतींमध्ये  केली जात होती.  

कोठे सापडले हे मंदिर?

लाइव्ह सायन्सच्या अहवालानुसार, हा शोध तुर्कीतील डेनीझली (Denizli) शहराजवळ लागला आहे. हे ठिकाण डोंगराळ प्रदेशात असून, इथे प्राचीन फ्रिजियन (Phrygian) सभ्यतेचे धार्मिक केंद्र असल्याचे मानले जाते. या पवित्र स्थळात एक फ्रिजियन रॉक स्मारक, एक पवित्र गुहा, आणि दोन रचनांदरम्यान असलेल्या जुळ्या मूर्ती अशा अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी सापडल्या आहेत.

फ्रिजियन लोकांची निर्मिती

या मंदिराचे बांधकाम फ्रिजियन लोकांनी केले होते, जे सुमारे इ.स.पू. 1200 ते 650 या काळात या भागात राहत होते. या लोकांची मुख्य देवी प्रजननक्षमता आणि निसर्गाशी संबंधित होती. तिला वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जायचे.  मातेर्न, माटर आणि सायबेल (Cybele) ही त्यापैकी प्रमुख नावे होती.

देवीचा पूजाविधी अनेक संस्कृतींमध्ये लोकप्रिय

फ्रिजियन साम्राज्यानंतरही या देवीचा पंथ नष्ट झाला नाही. प्राचीन युनानी आणि रोमन संस्कृतींनीही या देवीची पूजा केली. काळाच्या ओघातही तिच्या उपासनेचा प्रभाव युरोपातील अनेक ठिकाणी टिकून राहिला.

पवित्र स्थळाची खास रचना

पामुक्काले विद्यापीठातील पुरातत्वशास्त्राचे प्राध्यापक बिल्गे यिल्माझ कोलांसी यांनी सांगितले की या पवित्र स्थळावर आढळलेल्या मूर्ती थेट खडकाच्या वरच्या भागात कोरलेल्या आहेत.   

तिथे अनेक अर्घ्यपात्रे (अर्पणासाठी वापरली जाणारी भांडी) आणि जलनिकासी वाहिन्याही सापडल्या आहेत. प्राचीन काळी अशा पात्रांमध्ये द्रव अर्पण करून धार्मिक विधी केले जात असत.  

संशोधन अद्याप सुरू

या प्राचीन मंदिरावर अजून संशोधन सुरू असून, कोलांसी यांनी सांगितले की लवकरच या शोधाचे सविस्तर निष्कर्ष आणि अभ्यास जगासमोर प्रकाशित केले जातील.

ही शोधमोहीम तुर्कीच्या धार्मिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशावर नवीन प्रकाश टाकणारी ठरत आहे.

