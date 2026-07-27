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अर्चना पूरणसिंगच्या मुलाचं 'शुद्धीकरण'; लग्नाआधी होणाऱ्या पत्नीसोबत...; परदेशात जाऊन केला विधी, काय आहे ही परंपरा?

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 27, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:13 PM IST

बॉलिवूड अभिनेत्री अर्चना पूरण सिंग यांचा धाकटा मुलगा, आयुषमान सेठी सध्या त्याची होणारी पत्नी समीक्षा शेट्टीसोबत बालीमध्ये सुट्टीचा आनंद घेत आहे. 

 

बॉलिवूड अभिनेत्री अर्चना पूरण सिंग यांचा धाकटा मुलगा, आयुषमान सेठी सध्या त्याची होणारी पत्नी समीक्षा शेट्टीसोबत बालीमध्ये सुट्टीचा आनंद घेत आहे. 

 

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बॉलिवूड अभिनेत्री अर्चना पूरण सिंग यांचा धाकटा मुलगा, आयुषमान सेठी सध्या त्याची होणारी पत्नी समीक्षा शेट्टीसोबत बालीमध्ये सुट्टीचा आनंद घेत आहे. 

 

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दोघांनी तिथे जोडीने एका मंदिरात जाऊन प्रार्थना केली आणि स्थानिक प्रथेनुसार शुद्धीकरणाच्या विधीमध्ये सहभाग घेतला.

 

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एका व्लॉगमध्ये आयुषमानने सांगितले की, त्यांनी बालीतील 'तिर्ता एम्पुल' (Tirta Empul) मंदिराला भेट दिली, जे तिथल्या 'जल-शुद्धीकरण विधी'साठी प्रसिद्ध आहे. पारंपरिक वेशभूषा परिधान करून त्यांनी अत्यंत श्रद्धेने या विधीत सहभाग घेतला.

 

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आयुषमानने समीक्षासोबत प्रार्थना केली आणि हात जोडून फुले व फळे अर्पण केली. या दोघांनीही हा अनुभव खरोखरच खास असल्याचे सांगितले.

 

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त्यानंतर, त्यांनी तिथल्या पारंपरिक कुंडात स्नान करून शुद्धीकरणाचा विधी पूर्ण केला. त्यांनी सांगितले की, त्या 13 कारंज्यांसमोर स्वतःला शुद्ध करून घेणं आवश्यक असतं. प्रत्येक कारंज्याखाली उभे राहून तुम्ही तुमची इच्छाही व्यक्त करू शकता.

 

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आयुष्मान आणि समीक्षा यांनी सांगितले की, या अनुभवानंतर त्यांना फार छान वाटलं आणि त्यांचा वेळ अतिशय चांगला गेला. त्यांना मनापासून शांतता वाटली. 

 

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बालीच्या सहलीबद्दल बोलताना आयुषमान म्हणाला, "सुरुवातीच्या 48 तासांत आम्ही उबुद (Ubud) फिरलो; आमच्या मते, आम्ही भेट दिलेल्या ठिकाणांपैकी हे सर्वात शांत आणि सुंदर ठिकाण आहे."

 

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तिथे त्यांनी जंगलात वसलेली मंदिरे पाहिली, धबधब्यांचा आनंद घेतला, स्थानिक बाजारपेठा व मळ्यांना भेटी दिल्या, एटीव्ही (ATV) राईडचा अनुभव घेतला आणि काजव्यांनी भरलेल्या एका गावालाही भेट दिली. यापेक्षा अधिक रोमांचक आणि आनंददायी सहलीची कल्पना करणे कठीण आहे.

 

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आयुषमान आणि समीक्षा यांनी पहिल्यांदाच एकत्र फिरतानाचा 'व्लॉग' (vlog) तयार केला. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी ते ज्या आलिशान व्हिलामध्ये राहिले होते, त्याची झलकही दाखवली.

 

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आयुष्मान आणि समीक्षा अलीकडेच एकत्र राहू लागले आहेत.

 

TAGS:
archana puran singh
ayushmaan sethi
Samiksha

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