Marathi News
मल्टीग्रेन बिस्किट पौष्टिक की आरोग्यासाठी घातक? तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या...

Multigrain Biscuits For Health: आजकाल सर्वजण निरोगी आहरासाठी त्यांच्या आहारात बाजारात मिळणाऱ्या मल्टीग्रेन पदार्थांचा समावेश करत आहेत. पण तज्ज्ञांच्या मते पौष्टिक मानले जाणारे हे पदार्थ आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतात.   

Dec 19, 2025, 01:42 PM IST
Multigrain Biscuits For Health: आजकाल सर्वजण निरोगी आहरासाठी त्यांच्या आहारात बाजारात मिळणाऱ्या मल्टीग्रेन पदार्थांचा समावेश करत आहेत. पण तज्ज्ञांच्या मते पौष्टिक मानले जाणारे हे पदार्थ आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतात. 

 

मल्टीग्रेन बिस्किट

मल्टीग्रेन बिस्किट

आजकाल सर्वजण त्यांच्या आरोग्याबाबत अधिक जागरूक झाले आहेत. निरोगी आरोग्य मिळवण्यासाठी सर्वांनी त्यांच्या जीवनशैलीसह आहारातही बदल केले आहेत.   

मल्टीग्रेन बिस्किट

पोषणयुक्त जेवण, नाश्ता तसेच चहाला सोबत करणारा बिस्किट देखील त्यांना पौष्टिकच हवा असतो. म्हणूनच लोक मल्टीग्रेन  बिस्किट खाणे पसंत करतात.   

मल्टीग्रेन बिस्किट

पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, पौष्टिक आणि लो कॅलरी असलेले हे बिस्किट खरच आरोग्यदायी आहेत का? चला तर मग तज्ज्ञांकडून जाणून घेऊया.   

मल्टीग्रेन बिस्किट

तज्ज्ञ सांगतात, कोणतेही बिस्किट घरी बनवलेले असो किंवा बाजारात बिस्किट बनवण्याच्या पद्धतीत फारसा फरक नसतो. यामध्ये जवळजवळ 50 ते 70 टक्के कोणतेही पीठ, 15 ते 35 टक्के फॅट तसेच 10 ते 25 टक्के साखर असते. म्हणजेच कोणतेही बिक्सिट किंवा कुकीमध्ये जास्त प्रमाणात साखर असते.   

मल्टीग्रेन बिस्किट

तुम्ही निरोगी आरोग्यासाठी निवडत असलेल्या मल्टीग्रेन बिस्किटमध्ये साखरेऐवजी गूळ किंवा तूप वापरले जाते. जे आरोग्यदायी मानले जाते. पण तज्ज्ञांच्या मते हे बिस्किट रिक्त कॅलरीचे स्त्रोत असतात.   

मल्टीग्रेन बिस्किट

अशाप्रकारच्या अन्न पदार्थांमध्ये अतिरिक्त साखर आणि फॅट असते जे शारीरिक आरोग्यासाठी विशेषतः लहान  मुलांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकते.   

मल्टीग्रेन बिस्किट

रिक्त कॅलरी असलेल्या अन्न पदार्थांचे सेवन केल्यास भरपूर ऊर्जा तर मिळते, परंतु जीवनसत्त्वे, खनिजे, प्रथिने आणि फायबर यांसारख्या आवश्यक पोषक तत्त्वांचा अभाव जाणवतो.   

मल्टीग्रेन बिस्किट

ज्यामुळे वजन वाढण्याची आणि शरीरात अयोग्य पोषणाची भर होण्याची शक्यता असते. म्हणूनच तुम्ही मल्टीग्रेन बिस्किट खाणे टाळा.   

मल्टीग्रेन बिस्किट

शरीराला योग्य पोषण देण्यासाठी बाजारात मिळणाऱ्या  मल्टीग्रेन बिस्किट किंवा अन्न पदार्थांऐवजी तुम्ही तुमच्या आहारात फळे, भाज्या आणि संपूर्ण धान्य यांसारख्या पदार्थांचा समावेश करू शकता.   

