Skincare for Busy Moms: वर्किंग मॉम आहात? एस्क्स्पर्ट करून जाणून झटपट करताना करता येणारं स्किनकेअर रुटीन
Skincare Solutions for Busy Moms: थोडा वेळ, थोडं लक्ष, आणि नियमित सवयी एवढ्याच गोष्टींच्या मदतीने तुम्हीही व्यस्त दिनचर्यामध्ये स्किनकेअरला जागा देऊ शकता. कारण कोणतीही आई, कितीही व्यस्त असली तरी स्वतःच्या सौंदर्याची आणि आरोग्याची काळजी घेणे तेवढेच गरजेचे असते.
Tejashree Gaikwad | Aug 07, 2025, 01:27 PM IST
Skincare Solutions for Busy Moms: घर, काम आणि मुलांच्या जबाबदाऱ्या सांभाळताना स्वतःसाठी वेळ काढणं अनेक मातांसाठी कठीणच होतं. अशातच स्किनकेअरला प्राधान्य देणं अनेकदा शक्य होत नाही. मात्र, चांगल्या त्वचेची काळजी घेण्यासाठी तासन्तास वेळ देणं आवश्यक नाही काही सोपी, पण नियमित सवयीसुद्धा तुमची त्वचा निरोगी, तजेलदार आणि संतुलित ठेवू शकतात.
दिवसाची सुरुवात आणि शेवट 'क्लेंजिंग'ने करा
आठवड्यातून दोनदा 'एक्सफोलिएशन'
'टोनर'ने त्वचेला ताजेपणा द्या
मॉइश्चरायझिंग विसरू नका
