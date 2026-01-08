चुकीच्या नोकरीत अडकलात? दुसरी नोकरी कशी शोधायची? 30-30-30 चा नियम तुमच्या खूप कामाचा!
आपल्या आजुबाजूला बरेच लोक त्यांच्या नोकरीत असमाधानी असतात. आपण चुकीचे क्षेत्र निवडलय, असे त्यांना सतत वाटत असते.
Pravin Dabholkar | Jan 08, 2026, 09:42 PM IST
Wrong Profession: आपल्या आजुबाजूला बरेच लोक त्यांच्या नोकरीत असमाधानी असतात. आपण चुकीचे क्षेत्र निवडलय, असे त्यांना सतत वाटत असते.
1/8
चुकीच्या नोकरीत अडकलात? दुसरी नोकरी कशी शोधायची? 30-30-30 चा नियम तुमच्या खूप कामाचा!
2/8
कमतरता नसून अस्थिरता
3/8
नवीन करिअर
4/8
पहिली 30 मिनिटे
पहिली 30 मिनिटे नवीन क्षेत्रातील माहिती शिकण्यासाठी वापरावीत. यात ऑनलाइन अभ्यासक्रम, ट्यूटोरियल किंवा क्षेत्राच्या बारकाव्यांचा अभ्यास करावा. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही नवीन व्यवसायाकडे वळत असाल तर त्याच्या मूलभूत गोष्टी समजून घ्या. यामुळे भीती कमी होते आणि मार्ग स्पष्ट होतो. हा भाग म्हणजे फक्त वाचन किंवा व्हिडिओ पाहणे, ज्यामुळे तुम्ही क्षेत्रातील मुख्य संकल्पना समजू शकता. साध्या भाषेत सांगायचे तर, हे ज्ञानाचे पाया मजबूत करण्यासारखे आहे, ज्यामुळे पुढील पावले सोपी होतात.
5/8
दुसरी 30 मिनिटे
दुसऱ्या 30 मिनिटांत, तुम्ही प्रत्यक्ष सराव किंवा क्रियाकलाप करावेत. यात अभ्यास करणे, छोटे प्रकल्प तयार करणे किंवा हाताळणीचा अनुभव घेणे यांचा समावेश आहे. उदाहरण म्हणजे, जर तुम्ही डिझाइन क्षेत्राकडे वळत असाल तर छोटी डिझाइन तयार करा. यामुळे आत्मविश्वास वाढतो आणि कल्पना प्रत्यक्षात आणता येतात. हा भाग म्हणजे शिकलेल्या गोष्टींचा उपयोग करून क्षमता वाढवणे, ज्यामुळे तुम्ही केवळ विचार करणारे न राहता करणारे बनता.
6/8
तिसरे 30 मिनिटे
शेवटच्या 30 मिनिटांत, वैयक्तिक ब्रँडिंग आणि संपर्क वाढवावेत. यात लिंक्डइनवर नेटवर्क विस्तारणे, कार्यक्रमात भाग घेणे आणि क्षेत्रातील नवीन घडामोडी जाणून घेणे यांचा समावेश आहे. यामुळे तुम्ही स्वत:ला प्रभावीपणे सादर करू शकता. साधे उदाहरण म्हणजे, क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी बोलणे किंवा अपडेट्स फॉलो करणे. हा भाग म्हणजे संधी निर्माण करण्यासारखा आहे, ज्यामुळे नवीन नोकरी किंवा मार्गदर्शन मिळू शकते.
7/8