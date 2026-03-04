English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • अर्जुन तेंडुलकरच्या प्री-वेडिंग कार्यक्रमांची जोरदार चर्चा! क्रिकेटसह सिनेसृष्टीच्या दिग्गजांनीही लावली हजेरी

अर्जुन तेंडुलकरच्या प्री-वेडिंग कार्यक्रमांची जोरदार चर्चा! क्रिकेटसह सिनेसृष्टीच्या दिग्गजांनीही लावली हजेरी

Arjun Tendulkar Wedding Updates: क्रिकेट क्षेत्रातील दिग्गज सचिन तेंडुलकर यांचा मुलगा अर्जुन तेंडुकलकर लवकरच विवहबंधानात अडकणार आहेत. 5 मार्च रोजी होणाऱ्या भव्य विवाह सोहळ्यापूर्वी, अर्जुन आणि त्याची मंगेतर सानिया चांडोक यांच्या मेहंदी समारंभाची पहिली झलक सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. या कार्यक्रमाला क्रीडा आणि राजकीय क्षेत्रातील अनेक प्रमुख व्यक्ती उपस्थित होत्या. त्यांचे खास फोटो एकदा पहाच...

Priti Ved | Mar 04, 2026, 10:02 AM IST
twitter
1/8

अर्जुन तेंडुलकर सानिया चांडोक मेहंदी समारंभ

Arjun Tendulkar

क्रिकेट क्षेत्रातील दिग्गज सचिन तेंडुलकर यांचा मुलगा अर्जुन तेंडुकलकर लवकरच विवहबंधानात अडकणार असून त्यांच्या लग्नापार्वीच्या कार्यक्रमांचे फोटो तुफान व्हायरल होत आहेत. 

twitter
2/8

अर्जुन तेंडुलकर सानिया चांडोक मेहंदी समारंभ

Arjun Tendulkar

अर्जुन तेंडुलकरची भावी पत्नी सानिया चांडोक ही नामांकित उद्योगपति रवी घइ यांची नात आहे. या दोघांच लग्न हे 5 मार्च 2026 ला होणार असून लग्नाची जोरदार तयारी सूरू आहे.

twitter
3/8

अर्जुन तेंडुलकर सानिया चांडोक मेहंदी समारंभ

Arjun Tendulkar

सचिन तेंडुलकरने या लग्नाचे निमंत्रण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यासह राज्यातील बड्या राजकीय नेत्यांसह इतर व्यक्तींना दिले आहे.

twitter
4/8

अर्जुन तेंडुलकर सानिया चांडोक मेहंदी समारंभ

Arjun Tendulkar

अर्जुन तेंडुलकरच्या लग्नाच्या या खास प्रसंगी तेंडुलकर आणि चांडोक कुटुंबातील सदस्य पारंपारिक पोशाखात दिसले. सचिन तेंडुलकर, त्याची पत्नी अंजली आणि मुलगी साराचे फोटोही खूप चर्चेत होते.

twitter
5/8

अर्जुन तेंडुलकर सानिया चांडोक मेहंदी समारंभ

Arjun Tendulkar

अर्जुन आणि त्याची मंगेतर सानिया चांडोक यांच्या मेहंदी समारंभाची पहिली झलक सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. माजी भारतीय अष्टपैलू युवराज सिंग आणि त्याची पत्नी हेझल कीच देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. 

twitter
6/8

अर्जुन तेंडुलकर सानिया चांडोक मेहंदी समारंभ

Arjun Tendulkar

यावेळी जवळचे मित्र आणि नातेवाईक या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. हरभजन सिंग त्याची पत्नी गीतादेखील उपस्थित राहिले होते.

twitter
7/8

अर्जुन तेंडुलकर सानिया चांडोक मेहंदी समारंभ

Arjun Tendulkar

या कार्यक्रमासाठी जहीर खान आणि सिनेसृष्टीतील नवाजलेला चेहरा म्हणजेच सागरिका घाटगे हे देखील उपस्थित होते. व्हायरल होत असून चाहत्यांसह कलाकारांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

twitter
8/8

अर्जुन तेंडुलकर सानिया चांडोक मेहंदी समारंभ

Arjun Tendulkar

याशिवाय रवी शास्त्री देखील दिसले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे हे देखील त्यांच्या कुटुंबासह या कार्यक्रमाला पोहोचले. याशिवाय शायना एनसी देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होती.

twitter
पुढील
अल्बम

टीम इंडियाला धक्का? संजू सॅमसनवर ICC कडून बंदी? T20 वर्ल्डकपची सेमीफायनल खेळता येणार नाही?

पुढील अल्बम

टीम इंडियाला धक्का? संजू सॅमसनवर ICC कडून बंदी? T20 वर्ल्डकपची सेमीफायनल खेळता येणार नाही?

टीम इंडियाला धक्का? संजू सॅमसनवर ICC कडून बंदी? T20 वर्ल्डकपची सेमीफायनल खेळता येणार नाही?

टीम इंडियाला धक्का? संजू सॅमसनवर ICC कडून बंदी? T20 वर्ल्डकपची सेमीफायनल खेळता येणार नाही? 11
&#039;भारताने विश्वासघात केला, मला इराणला जायचंय&#039;, बॉलिवूड अभिनेत्रीने व्यक्त केली इच्छा; मुंबईचाही केला उल्लेख

'भारताने विश्वासघात केला, मला इराणला जायचंय', बॉलिवूड अभिनेत्रीने व्यक्त केली इच्छा; मुंबईचाही केला उल्लेख

'भारताने विश्वासघात केला, मला इराणला जायचंय', बॉलिवूड अभिनेत्रीने व्यक्त केली इच्छा; मुंबईचाही केला उल्लेख 10
महिलांसाठी कोणतं वयं उत्साहाचं?, रिसर्चमध्ये आले समोर

महिलांसाठी कोणतं वयं उत्साहाचं?, रिसर्चमध्ये आले समोर

महिलांसाठी कोणतं वयं उत्साहाचं?, रिसर्चमध्ये आले समोर 8
काळजाचे ठोके वाढवणारा दीड तासांचा भयपट; संपूर्ण शहर निर्मनुष्य, टाचणी पडल्याच्या आवाजानंही जातो जीव

काळजाचे ठोके वाढवणारा दीड तासांचा भयपट; संपूर्ण शहर निर्मनुष्य, टाचणी पडल्याच्या आवाजानंही जातो जीव

काळजाचे ठोके वाढवणारा दीड तासांचा भयपट; संपूर्ण शहर निर्मनुष्य, टाचणी पडल्याच्या आवाजानंही जातो जीव 8