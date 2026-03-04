अर्जुन तेंडुलकरच्या प्री-वेडिंग कार्यक्रमांची जोरदार चर्चा! क्रिकेटसह सिनेसृष्टीच्या दिग्गजांनीही लावली हजेरी
Arjun Tendulkar Wedding Updates: क्रिकेट क्षेत्रातील दिग्गज सचिन तेंडुलकर यांचा मुलगा अर्जुन तेंडुकलकर लवकरच विवहबंधानात अडकणार आहेत. 5 मार्च रोजी होणाऱ्या भव्य विवाह सोहळ्यापूर्वी, अर्जुन आणि त्याची मंगेतर सानिया चांडोक यांच्या मेहंदी समारंभाची पहिली झलक सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. या कार्यक्रमाला क्रीडा आणि राजकीय क्षेत्रातील अनेक प्रमुख व्यक्ती उपस्थित होत्या. त्यांचे खास फोटो एकदा पहाच...
Priti Ved | Mar 04, 2026, 10:02 AM IST
अर्जुन तेंडुलकर सानिया चांडोक मेहंदी समारंभ
अर्जुन तेंडुलकर सानिया चांडोक मेहंदी समारंभ
अर्जुन तेंडुलकर सानिया चांडोक मेहंदी समारंभ
अर्जुन तेंडुलकर सानिया चांडोक मेहंदी समारंभ
अर्जुन तेंडुलकर सानिया चांडोक मेहंदी समारंभ
अर्जुन तेंडुलकर सानिया चांडोक मेहंदी समारंभ
