Marathi News
  • ठरलं तर मग! सचिन तेंडुलकरच्या घरी वाजणार सनई चौघडे; या दिवशी अर्जुन अडकणार लग्नबंधनात

ठरलं तर मग! सचिन तेंडुलकरच्या घरी वाजणार सनई चौघडे; 'या' दिवशी अर्जुन अडकणार लग्नबंधनात

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांचा मुलगा आणि युवा क्रिकेटपटू अर्जुन तेंडुलकर लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. अलीकडेच अर्जुन आणि त्याची प्रेयसी सानिया चंडोक यांचा साखरपुडा थाटामाटात पार पडला. या समारंभाचे काही फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून स्वतः सचिन तेंडूलकरांनी एक हिंट देऊन 'या' गोड बातमीची पुष्टी केली.

Jan 07, 2026, 01:15 PM IST
साखरपुड्याची बातमी सुरुवातीला गुपित ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर सचिन तेंडुलकरांनी एका खास पद्धतीनं या बातमीची पुष्टी केली.  

कोण आहे सानिया चंडोक?

सचिन तेंडुलकरांच्या घरातील लग्नाची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर जोरात सुरू आहे. त्यांची सून होणारी सानिया चंडोक ही एक उद्योजिका असून ती मुंबईतील प्रसिद्ध व्यावसायिक रवी घई यांची नात आहे. 

लग्नापूर्वीचे कार्यक्रम 3 मार्चपासून

लग्नाआधीचे विधी कार्यक्रम 3 मार्चपासून सुरू होणार आहेत. हे सर्व कार्यक्रम प्रामुख्याने मुंबईतच पार पडणार आहेत.

मोजके पाहुणे, साधा सोहळा

अर्जूनच्या लग्नाला फार मोठा झगमगाट नसेल, फक्त जवळचे मित्र, कुटुंबीय आणि निवडक पाहुणे सहभागी होतील.

सारा तेंडुलकरमुळे ओळख

अर्जुनची बहीण सारा तेंडुलकर आणि सानिया चंडोक मैत्रिणी आहेत. त्यामुळेच काही वर्षांपूर्वी अर्जुन आणि सानियाची ओळख झाली.

सचिन तेंडुलकरांची हसत कबुली

एका चाहत्याने Reddit AMA मध्ये थेट प्रश्न विचारला होता. सचिन यांनी हसत साखरपुड्याची बातमी अधिकृत केली होती.

क्रिकेट आणि लग्नाची तयारी एकत्र

अर्जुन सध्या क्रिकेट कारकिर्दीवरही लक्ष देत आहे. लग्नाच्या तयारीसोबतच तो व्यावसायिक जबाबदाऱ्या सांभाळत आहे.

लग्नाची तारीख ठरली

अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चंडोक हे 5 मार्च रोजी विवाहबंधनात अडकणार आहेत. तेंडुलकर कुटुंबासाठी हा क्षण अतिशय खास असणार आहे.

