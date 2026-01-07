ठरलं तर मग! सचिन तेंडुलकरच्या घरी वाजणार सनई चौघडे; 'या' दिवशी अर्जुन अडकणार लग्नबंधनात
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांचा मुलगा आणि युवा क्रिकेटपटू अर्जुन तेंडुलकर लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. अलीकडेच अर्जुन आणि त्याची प्रेयसी सानिया चंडोक यांचा साखरपुडा थाटामाटात पार पडला. या समारंभाचे काही फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून स्वतः सचिन तेंडूलकरांनी एक हिंट देऊन 'या' गोड बातमीची पुष्टी केली.
कोण आहे सानिया चंडोक?
लग्नापूर्वीचे कार्यक्रम 3 मार्चपासून
मोजके पाहुणे, साधा सोहळा
सारा तेंडुलकरमुळे ओळख
सचिन तेंडुलकरांची हसत कबुली
