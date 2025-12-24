अर्जुनला लखनऊच्या प्लेईंग 11 मध्येही मिळणार नाही संधी? स्टार खेळाडूंच्या फौजेमुळे तेंडुलकरचा लेक बेंचवरच राहणार
इंडियन प्रीमियर लीग ही लागतील सर्वात मोठी टी 20 लीग असून याचा 19 वा सीजन येत्या काही महिन्यात सुरु होईल. आयपीएल 2026 साठी मिनी ऑक्शन पार पडलं असून यातून अनेक फ्रेंचायझींनी त्यांचे संघ बांधले. अर्जुन तेंडुलकर यंदा लखनऊ सुपर जाएंट्सचा भाग आहे. मात्र लखनऊमध्ये अनेक स्टार खेळाडूंची फौज पाहायला मिळतेय, ज्यामुळे अर्जुनला खेळण्याची संधी मिळणार की नाही याबाबत शंका आहे.
Pooja Pawar | Dec 24, 2025, 02:42 PM IST
