English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • अर्जुनला लखनऊच्या प्लेईंग 11 मध्येही मिळणार नाही संधी? स्टार खेळाडूंच्या फौजेमुळे तेंडुलकरचा लेक बेंचवरच राहणार

अर्जुनला लखनऊच्या प्लेईंग 11 मध्येही मिळणार नाही संधी? स्टार खेळाडूंच्या फौजेमुळे तेंडुलकरचा लेक बेंचवरच राहणार

इंडियन प्रीमियर लीग ही लागतील सर्वात मोठी टी 20 लीग असून याचा 19 वा सीजन येत्या काही महिन्यात सुरु होईल. आयपीएल 2026 साठी मिनी ऑक्शन पार पडलं असून यातून अनेक फ्रेंचायझींनी त्यांचे संघ बांधले. अर्जुन तेंडुलकर यंदा लखनऊ सुपर जाएंट्सचा भाग आहे. मात्र लखनऊमध्ये अनेक स्टार खेळाडूंची फौज पाहायला मिळतेय, ज्यामुळे अर्जुनला खेळण्याची संधी मिळणार की नाही याबाबत शंका आहे.   

Pooja Pawar | Dec 24, 2025, 02:42 PM IST
twitter
1/9

आयपीएल 2026 ची सुरुवात होण्यासाठी अजून सहा महिन्यांचा कालावधी आहे. आयपीएल 2026 पूर्वी 15 डिसेंबर रोजी मिनी ऑक्शन पार पडली. या ऑक्शनमधून 77 खेळाडूंना त्यांचे संघ मिळाले.   

twitter
2/9

आयपीएलमधील संघ लखनऊ सुपर जाएंट्सने मिनी ऑक्शनमध्ये 6 खेळाडूंना आपल्या संघात जोडले. यात अक्षत रघुवंशी, मुकुल चौधरी, जोश इंग्लिस, वानिंदू हसरंगा, एनरिक नोर्टजे, नमन तिवारी यांचा समावेश आहे.   

twitter
3/9

मुंबई इंडियन्सने ऑक्शनपूर्वी अर्जुन तेंडुलकरला लखनऊ सुपर जाएंट्सला सोबत ट्रेड करत शार्दूल ठाकूरला आपल्या मुंबई संघात सामील करून घेतले. त्यामुळे आयपीएलमध्ये पदार्पणापासून मुंबई इंडियन्सचा भाग असलेला अर्जुन तेंडुलकर प्रथमच दुसऱ्या संघात गेलाय.   

twitter
4/9

लखनऊ सुपर जाएंट्समध्ये विदेशी खेळाडूंची फौज आहे. संघात एडेन मार्करम, मैथ्यू ब्रेजटक, निकोलस पूरन, मिशेल मार्श, जोश इंग्लिश, एनरिक नार्खिया  वानिंदु हसरंगा सारखे विदेशी खेळाडू आहेत.   

twitter
5/9

तर एडन मार्कम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत(कर्णधार), आयुष बदोनी, अब्दुल समद, आवेश खान, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, दिग्वेस सिंह सारखे स्टार खेळाडू सुद्धा आहेत.   

twitter
6/9

आयपीएल 2025 मध्ये लखनऊ सुपर जाएंट्सचा परफॉर्मन्स खूपच निराशाजनक होता. त्यांनी १४ पैकी केवळ ७ सामने खेळले.खराब प्रदर्शनामुळे लखनऊ सुपर जाएंट्स पॉईंट्स टेबलमध्ये  ७ व्या नंबरवर राहिली.   

twitter
7/9

लखनऊ संघात एकापेक्षा एक खेळाडूंची फौज आहे. जोश इंग्लिश, मार्कम, मार्श, मोहम्मद शमी सारखे दिग्गज खेळाडू या संघात असताना अर्जुन तेंडुलकरला संघात स्थान मिळवणं हे सोपं नसेल. तेव्हा लखनऊ सुपर जाएंट्सच्या प्लेईंग 11 मध्ये अर्जुनला संधी मिळणार का हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.   

twitter
8/9

यापूर्वी अर्जुन तेंडुलकर हा मुंबई इंडियन्सचा भाग होता. मात्र येथे प्लेईंग 11 मध्ये खेळण्याची फार संधी त्याला मिळाली नव्हती. अर्जुन तेंडुलकरला मुंबई इंडियन्सने IPL 2023 च्या ऑक्शनमध्ये 30 लाख रुपये देऊन विकत घेतले होते.   

twitter
9/9

IPL 2021 पासून तो संघाच्या योजनांमध्ये होता, मात्र त्याने पदार्पण 2023मध्ये केले. मुंबईसाठी चार सामने खेळल्यानंतर त्याने एकूण पाच IPL सामने खेळले आहेत, ज्यात त्याच्या नावावर 3 बळी आणि 9.36 इकॉनॉमी अशी कामगिरी आहे.  

twitter
पुढील
अल्बम

मामाच्या मुलीशी लग्न करणे योग्य आहे का? उत्तर आश्चर्यचकित करणारं

पुढील अल्बम

मामाच्या मुलीशी लग्न करणे योग्य आहे का? उत्तर आश्चर्यचकित करणारं

मामाच्या मुलीशी लग्न करणे योग्य आहे का? उत्तर आश्चर्यचकित करणारं

मामाच्या मुलीशी लग्न करणे योग्य आहे का? उत्तर आश्चर्यचकित करणारं 8
बोल्ड सीन अन् माधुरीची सून... सिद्धार्थ चांदेकरसोबत &#039;तो&#039; Bold Scene देणारी अभिनेत्री आहे तरी कोण?

बोल्ड सीन अन् माधुरीची सून... सिद्धार्थ चांदेकरसोबत 'तो' Bold Scene देणारी अभिनेत्री आहे तरी कोण?

बोल्ड सीन अन् माधुरीची सून... सिद्धार्थ चांदेकरसोबत 'तो' Bold Scene देणारी अभिनेत्री आहे तरी कोण? 12
मुंबईकरांचा वर्षाचा शेवटही गर्दीतच! पुढले 7 दिवस संघर्षाचे; कोकण, पुण्यातून ये-जा करणाऱ्यांनाही फटका

मुंबईकरांचा वर्षाचा शेवटही गर्दीतच! पुढले 7 दिवस संघर्षाचे; कोकण, पुण्यातून ये-जा करणाऱ्यांनाही फटका

मुंबईकरांचा वर्षाचा शेवटही गर्दीतच! पुढले 7 दिवस संघर्षाचे; कोकण, पुण्यातून ये-जा करणाऱ्यांनाही फटका 8
नवं वर्ष, नवे नियम पण सगळ्यांनाच आर्थिक फटका! फक्त &#039;यांचा&#039; पगार 1 जानेवारीपासून वाढणार

नवं वर्ष, नवे नियम पण सगळ्यांनाच आर्थिक फटका! फक्त 'यांचा' पगार 1 जानेवारीपासून वाढणार

नवं वर्ष, नवे नियम पण सगळ्यांनाच आर्थिक फटका! फक्त 'यांचा' पगार 1 जानेवारीपासून वाढणार 11