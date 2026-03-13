'माझा लहान भाऊ आता सानियाचा...' अर्जुनच्या लग्नानंतरच असं का म्हणाली सारा तेंडुलकर?
Sara Tendulkar Instagram Post: भारतीय क्रिकेटचा महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर याचा विवाह नुकताच मोठ्या उत्साहात पार पडला. या खास क्षणांचे सुंदर फोटो त्याची बहीण सारा तेंडुलकरने सोशल मीडियावर शेअर केले होते. मात्र आता तिने आणखी एक पोस्ट शेअर केली आणि त्यामध्ये माझा भाऊ आता सानियाचा झालाय असं सांगितलं, सारा पुढे काय म्हणाली जाणून घ्या...
Priti Ved | Mar 13, 2026, 03:19 PM IST
शाही ठिकाणी विवाह
पारंपरिक पोशाखात अर्जुन
वधूचा देखणा लूक
'माझा धाकटा भाऊ आता सानिया चंडोकचा झालाय'
सारा तेंडूलकरने तिच्या इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, “माझा धाकटा भाऊ आता सानिया चंडोकचा झालाय, ईश्वर तुम्हा दोघांवर अनंत आशीर्वाद, सुख-समृद्धी आणि तुमच्या मनातील सर्व इच्छांचा वर्षाव करो आणि नक्कीच, आयुष्यभरासाठी तुमचे वाईट नजरेपासून रक्षण करो. तुम्हा दोघांवर माझे खूप खूप प्रेम आहे, हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात आनंदाचा दिवस होता!”
बहिणीची भावूक पोस्ट
भावंडांचे खास नाते
