Marathi News
  • फोटो
'माझा लहान भाऊ आता सानियाचा...' अर्जुनच्या लग्नानंतरच असं का म्हणाली सारा तेंडुलकर?

Sara Tendulkar Instagram Post: भारतीय क्रिकेटचा महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर याचा विवाह नुकताच मोठ्या उत्साहात पार पडला. या खास क्षणांचे सुंदर फोटो त्याची बहीण सारा तेंडुलकरने सोशल मीडियावर शेअर केले होते. मात्र आता तिने आणखी एक पोस्ट शेअर केली आणि त्यामध्ये माझा भाऊ आता सानियाचा झालाय असं सांगितलं, सारा पुढे काय म्हणाली जाणून घ्या...

Priti Ved | Mar 13, 2026, 03:19 PM IST
1/8

शाही ठिकाणी विवाह

Sara Tendulkar

सचिन तेंडूलकर यांचा मुलगा अर्जुन आणि सानिया चंडोक यांचा विवाह 5 मार्च 2026 रोजी दक्षिण मुंबईतील एका प्रसिद्ध आणि आलिशान हॉटेलमध्ये कुटुंबीय व जवळच्या मित्रांच्या उपस्थितीत पार पडला.

2/8

पारंपरिक पोशाखात अर्जुन

Sara Tendulkar

लग्नाच्या विधींमध्ये अर्जुन तेंडुलकर लाल रंगाच्या पारंपरिक शेरवानीत अतिशय आकर्षक दिसत होता आणि त्याच्या लूकने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.

3/8

वधूचा देखणा लूक

Sara Tendulkar

सानिया चंडोकने गुलाबी रंगाचा नक्षीदार लेहेंगा परिधान केला होता, ज्यामुळे तिचे सौंदर्य आणखी खुलून दिसत होते.

4/8

'माझा धाकटा भाऊ आता सानिया चंडोकचा झालाय'

Sara Tendulkar

सारा तेंडूलकरने तिच्या इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, “माझा धाकटा भाऊ आता सानिया चंडोकचा झालाय, ईश्वर तुम्हा दोघांवर अनंत आशीर्वाद, सुख-समृद्धी आणि तुमच्या मनातील सर्व इच्छांचा वर्षाव करो आणि नक्कीच, आयुष्यभरासाठी तुमचे वाईट नजरेपासून रक्षण करो. तुम्हा दोघांवर माझे खूप खूप प्रेम आहे, हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात आनंदाचा दिवस होता!”

5/8

बहिणीची भावूक पोस्ट

Sara Tendulkar

सारा तेंडुलकरने भावाच्या लग्नातील काही खास क्षणांचे फोटो इन्स्टाग्रामवर शेअर करत अर्जुन आणि सानिया यांना प्रेम आणि आशीर्वादांनी भरलेला संदेश लिहिला.

6/8

भावंडांचे खास नाते

Sara Tendulkar

साराने शेअर केलेल्या फोटोंमध्ये तिच्या भावाप्रती असलेले प्रेम, जिव्हाळा आणि नव्या नात्याचा आनंद स्पष्टपणे दिसत आहे.

7/8

चाहत्यांची उत्सुकता

Sara Tendulkar

हे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून चाहत्यांकडून नवदांपत्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

8/8

साधी पण सुंदर सजावट

Sara Tendulkar

लग्न सोहळ्यासाठी हॉटेलमध्ये अतिशय साधी, सात्विक आणि आकर्षक सजावट करण्यात आली होती, ज्यामुळे संपूर्ण वातावरण अधिक खास आणि आनंददायी वाटत होते.

