  IPL 2026 : अर्जुन तेंडुलकर लखनऊसाठी एकही सामना खेळणार नाही? माजी क्रिकेटरने केला दावा

IPL 2026 : अर्जुन तेंडुलकर लखनऊसाठी एकही सामना खेळणार नाही? माजी क्रिकेटरने केला दावा

Arjun Tendulkar IPL 2026 : आयपीएल 2026 चं बिगुल वाजलं असून येत्या 28 मार्च पासून स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर हा मागील अनेक वर्ष मुंबई इंडियन्सचा भाग होता, मात्र आयपीएल 2026 च्या मिनी ऑक्शनपूर्वी अर्जुन तेंडुलकरला मुंबई इंडियन्सने लखनऊ सुपर जाएंट्सकडे ट्रेड केलं होतं. मात्र त्याला लखनऊकडून प्लेईंग 11 मध्ये खेळण्याची संधी मिळणार नाही असा दावा माजी क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विनने केला आहे.   

Pooja Pawar | Mar 23, 2026, 08:06 PM IST
आयपीएल 2026 साठी अर्जुन तेंडुलकर हा लखनऊ सुपर जाएंट्सचा भाग आहे. अर्जुन यंदा ऋषभ पंतच्या नेतृत्वात खेळेल. मुंबई इंडियन्सकडून आयपीएलच्या 16 व्या सीजनमध्ये अर्जुनचं पदार्पण झालं, मात्र नंतर त्याला संघाकडून प्लेईंग 11 मध्ये खेळण्याच्या फार संधी मिळाल्या नव्हत्या. मागील सलग दोन वर्ष अर्जुन मैदानात पाणी पाजत असतानाच दिसला.  

आयपीएल 2026 मध्ये अर्जुनाचा संघ बदलल्यावर तरी लखनऊ सुपर जाएंट्सच्या प्लेईंग 11 मध्ये त्याला संधी मिळेल अशी अपेक्षा फॅन्सना होती. मात्र यंदाच्या सीजनमध्ये सुद्धा अर्जुन तेंडुलकर हा बेंचवरच बसलेला दिसेल असा दावा माजी क्रिकेटर आर अश्विनने केलाय.   

आर अश्विनने त्याच्या यूट्यूब शोवर बोलताना सांगितलं की, अर्जुन तेंडुलकर हा या सीजनमध्ये एकही सामना खेळणार नाही. त्याचं म्हणणं आहे की लखनऊ सुपर जाएंट्स त्यांना एकही सामना खेळण्याची संधी देणार नाही.   

आर अश्विनने याबाबतचं खास कारण सुद्धा सांगितलं आहे. आर अश्विनचं म्हणणं आहे की लखनऊमध्ये एकापेक्षा एक वेगवान गोलंदाज आहेत, त्यामुळे सचिन तेंडुलकरच्या मुलाला यात स्थान मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो.   

आर अश्विन बोलताना म्हणाला की, 'अर्जुन तेंडुलकर खेळणार की  नाही याबाबत बोलायलाच नको. मला वाटतं जि ते खूप कठीण असेल जेव्हा तुमच्या संघात मयंक यादव, मोहसिन खान, आवेश खान, मोहम्मद शमी सारखे वेगवान गोलंदाज असतील. एवढे वेगवान गोलंदाज असताना त्याला कसं खेळवलं जाऊ शकतं.   

आर अश्विन म्हणाला की मला वाटत नाही की अर्जुनसाठी प्लेईंग 11 मध्ये स्थान आहे. जोपर्यंत सगळे खेळाडू दुखापतग्रस्त होत नाहीत तोवर अर्जुन खेळणार नाही.   

अर्जुन तेंडुलकर हा आयपीएल 2021 पासून मुंबई इंडियन्सचा भाग आहे, मात्र त्याला प्लेईंग 11 मध्ये खेळण्याची खूप कमी संधी मिळाली. आयपीएलच्या 5 सामन्यांमध्ये खेळून अर्जुनने 3 विकेट घेतल्या आहेत.   

आता 14.20 किलोऐवजी मिळणार फक्त 10 किलोचा सिलेंडर? LPG सिलेंडरबाबत केंद्र सरकारचा निर्णय?

