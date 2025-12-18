5 गाड्या, 7 घरं, 26 एकर जमीन तरी शासकीय घरासाठी 'उल्प उत्पन्न गटात' सांगणाऱ्या कोकाटेंची खरी संपत्ती किती?
Manikrao Kokate Property Net Worth Details: अल्प उत्पन्न गटातून शासकीय कोट्यातली सदनिकेचा लाभ घेतल्याचा आरोप असलेल्या माणिकराव कोकाटेंच्या संपत्तीचा आकडा पाहून डोळे पांढरे पडल्याशिवाय राहणार नाही. कोकाटेंनीच सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नेमकी त्यांच्याकडे किती संपत्ती असल्याचं नमूद केलंय ते पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Dec 18, 2025, 08:24 AM IST
उल्प उत्पन्न गटात म्हणणाऱ्या कोकाटेंची थक्क करणारी संपत्ती
आपण अल्प उत्पन्न गटातील असल्याचं दाखवून शासकीय घरं लाटण्याचा आरोप असलेले मंत्री माणिकराव कोकाटेंच्या एकूण संपत्तीचा आकडा पाहून तुम्हाला धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. सध्या वादात सापडलेल्या या मंत्र्यानेच स्वत:ची संपत्ती जाहीर करताना नेमकं किती बँकांमध्ये खातं आहे, सोनं किती आहे? शेअर्समध्ये किती गुंतवणूक, किती कोटींची शेतजमीन आहे हा सर्व तपशील दिलेला. त्यांच्या संपत्तीचा एकूण आकडा पाहून तुम्हीही हादरून जाल. त्यावरच नजर टाकूयात...
बिनखात्याचे मंत्री
राज्यातील क्रीडा खातं उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे सोपवण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मागणी राज्यपालांनी मान्य केली आहे. त्यामुळेच माणिकराव कोकाटे हे आता बिनखात्याचे मंत्री झाले आहेत. सदनिका प्रकरणात कोकाटेंविरोधात अटक वाँरंट जारी करण्यात आला आहे. तसंच कोर्टानं दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यामुळे त्यांची आमदारकी देखील रद्द होऊ शकते.
कधीही अटक होऊ शकते
कोकाटेंनी थेट हायकोर्टात जामिनासाठी धाव घेतली. मात्र, हायकोर्टानं या प्रकरणावर तातडीनं सुनावणी घेण्यास नकार दिला असून शुक्रवारी या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे, त्यामुळे कोकाटेंना कधीही अटक होऊ शकते. म्हणूनच कोकाटेंचा राजीनामा घेतला नसला तरी त्यांच्याकडील खातं काढून घेतलं असून ते अजित पवारांकडे सोपवण्यात आलं आहे. धनंजय मुंडेंनंतर कोकाटे हे दुसरे असे मंत्री ठरले आहेत की ज्यांना वादात सापडल्याने आपल्याकडील मंत्रालय सोडावं लागलं आहे.
दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा
माणिकराव कोकाटे हे सदनिका वाटपातील गैरव्यवहार अडचणीत सापडले आहेत. 1995 सालच्या शासकीय सदनिका वाटपातील गैरव्यवहार प्रकरणात नाशिक जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची आणि 10 हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रथम वर्ग न्यायालयाने हीच शिक्षा सुनावली.
कोकाटेंची संपत्ती पाहून धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही
काकाटेंनी बनावट दस्तावेजांच्या आधारे अल्प उत्पन्न गटातून शासकीय कोट्यातली सदनिकेचा लाभ घेत शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटेंना शिक्षा सुनावली. ही शिक्षा कायम ठेवण्यात आली असून या निर्णयानंतरच घडामोडींना वेग आला आणि कोकाटेंकडून क्रीडा खात्याची जबाबदारी काढून घेण्यात आली. पण अल्प उत्पन्न गटातून शासकीय घरं लाटल्याचा आरोप असलेल्या कोकाटेंची संपत्ती पाहून तुम्हाला धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. त्यांची संपत्ती किती आहे पाहूयात...
प्रतिज्ञापत्रामध्ये संपत्तीचा उल्लेख
बॉण्ड्स आणि शेअर्समध्ये मोठी गुंतवणूक
बॉण्ड्स आणि शेअर्समध्ये कोकाटे आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावावर एकूण 4 कोटी 78 लाखांहून अधिक रक्कम आहे. असं त्यांनी जाहीर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. पोस्टात आणि राष्ट्रीय बचत खात्यांमध्ये 1 लाख 60 हजारांची रक्कम आहे. एलआयसी आणि इन्श्युरन्सअंतर्गत कोकाटे आणि त्यांच्या जोडीदाराच्या नावावर प्रत्येकी पाच लाख रुपये आहेत.
एवढ्या बँकांमध्ये खाती
कोकाटेंनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं तेव्हा त्यांच्याकडे 13 लाख 58 हजार आणि त्यांच्या पत्नीकडे 17 लाख 77 हजार अशी एकूण 31 लाख 55 हजारांची रोख रक्कम होती, असं प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. वेगवेगळ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांमध्ये कोकाटे आणि त्यांच्या पत्नीचे एकूण 36 लाख 75 हजार रुपये आहेत. यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बॅक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बँक, एनडीसीसी बँक, एचडीएफसी बँक, सेंट्रल बँकांमध्ये कोकाटे आणि त्यांच्या जोडीदाराची खाती आहेत.
चार गाड्या
कोकाटेंकडे एकूण सोनं किती?
कोकाटेंकडे 1100 ग्राम सोनं असून त्याची किंमत 82 लाख 50 हजार रुपये इतकी आहे. तर त्यांच्या पत्नीच्या नावावर दीड कोटींचं सोनं आहे. कोकाटेंकडे एकूण 2 कोटी 32 लाखांचं सोनं आहे. कोकाटे आणि त्यांच्या पत्नीने एकूण 8 कोटी 86 लाख रुपये वेगवेगळ्या माध्यमातून कोणाला ना कोणाला दिलेले असल्याचं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. एकूण जंगम मालमत्तेचा विचार केला तर कोकाटंकडे 7 कोटी 92 लाखांहून अधिक संपत्ती असून पत्नीकडे 9 कोटी 39 लाखांहून अधिक संपत्ती आहे. दोघांकडे एकूण 17 कोटी 32 लाखांची जंगम मालमत्ता आहे.
सात घरं अन् 11 कोटींची कमर्शिअल प्रॉपर्टी
कोकाटेंच्या नावावर पाच घरं आहेत. तर जोडीदाराच्या नावावर दोन अशी एकूण सात घरं या जोडप्याच्या नावर आङेत. या घरांची एकूण किंमत 7 कोटी 4 लाखांहून अधिक आहे. बिगरशेतीच्या जमिनीबद्दल बोलायचं झालं तर कोकोटांच्या नावावर 6 कोटी 78 लाखांची तर पत्नीच्या नावावर 80 लाखांची अशी एकूण 7 कोटी 58 लाखांची बिगर शेतीची जमीन आहे. 11 कोटींहून अधिक किंमतीची कमर्शिअल प्रॉपर्टी कोकाटेंच्या नावर आहे.
शेतजमिनीची किंमत पाहूनच व्हाल थक्क
कोकाटेंच्या नावावर निफाड, सिन्नर येथे चार ठिकाणी 26 एकर शेतजमीन आहे. पत्नीच्या नावावर तीन कोटींहून अधिक किंमतीची शेतजमीन आहे. दोघांकडील शेत जमिनीची एकूण किंमत 16 कोटी 62 लाखांहून अधिक आहे. कोकांटेंकडील एकूण स्थावर मालमत्तेची किंमत 42 कोटी 45 लाखांहून अधिक आहे. यापैकी कोकाटेंच्या नावर 35 कोटींपेक्षा अधिक आहे.
