अर्शदीप सिंहने घेतली नवीन Mercedes! काय आहे लक्झरी कारची किंमत, फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

Arshdeep Singh Buy New Mercedes: ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरून परतल्यानंतर भारतीय क्रिकेटपटू अर्शदीप सिंगने एक नवीन मर्सिडीज खरेदी केली. अर्शदीपने त्याच्या कुटुंबासह गाडीचा फोटो शेअर केला आहे.  

Tejashree Gaikwad | Nov 12, 2025, 09:29 AM IST
Arshdeep Singh New Luxury Car भारतीय क्रिकेट संघातील तरुण आणि दमदार वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंह पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे, पण यावेळी त्याचं कारण त्याची बॉलिंग नव्हे, तर त्याचा नवा चारचाकी लक्झरी साथीदार आहे. अर्शदीपने नुकताच ऑस्ट्रेलिया दौरा पूर्ण करून भारतात परतल्यानंतर स्वतःसाठी एक ब्रँड न्यू Mercedes-Benz G-Class (G-Wagon) खरेदी केली आहे. त्याने आपल्या कुटुंबासोबत या नव्या गाडीचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले असून, फोटोंमध्ये तो गाडीच्या बोनटवर बसलेला आणि हसत पोझ देताना दिसतोय. त्याची आई-वडील आणि कुटुंबातील सदस्य या नव्या “मेंबर”चं घरी स्वागत करताना आनंदी दिसत आहेत.    

दमदार फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

अर्शदीपची ही नवी Mercedes-Benz G-Class SUV ही जगभरातील सेलेब्रिटींच्या आवडीची गाडी मानली जाते. तिची रचना आणि परफॉर्मन्स हे दोन्ही लक्झरी आणि पॉवरचं उत्तम मिश्रण आहे. या गाडीत 2925cc ते 3982cc पर्यंतचे इंजिन उपलब्ध आहे. या SUV मध्ये 325.86 bhp ते 576.63 PS इतकी जबरदस्त पॉवर मिळते आणि तिचा 850 Nm टॉर्क आउटपुट ती अतिशय स्मूथ ड्राईव्हिंग अनुभव देते.

ही SUV फक्त दिसायला नाही तर चालवायलाही तितकीच ताकदवान आहे. यात ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन, 5-सीटर कॉन्फिगरेशन, 667 लिटर बूट स्पेस, ABS (Anti-lock Braking System), ऑटो क्लायमेट कंट्रोल, अलॉय व्हील्स, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, आणि प्रीमियम लेदर इंटिरियर्स सारखी वैशिष्ट्यं आहेत. 

Mercedes-Benz G-Class ही कार फक्त रस्त्यावर चालणारी नाही तर एक “स्टेटस सिम्बॉल” मानली जाते. जगभरातील अनेक हॉलिवूड स्टार्स, फुटबॉलर्स आणि क्रिकेटर्स या गाडीचे चाहते आहेत.

कारची किंमत ऐकून थक्क व्हाल!

भारतीय बाजारात Mercedes-Benz G-Class ची किंमत साधारण ₹2.55 कोटी ते ₹4.30 कोटी इतकी आहे. अर्शदीपने कोणता मॉडेल घेतला आहे हे त्याने अद्याप सांगितलेले नाही, पण अंदाजे तो AMG एडिशन असू शकतो, ज्याची किंमत जवळपास ₹3.8 कोटींपर्यंत जाते. ही कार भारतात मिळणाऱ्या सर्वात लक्झरीयस SUV पैकी एक आहे. तिचा रोड प्रेझेन्स इतका दमदार आहे की ती जिथेही जाते तिथे लोकांचे लक्ष वेधून घेते.  

क्रिकेट मैदानापासून लक्झरी गॅरेजपर्यंतचा प्रवास

अर्शदीप सिंहने आपल्या छोट्या कारकिर्दीतच भारतीय क्रिकेटमध्ये वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्याने टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद 100 विकेट्स घेणाऱ्या भारतीय गोलंदाजांपैकी एक म्हणून इतिहास रचला आहे. तो नुकताच ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टी20 मालिकेत खेळून आला, जिथे भारताने 2-1 ने विजय मिळवला. त्यानंतर त्याने स्वतःला हा लक्झरी गिफ्ट दिला. सोशल मीडियावर त्याचे फॅन्स म्हणत आहेत, “अर्शदीपची गाडी पण त्याच्या बॉलिंगसारखीच क्लास आणि पॉवरफुल आहे!”

कौटुंबिक आनंदाचा क्षण

गाडी घरात आणतानाचे व्हिडीओ पाहून चाहत्यांनी त्याला शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. त्याच्या घराबाहेर कारवर फुलांची सजावट आणि फॅमिली सेलिब्रेशनचे फोटो व्हायरल झाले आहेत. त्याच्या या नव्या खरेदीमुळे तो सध्या भारतीय क्रिकेटर्समधील “यंग लक्झरी लिस्ट”मध्ये सामील झाला आहे. हार्दिक पंड्या, विराट कोहली, आणि केएल राहुल यांच्या नंतर आता अर्शदीपही लक्झरी कार क्लबमध्ये दाखल झाला आहे.

अर्शदीप सिंह सध्या मैदानाबाहेरही चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्याची ही Mercedes-Benz G-Class फक्त एक गाडी नाही, तर त्याच्या मेहनतीचा आणि यशाचा प्रतीक आहे. भारतीय क्रिकेटचा हा तरुण तारा फक्त विकेट्स घेत नाही, तर आता आपल्या स्वप्नातील गाड्याही गॅरेजमध्ये आणतोय!  

