अर्शदीप सिंहने घेतली नवीन Mercedes! काय आहे लक्झरी कारची किंमत, फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स
Arshdeep Singh Buy New Mercedes: ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरून परतल्यानंतर भारतीय क्रिकेटपटू अर्शदीप सिंगने एक नवीन मर्सिडीज खरेदी केली. अर्शदीपने त्याच्या कुटुंबासह गाडीचा फोटो शेअर केला आहे.
Tejashree Gaikwad | Nov 12, 2025, 09:29 AM IST
Arshdeep Singh New Luxury Car भारतीय क्रिकेट संघातील तरुण आणि दमदार वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंह पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे, पण यावेळी त्याचं कारण त्याची बॉलिंग नव्हे, तर त्याचा नवा चारचाकी लक्झरी साथीदार आहे. अर्शदीपने नुकताच ऑस्ट्रेलिया दौरा पूर्ण करून भारतात परतल्यानंतर स्वतःसाठी एक ब्रँड न्यू Mercedes-Benz G-Class (G-Wagon) खरेदी केली आहे. त्याने आपल्या कुटुंबासोबत या नव्या गाडीचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले असून, फोटोंमध्ये तो गाडीच्या बोनटवर बसलेला आणि हसत पोझ देताना दिसतोय. त्याची आई-वडील आणि कुटुंबातील सदस्य या नव्या “मेंबर”चं घरी स्वागत करताना आनंदी दिसत आहेत.
दमदार फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स
अर्शदीपची ही नवी Mercedes-Benz G-Class SUV ही जगभरातील सेलेब्रिटींच्या आवडीची गाडी मानली जाते. तिची रचना आणि परफॉर्मन्स हे दोन्ही लक्झरी आणि पॉवरचं उत्तम मिश्रण आहे. या गाडीत 2925cc ते 3982cc पर्यंतचे इंजिन उपलब्ध आहे. या SUV मध्ये 325.86 bhp ते 576.63 PS इतकी जबरदस्त पॉवर मिळते आणि तिचा 850 Nm टॉर्क आउटपुट ती अतिशय स्मूथ ड्राईव्हिंग अनुभव देते.
कारची किंमत ऐकून थक्क व्हाल!
भारतीय बाजारात Mercedes-Benz G-Class ची किंमत साधारण ₹2.55 कोटी ते ₹4.30 कोटी इतकी आहे. अर्शदीपने कोणता मॉडेल घेतला आहे हे त्याने अद्याप सांगितलेले नाही, पण अंदाजे तो AMG एडिशन असू शकतो, ज्याची किंमत जवळपास ₹3.8 कोटींपर्यंत जाते. ही कार भारतात मिळणाऱ्या सर्वात लक्झरीयस SUV पैकी एक आहे. तिचा रोड प्रेझेन्स इतका दमदार आहे की ती जिथेही जाते तिथे लोकांचे लक्ष वेधून घेते.
क्रिकेट मैदानापासून लक्झरी गॅरेजपर्यंतचा प्रवास
अर्शदीप सिंहने आपल्या छोट्या कारकिर्दीतच भारतीय क्रिकेटमध्ये वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्याने टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद 100 विकेट्स घेणाऱ्या भारतीय गोलंदाजांपैकी एक म्हणून इतिहास रचला आहे. तो नुकताच ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टी20 मालिकेत खेळून आला, जिथे भारताने 2-1 ने विजय मिळवला. त्यानंतर त्याने स्वतःला हा लक्झरी गिफ्ट दिला. सोशल मीडियावर त्याचे फॅन्स म्हणत आहेत, “अर्शदीपची गाडी पण त्याच्या बॉलिंगसारखीच क्लास आणि पॉवरफुल आहे!”
