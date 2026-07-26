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'माय पर्सन' अर्शदीप सिंगने गर्लफ्रेंडसोबत शेअर केले रोमँटिक फोटो! कोण आहे समरीन कौर?

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 26, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:31 PM IST

भारत विरुद्ध झिम्बाव्बे यांच्यामध्ये सामना सुरु आहे, पण टीम इंडियाचा पहिल्या क्रमांकाचा गोलंदाज अर्शदीप सिंग हा सध्या त्याच्या जवळच्या व्यक्तीसोबत वेळ घालवत आहे. त्याने आता सोशल मिडियावर काही खास फोटो शेअर केले आहेत. 

Arshdeep Singh,1/7

युवा भारतीय वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग पुन्हा एकदा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आला आहे. तो त्याच्या गर्लफ्रेंडसोबत दिसला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Arshdeep Singh girlfriend2/7

अर्शदीपने त्याच्या सोशल मिडियावर त्याच्या प्रेयसीसोबत फोटो शेअर केले आहेत आणि त्याने या फोटोखाली कॅप्शन लिहीले आहे की, माय पर्सन. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Arshdeep Singh relationship3/7

अर्शदीप गेल्या काही महिन्यांपासून पंजाबी सिनेमातील अभिनेत्री समरीन कौरला डेट करत आहे. हे दोघे अनेकदा एकत्र दिसले असून, आता या क्रिकेटपटूने त्यांच्या नात्याचा जाहीरपणे खुलासा केला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Arshdeep Singh dating4/7

अर्शदीपने इन्स्टाग्रामवर स्वतःचे आणि गर्लफ्रेंड समरीनचे काही फोटो पोस्ट केले आहेत, ज्यामध्ये ते दोघे एकमेकांच्या मिठीत हरवलेले दिसत आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Arshdeep Singh Instagram5/7

खेळाडूने शेअर केलेल्या या फोटोंमध्ये, क्रिकेटपटू आपल्या जोडीदारावर प्रेमाचा वर्षाव करत आहे. ते दोघेही एकमेकांच्या डोळ्यांत हरवून गेले आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

 

Arshdeep Singh latest Instagram post6/7

समरीन कौर कोण आहे, हे जाणून घेण्याची चाहत्यांनाही इच्छा आहे. समरीन एक पंजाबी अभिनेत्री आणि मॉडेल आहे, पण तिचा जन्म आणि संगोपन जम्मू आणि काश्मीरमध्ये झाले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Arshdeep Singh Samreen Kaur7/7

कपिल देव यांच्या '83' या बायोपिकमध्येही काम केले होते. या चित्रपटात तिने माजी भारतीय क्रिकेटपटू बलविंदर सिंग संधू (बल्लू) यांच्या होणाऱ्या पत्नीची भूमिका साकारली होती. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
Arshdeep Singh
Sports news
Cricket News

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