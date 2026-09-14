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'या' कलाकारांनी केले गणरायाचे आगमन! सोशल मिडियावर फोटो व्हायरल

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 14, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 07:49 PM IST

14 सप्टेंबर रोजी गणेश चतुर्थीचा सण साजरा होत आहे. सेलिब्रिटींनीही आपापल्या अनोख्या पद्धतीने चाहत्यांना गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया की प्रत्येक सेलिब्रिटीने गणेश चतुर्थी कशी साजरी केली. 

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अभिजीत खांडकेकर आणि त्यांच्या पत्नी सुखदा खांडकेकर याने गणरायाचे आगमन केले आहे आणि सोशल मिडियावर गणपती बाप्पासोबतचे फोटो शेअर केले आहेत. 

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कंगना रणौतने इन्स्टाग्रामवर स्वतः गणपतीची आरती करत असल्याचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. व्हिडिओसोबत तिने लिहिले आहे, "गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा."

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करीना कपूरने तिचा पती सैफ अली खानचा एक फोटो शेअर केला आहे, ज्यामध्ये तो बाप्पाची मूर्ती बनवताना दिसत आहे. तिने या फोटोसोबत हात जोडलेला इमोजीसुद्धा जोडला आहे.

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'अल्फा' चित्रपटातील अभिनेत्रीने मोरगाव येथील तिच्या घरी कुटुंबासोबत गणेश चतुर्थी साजरी केली. शर्वरीने तिच्या कुटुंबासोबतचे काही फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोंमध्ये शर्वरीने केशरी आणि गुलाबी रंगाची साडी परिधान केली आहे. या साध्या लूकमध्ये शर्वरी खूपच सुंदर दिसत होती. तिच्यासाठी हे वर्ष चांगले बनवल्याबद्दल तिने गणपती बाप्पाचे आभार मानले.

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गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने काजोलने गणपतीच्या मंडपाला भेट दिली. निळ्या रंगाची साडी नेसून तिने केसांचा अंबाडा बांधला होता. फोटोमध्ये काजोल गणपतीच्या मूर्तीसोबत सेल्फी घेताना दिसत आहे. काजोलने सांगितले की, ही साडी तिच्या मुलीने तिला भेट दिली होती. तिने घातलेला गजरा तिच्या मैत्रिणीने विणला होता.

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अभिनेत्री अनन्या पांडेच्या घरी गणरायाचे आगमन झाले आहे, तिने सोशल मिडियावर गणपती बाप्पासोबतचे काही फोटो शेअर केले आहेत यामध्ये तिने तिच्या कुटुबासोबत देखील फोटो शेअर केले आहेत. 

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अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा आणि रितेश देशमुख यांनी गणरायाचे आगमन केले आणि त्यांनी सोशल मिडियावर काही फोटो शेअर केले आहेत. यामध्ये त्यांनी त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबासोबत फोटो शेअर केले आहेत, यामध्ये कॅप्शन लिहीले आहे की, बाप्पांचे आगमन झाले आहे. तुम्हाला व तुमच्या संपूर्ण परिवाराल, देशमुख परिवाराकडून गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. बप्पा मोरया रे!

TAGS:
Kareena Kapoor Khan
ganesh chaturthi
Saif Ali Khan

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