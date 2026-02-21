60 मजली इमारती इतका उंच! महाराष्ट्रातील 'हा' ब्रिज चीनला देतोय टक्कर! लोणावळा खंडाळा घाट बायपास करणारा मिसिंग लिंक
भारतातील सर्वात उंच केबल-स्टेड पूल मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वर मिसिंग लिंकवर बांधण्या आला आहे.
Mumbai Pune Missing Link Tallest Bridge In India : मुंबई पुणे महामार्गावर वाहतूक कोंडीची समस्या अत्यंत गंभीर बनली आहे. काही दिवसांपूर्वी गॅस टॅंक पलटी होवून तब्बल 32 तास वाहतूक कोंडी झाली. हजारो प्रवासी यात अडकले. मात्र, आता पुन्हा अशा प्रकारची परस्थिती निर्माण होणार नाही. कारण, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वर बांधण्यात येणारा भारतातील सर्वात उंच केबल-स्टेड पूल लवकरच प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे. मिसिंग लिंकने लोणवळा खंडाळा घाट बायपास होणार आहे.