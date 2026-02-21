English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • 60 मजली इमारती इतका उंच! महाराष्ट्रातील हा ब्रिज चीनला देतोय टक्कर! लोणावळा खंडाळा घाट बायपास करणारा मिसिंग लिंक

60 मजली इमारती इतका उंच! महाराष्ट्रातील 'हा' ब्रिज चीनला देतोय टक्कर! लोणावळा खंडाळा घाट बायपास करणारा मिसिंग लिंक

भारतातील सर्वात उंच केबल-स्टेड पूल  मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वर मिसिंग लिंकवर बांधण्या आला आहे.   

Vanita Kamble | Feb 21, 2026, 10:01 PM IST
Mumbai Pune Missing Link Tallest Bridge In India : मुंबई पुणे महामार्गावर वाहतूक कोंडीची समस्या अत्यंत गंभीर बनली आहे. काही दिवसांपूर्वी गॅस टॅंक पलटी होवून तब्बल 32 तास वाहतूक कोंडी झाली. हजारो प्रवासी यात अडकले. मात्र, आता पुन्हा अशा प्रकारची परस्थिती निर्माण होणार नाही. कारण, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वर बांधण्यात येणारा भारतातील सर्वात उंच केबल-स्टेड पूल लवकरच प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे. मिसिंग लिंकने लोणवळा खंडाळा घाट बायपास होणार आहे. 

महाराष्ट्रात एक असा  ब्रिज बनलाय जो पाहिल्यावर असं वाटेल आपण चायनामध्येच आहोत. ही ब्रीज म्हणजे मुंबई पुणे महामार्गावर  मिसिंग लिंकवर बांधण्यात आलेला पूल. हा पूल भारतातील सर्वात उंच पूल आहे. याची उंची पाहिली तर धडली भरेल. 

सह्याद्री टेकड्यांवर बांधण्यात येणाऱ्या भारतातील सर्वात उंच केबल-स्टेड पुलाचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आले आहे. येत्या काही दिवसांत हा पूल प्रवाशांसाठी खुला होणार आहे.   

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) दोन पर्वतांमध्ये केबल-स्टेड पूल बांधत आहे. ज्यामुळे मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील अंतर 6 किलोमीटरने कमी होईल.   

 हा पूल समुद्रसपाटीपासून 182 मीटर  उंच आहे. मुंबईच्या  वांद्रे-वरळी सी लिंकच्या केबल टॉवर्सपेक्षा 55 मीटर उंच आहे.   वांद्रे-वरळी सी लिंकच्या केबल टॉवर्सची उंची 127 मीटर आहे.   

182 मीटर उंचीच्या या पुलावरील वाहने 132 मीटर उंची ओलांडून एका पर्वतावरून दुसऱ्या पर्वतावर जातील. प्रत्येकी अंदाजे 850 मीटर लांब आणि 26 मीटर रुंद असलेले हे दोन केबल पूल दोन टप्प्यात बांधण्यात आलेत.   

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेचे खोपोली एक्झिट आणि सिंहगड इन्स्टिट्यूट दरम्यान सध्या 19 किमी अंतर आहे. मिसिंग लिंकच्या बांधकामामुळे हे अंतर 13.3 किमीपर्यंत कमी होईल.

केबल ब्रीजसह या मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट अंतर्गत खोपोली एक्झिटपासून ते लोणावळ्याच्या कुसगावपर्यंत दोन्ही दिशेनं प्रत्येकी 4 मार्गिकांचे 2 बोगदे उभारण्यात आले आहे. यातील सर्वांत मोठ्या बोगद्याची लांबी 8.87 किलोमीटर आहे. तर दुसरा बोगदा 1.67 किमी लांबीचा असणार आहे.   

फोटो सौजन्य...  Marathi manus pradip यूट्यूब चॅनेल 

