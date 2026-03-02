English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • ना गुलाल, ना रंग, 5 दिवस फक्त खेळतात फक्त राखेची होळी; शिव-कामदेवाशी संबंध!

'ना गुलाल, ना रंग', 5 दिवस फक्त खेळतात फक्त राखेची होळी; शिव-कामदेवाशी संबंध!

Holi in South India: कर्नाटक राज्यातील रामलिंगेश्वर कामन्ना मंदिरात होळीचा उत्सव एकदम वेगळ्या पद्धतीने साजरा केला जातो.

Pravin Dabholkar | Mar 02, 2026, 07:39 PM IST
'ना गुलाल, ना रंग', 5 दिवस फक्त राखेची होळी; शिव-कामदेवाशी संबंध!

Ash on Holi in South India Ramalingeshwara Kamanna Temple

Holi in South India: कर्नाटक राज्यातील रामलिंगेश्वर कामन्ना मंदिरात होळीचा उत्सव एकदम वेगळ्या पद्धतीने साजरा केला जातो. ४ मार्च रोजी देशभरात रंगांची होळी खेळली जाईल, पण या मंदिरात पाच दिवस राखेची (भस्म) होळी खेळली जाते. उत्तर भारतात ही होळी प्रह्लाद आणि होलिकाच्या कथेशी जोडली जाते.

परंपरा शतकानुशतके

Ash on Holi in South India Ramalingeshwara Kamanna Temple

दक्षिण भारतात विशेषतः कर्नाटकात भगवान शिव आणि कामदेव यांच्या पौराणिक कथेवर आधारित आहे. या उत्सवात रंगाऐवजी राख उधळली जाते, जी वैराग्य आणि अहंकाराच्या अंताचे प्रतीक आहे. मंदिरातील ही परंपरा शतकानुशतके चालू आहे आणि हजारो भाविक येथे येतात.

पौराणिक पार्श्वभूमी

Ash on Holi in South India Ramalingeshwara Kamanna Temple

ही होळी शिव आणि कामदेव यांच्या कथेशी निगडित आहे. पुराणानुसार, कामदेवाने शिवाच्या ध्यानात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा शिवाने त्यांचा तिसरा डोळा उघडून कामदेवाला भस्म केले. या घटनेच्या स्मरणार्थ होळी साजरी केली जाते. उत्सवाच्या सुरुवातीला महादेवाचा तिसरा नेत्र उघडण्याचे प्रतीक सादर केले जाते आणि कामदेवाच्या भस्माने होळी सुरू होते.

मंदिराची वैशिष्ट्ये

Ash on Holi in South India Ramalingeshwara Kamanna Temple

रामलिंगेश्वर कामन्ना मंदिर हे भारतातील एकमेव असे मंदिर आहे जिथे गर्भगृहात शिवलिंगासोबत कामदेवाची मूर्ती स्थापित आहे. सामान्यतः शिव मंदिरात पार्वतीसोबत किंवा एकटे असतात, पण येथे कामदेव ध्यान मुद्रेत शिवाजवळ आहेत. हे सृष्टी आणि संहाराच्या संतुलनाचे प्रतीक आहे. मंदिराची नक्काशीदार वास्तुकला आणि आध्यात्मिक वातावरण पर्यटकांना आकर्षित करते. होळीच्या दिवशी या दोघांच्या दर्शनाने पाप धुतले जातात अशी श्रद्धा आहे.

पाच दिवसांच्या उत्सवाचे स्वरूप

Ash on Holi in South India Ramalingeshwara Kamanna Temple

उत्सव पूर्ण पाच दिवस चालतो. मंदिराला नववधूप्रमाणे सजवले जाते आणि विविध विधी केले जातात. भाविक रंगांऐवजी राख उधळून होळी खेळतात. हे राखेचे खेळ अहंकार, काम आणि क्रोध यांच्या जाळण्याचे प्रतीक आहे. उत्तर भारतातील लठमार किंवा कपडे फाडण्याच्या होळीपेक्षा हे वेगळे आहे, येथे हुडदंग नव्हे तर अंतर्मन शुद्ध करण्यावर भर आहे.

विशेष विधी आणि रीती

Ash on Holi in South India Ramalingeshwara Kamanna Temple

उत्सवात अनेक अनुष्ठाने होतात. मुख्य आकर्षण आहे 'चांदीचा पाळणा' चढवण्याची रस्म. ज्या विवाहित जोडप्यांना संतान सुख मिळत नाही, ते या पाच दिवसांत शिव आणि कामदेवाला चांदीचा झोपाळा अर्पण करतात. अशी श्रद्धा आहे की याने त्यांची इच्छा लवकर पूर्ण होते. याशिवाय मंदिरात पूजा, आरती आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम होतात, जे भाविकांना नवीन ऊर्जा देतात.

उत्सवाचे महत्व

Ash on Holi in South India Ramalingeshwara Kamanna Temple

ही होळी केवळ खेळ नव्हे तर जीवनाचे तत्त्वज्ञान शिकवते. ती सांगते की मनातील नकारात्मक भावना जाळून राख कराव्यात आणि शिवभक्तीने जीवन जगावे. हे मंदिर आस्थेचे केंद्र आहे आणि नवीन सृष्टी, सुखी भविष्याचा आशीर्वाद देते. पर्यटकांसाठी हे सांस्कृतिक अनुभवाचे ठिकाण आहे, जिथे धार्मिक इतिहास आणि वास्तुकलेचा संगम आहे.

अंतर्मन शुद्ध करण्याची प्रेरणा

Ash on Holi in South India Ramalingeshwara Kamanna Temple

कर्नाटकातील ही अनोखी होळी भारताच्या विविधतेचे उदाहरण आहे. जर तुम्ही वेगळ्या होळीचा अनुभव घेऊ इच्छिता, तर रामलिंगेश्वर कामन्ना मंदिराला भेट द्या. येथील राखेची होळी तुम्हाला अंतर्मन शुद्ध करण्याची प्रेरणा देईल. मीडिया रिपोर्टनुसार, हे ठिकाण भाविक आणि पर्यटकांसाठी आदर्श आहे.

