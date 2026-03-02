'ना गुलाल, ना रंग', 5 दिवस फक्त खेळतात फक्त राखेची होळी; शिव-कामदेवाशी संबंध!
Holi in South India: कर्नाटक राज्यातील रामलिंगेश्वर कामन्ना मंदिरात होळीचा उत्सव एकदम वेगळ्या पद्धतीने साजरा केला जातो.
Pravin Dabholkar | Mar 02, 2026, 07:39 PM IST
परंपरा शतकानुशतके
पौराणिक पार्श्वभूमी
ही होळी शिव आणि कामदेव यांच्या कथेशी निगडित आहे. पुराणानुसार, कामदेवाने शिवाच्या ध्यानात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा शिवाने त्यांचा तिसरा डोळा उघडून कामदेवाला भस्म केले. या घटनेच्या स्मरणार्थ होळी साजरी केली जाते. उत्सवाच्या सुरुवातीला महादेवाचा तिसरा नेत्र उघडण्याचे प्रतीक सादर केले जाते आणि कामदेवाच्या भस्माने होळी सुरू होते.
मंदिराची वैशिष्ट्ये
रामलिंगेश्वर कामन्ना मंदिर हे भारतातील एकमेव असे मंदिर आहे जिथे गर्भगृहात शिवलिंगासोबत कामदेवाची मूर्ती स्थापित आहे. सामान्यतः शिव मंदिरात पार्वतीसोबत किंवा एकटे असतात, पण येथे कामदेव ध्यान मुद्रेत शिवाजवळ आहेत. हे सृष्टी आणि संहाराच्या संतुलनाचे प्रतीक आहे. मंदिराची नक्काशीदार वास्तुकला आणि आध्यात्मिक वातावरण पर्यटकांना आकर्षित करते. होळीच्या दिवशी या दोघांच्या दर्शनाने पाप धुतले जातात अशी श्रद्धा आहे.
पाच दिवसांच्या उत्सवाचे स्वरूप
उत्सव पूर्ण पाच दिवस चालतो. मंदिराला नववधूप्रमाणे सजवले जाते आणि विविध विधी केले जातात. भाविक रंगांऐवजी राख उधळून होळी खेळतात. हे राखेचे खेळ अहंकार, काम आणि क्रोध यांच्या जाळण्याचे प्रतीक आहे. उत्तर भारतातील लठमार किंवा कपडे फाडण्याच्या होळीपेक्षा हे वेगळे आहे, येथे हुडदंग नव्हे तर अंतर्मन शुद्ध करण्यावर भर आहे.
विशेष विधी आणि रीती
उत्सवात अनेक अनुष्ठाने होतात. मुख्य आकर्षण आहे 'चांदीचा पाळणा' चढवण्याची रस्म. ज्या विवाहित जोडप्यांना संतान सुख मिळत नाही, ते या पाच दिवसांत शिव आणि कामदेवाला चांदीचा झोपाळा अर्पण करतात. अशी श्रद्धा आहे की याने त्यांची इच्छा लवकर पूर्ण होते. याशिवाय मंदिरात पूजा, आरती आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम होतात, जे भाविकांना नवीन ऊर्जा देतात.
उत्सवाचे महत्व
ही होळी केवळ खेळ नव्हे तर जीवनाचे तत्त्वज्ञान शिकवते. ती सांगते की मनातील नकारात्मक भावना जाळून राख कराव्यात आणि शिवभक्तीने जीवन जगावे. हे मंदिर आस्थेचे केंद्र आहे आणि नवीन सृष्टी, सुखी भविष्याचा आशीर्वाद देते. पर्यटकांसाठी हे सांस्कृतिक अनुभवाचे ठिकाण आहे, जिथे धार्मिक इतिहास आणि वास्तुकलेचा संगम आहे.
