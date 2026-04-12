Asha Bhosle Family Tree : आशा भोसले यांच्या निधनानंतर मागे राहिला 'हा' परिवार
Asha Bhosle Family Tree : आशा भोसले यांचं 12 एप्रिल रोजी निधन झालं आहे. शनिवारी त्यांना ब्रीच कँडी रुग्णालयात श्वसनाचा त्रास होत असल्यामुळे दाखल करण्यात आलं होतं. आज दुपारी त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्यावर 13 एप्रिल रोजी सायंकाळी 4 वाजता अंत्यसंस्कार होणार आहेत. आशा भोसले यांच्यामागे कोण आहे. कुटुंबात कोण कोण आहे, जाणून घ्या.
Dakshata Thasale | Apr 12, 2026, 03:21 PM IST
1/11
आशा भोसले यांचा जन्म
2/11
आशा भोसले यांचे वडील
आशा भोसले यांचा जन्म एका संगीत-परंपरेचा वारसा लाभलेल्या कुटुंबात झाला होता. त्यांचे वडील प्रख्यात शास्त्रीय गायक आणि नाट्यअभिनेते पंडित दीनानाथ मंगेशकर यांच्या प्रभावाखाली त्यांच्या सांगीतिक प्रवासाची सुरुवात अगदी लहानपणीच झाली होती. आशा भोसले यांचे वडील पंडित दीनानाथ मंगेशकर हे होते; त्यांचा जन्म 1900 मध्ये झाला आणि 1942 मध्ये त्यांचे निधन झाले. ते एक प्रख्यात मराठी नाट्यअभिनेते आणि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक होते. संगीत क्षेत्रातील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक म्हणून त्यांनी आपल्या मुलींना ज्यामध्ये लता मंगेशकर आणि आशा भोसले यांचा समावेश होता—अतिशय लहान वयातच संगीताचे प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली. आशा अवघ्या नऊ वर्षांच्या असतानाच दीनानाथ यांचे निधन झाले.
3/11
आशा भोसले यांची आई
शेवंती मंगेशकर या ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांची आई आणि पंडित दीनानाथ मंगेशकर यांची दुसरी पत्नी होत्या. त्या मूळच्या एका गुजराती कुटुंबातील होत्या; लग्नानंतर त्यांचे नाव बदलून 'सुधामती' ठेवण्यात आले आणि त्यांनी आपली पाचही मुले लता, आशा, उषा, मीना आणि हृदयनाथ यांच्या संगोपनात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली.
4/11
आशा भोसले यांची भावंडे
लता मंगेशकर त्यांना अनेकदा "भारताची कोकिळा" (Nightingale of India) म्हणून संबोधले जात असे; त्या सर्वात थोरल्या आणि एक महान पार्श्वगायिका होत्या. मीना खडीकर: त्या एक मराठी आणि हिंदी पार्श्वगायिका व संगीतकार होत्या; त्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या भगिनी म्हणून ओळखल्या जातात. आशा भोसले कॅबरेपासून ते शास्त्रीय संगीतापर्यंतच्या विविध शैलींमधील त्यांच्या अफाट बहुआयामीतेसाठी त्या जगभर प्रसिद्ध आहेत. उषा मंगेशकर: अशा एक गायिका, ज्यांनी अनेक मराठी आणि हिंदी चित्रपटांना आपला आवाज दिला आहे. हृदयनाथ मंगेशकर: सर्वात धाकटे आणि अत्यंत आदरणीय संगीतकार व संगीत दिग्दर्शक; त्यांना "बाळासाहेब" म्हणून ओळखले जाते.
5/11
आशा भोसले यांचे पहिले पती: गणपतराव भोसले
आर.डी. बर्मन यांच्याशी विवाह करण्यापूर्वी, आशा यांनी वयाच्या 16 व्या वर्षी आपल्या कुटुंबाच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन गणपतराव भोसले यांच्याशी विवाह केला होता. आशा भोसले यांचे वैवाहिक आयुष्य 1949 ते 1960 या काळात चालले. गणपतराव यांच्या कुटुंबाकडून आशा यांना मानसिक व शारीरिक छळाला सामोरे जावे लागले, ज्यामुळे 1960 मध्ये, जेव्हा त्या त्यांच्या तिसऱ्या अपत्यासह गर्भवती होत्या, तेव्हा त्यांनी गणपतराव यांची साथ सोडली. त्यानंतर, एक 'सिंगल मदर'म्हणून त्यांनी आपल्या आयुष्यात यश संपादन केले.
6/11
आशा भोसले दुसरे पती- आर.डी बर्मन
आशा भोसले यांनी 1980 मध्ये सुप्रसिद्ध संगीतकार राहुल देव बर्मन (आर.डी. बर्मन) यांच्याशी विवाह केला. हा त्या दोघांचाही दुसरा विवाह होता; 1994 मध्ये आर.डी. बर्मन यांचे निधन होण्यापूर्वी, या जोडीने अनेक अजरामर संगीत रचनांवर एकत्रितपणे काम केले होते. आयुष्याच्या अखेरच्या काळात वेगळे राहत असूनही, त्यांनी परस्पर प्रेम, आदर आणि संगीतातील नाते कायम जपले.
7/11
वर्षा भोसले
आशा भोसले आणि गणपतराव भोसले यांची कन्या, वर्षा भोसले या एक प्रतिभावान स्तंभलेखिका, पत्रकार आणि गायिका होत्या. यांचं 2012 रोजी निधन झालं. त्यांनी 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' आणि 'हिंदुस्तान टाइम्स' सारख्या नामांकित प्रकाशनांसाठी काम केले; परंतु त्यांचे आयुष्य घटस्फोट आणि तीव्र नैराश्याने ग्रासलेले होते. याच कारणामुळे, 8 ऑक्टोबर 2012 रोजी वयाच्या 56 व्या वर्षी वर्षा यांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपवले.
8/11
हेमंत भोसले
आशा भोसले यांचे पुत्र हेमंत भोसले हे संगीतकार होते. हे त्यांची कन्या वर्षा हिच्याप्रमाणेच त्यांच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचे व्यक्ती होते. हेमंत भोसले यांचे निधन झाले आहे. हेमंत भोसले यांचा जन्म 1949 मध्ये झाला होता. ते एक संगीतकार होते आणि त्यांनी या क्षेत्रात काही काळ काम केले होते. ते पूर्वी वैमानिक होते आणि 'दामद' व 'अनपढ' यांसारख्या चित्रपटांसाठी संगीत दिग्दर्शन केल्यामुळे ते ओळखले जातात. 2015 मध्ये कर्करोगामुळे त्यांचे निधन झाले.
9/11
आनंद भोसले
10/11