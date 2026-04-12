Asha Bhosale : गायिका आशा भोसलेंचं शेवटचं गाणं आता कधीच पूर्ण होऊ शकणार नाही, फक्त चार ओळी होत्या शिल्लक

Asha Bhosale Last Song : जेष्ठ गायिका आशा भोसले यांचं वयाच्या 92 व्या वर्षी निधन झालं. आशा ताईंनी 20 भाषांमध्ये जवळपास 12 हजार गाणी गायली. मात्र त्यांचं शेवटचं गाणं मात्र अधुरंच राहिलं. मागील काही दिवसांपासून त्या एका गाण्यावर काम करत होत्या, मात्र या गाण्याच्या फक्त चार ओळी शिल्लक राहिल्या. याच कारणामुळे आता हे गाणं कधीच पूर्ण होऊ शकणार नाही.   

Pooja Pawar | Apr 12, 2026, 05:59 PM IST
गायिका आशा भोसले या मागील काही दिवसांपासून एका प्राव्हेट अलबमवर काम करत होत्या. मात्र त्या गाण्याच्या फक्त चार ओळी शिल्लक होत्या. हे गाणं प्राव्हेट अल्बममधील होतं, ज्याच्या कम्पोजर हे शमीर टंडन होते.   

शमीर टंडनने पेज 3, ट्रॅफिक सिग्नल, बाल गणेश आणि कॉर्पोरेट सारख्या चित्रपटांना गाणी दिली आहेत. आशा भोसले यांच्या निधनानंतर माध्यमांनी शमीर टंडन यांच्याशी बातचीत केली, यावेळी त्यांनी सांगितलं की, ते मागील काही दिवसांपासून आशा ताईंसोबत एका गाण्यावर काम करत होते. ज्याचे बोल प्रसून जोशी यांनी लिहिले. शमीर टंडन म्हणाले या गाण्याच्या फक्त चार ओळी राहिल्या होत्या, मात्र तेवढ्यात ही दुःखद बातमी आली.   

म्यूजिक कम्पोजर शमीर टंडन यांनी सांगितलं की, 'या गाण्याचे बोल 'जाने दो...जाने दो' असे होते. याला प्रसून जोशीने लिहिले होते.   

आशा भोसले यांनी काही दिवसांपूर्वी रिहर्सल सुद्धा केली होती. शमीर टंडन म्हणाले की, 'आशाताई या नेहमी ऍक्टिव्ह असायच्या. आम्हा दोघांची भेट ही 2003 मध्ये झाली होती. त्या गाणं पूर्ण करण्यासाठी स्टुडिओमध्ये येणार होत्या. मात्र त्यापूर्वीच ही दुःखद बातमी समोर आली आणि गाणं अपूर्णच राहिलं'.   

आशा भोसले या त्यांच्या आयुष्याबाबत नेहमी सांगायच्या की त्यांना हसत खेळतचं शेवटचा निरोप दिला जावा. त्यांनी जीवन आनंदाने आणि मनाप्रमाणे जगलं होतं. त्या मनाने तरुण होत्या, विचारांनी सुद्धा युवा होत्या.   

आशा भोसले यांचं स्वप्न होतं की त्यांचं शेवटचं गाणं हे आलिया भट्ट सारख्या तरुण अभिनेत्रीसाठी गायला आवडेल. अशी त्यांची एनर्जी होती.   

शमीर टंडन यांनी पेज थ्री या चित्रपटाला संगीत दिलं होतं. याच दरम्यानचा एक किस्सा त्यांनी सांगितला की, 'आशा ताईंनी 'पेज ३' मधलं 'हुजूर-ए-आला' हे गाणं गायलं. मी त्यांना सांगितलं की मला हे गाणं लवकरात लवकर हवं आहे. पण ती सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये होती. तिने तिथे पहिल्यांदाच गाणं रेकॉर्ड केलं होतं. त्या काळात असं होत नव्हतं. त्या म्हणाल्या की, पंचम (त्यांचे पती, आर. डी. बर्मन) त्यांना नेहमी म्हणायचे की, जर त्या नव्या पिढीसोबत आणि त्यांच्या तंत्रज्ञानासोबत बदलल्या नाहीत, तर त्या मागे पडतील. आशाताई या दूरदृष्टी असलेल्या महिला होत्या'.   

