Asha Bhosale : गायिका आशा भोसलेंचं शेवटचं गाणं आता कधीच पूर्ण होऊ शकणार नाही, फक्त चार ओळी होत्या शिल्लक
Asha Bhosale Last Song : जेष्ठ गायिका आशा भोसले यांचं वयाच्या 92 व्या वर्षी निधन झालं. आशा ताईंनी 20 भाषांमध्ये जवळपास 12 हजार गाणी गायली. मात्र त्यांचं शेवटचं गाणं मात्र अधुरंच राहिलं. मागील काही दिवसांपासून त्या एका गाण्यावर काम करत होत्या, मात्र या गाण्याच्या फक्त चार ओळी शिल्लक राहिल्या. याच कारणामुळे आता हे गाणं कधीच पूर्ण होऊ शकणार नाही.
Pooja Pawar | Apr 12, 2026, 05:59 PM IST
शमीर टंडनने पेज 3, ट्रॅफिक सिग्नल, बाल गणेश आणि कॉर्पोरेट सारख्या चित्रपटांना गाणी दिली आहेत. आशा भोसले यांच्या निधनानंतर माध्यमांनी शमीर टंडन यांच्याशी बातचीत केली, यावेळी त्यांनी सांगितलं की, ते मागील काही दिवसांपासून आशा ताईंसोबत एका गाण्यावर काम करत होते. ज्याचे बोल प्रसून जोशी यांनी लिहिले. शमीर टंडन म्हणाले या गाण्याच्या फक्त चार ओळी राहिल्या होत्या, मात्र तेवढ्यात ही दुःखद बातमी आली.
