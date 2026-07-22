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आषाढी एकादशीनंतर ऑगस्ट महिना या राशींसाठी आर्थिक लाभाचा! शनीची कुंभसह या लोकांवर बसणार कृपा

Written ByNeha Choudhary
Published: Jul 22, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:27 PM IST

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार आषाढी एकादशीनंतर ऑगस्ट महिना हा कुंभसह काही राशीच्या लोकांसाठी अतिशय भाग्यशाली असणार आहे. 

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काही राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार शनिची स्थितीनुसार येता काळात तो काही राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. पंचांगानुसार शनिदेव 27 जुलैला वक्री होणार आहे. तर ऑगस्ट 20 तारखेला शनीदेव रेवती नक्षत्राच्या पहिल्या टप्प्यात प्रवेश करेल. 

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पाच राशीच्या लोकांसाठी अत्यंत शुभ

शनिदेव हा न्यायदेवता, कर्मचा दाता मानला जातो. ते जाचकाला त्याच्या कर्मानुसार फळ देतो. शनिदेवाची जाचकाला कायम भीती वाटते. पण कुंडलीतील शनिची स्थिती ही कायम वाईट नसते. यावेळी शनिची स्थिती हा कुंभसह पाच राशीच्या लोकांसाठी अत्यंत शुभ ठरणार आहे. 

 

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कुंभ रास

 

या राशीच्या लोकांसाठी आषाढी एकादशीनंतर येणारे दिवस अतिशय फायदेशीर ठरणार आहे. अनेक दिवसांपासून रखडलेली कामं मार्गी लागणार आहेत. जुनी गुंतवणूक असो किंवा अडकलेले पैसे तुम्हाला परत मिळणार आहे. त्यामुळे तुमची आर्थिक स्थिती निर्माण होतात. 

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वृश्चिक रास

 

आषाढी एकादशीनंतर तुमच्या करिअरला नवीन संधी मिळणार आहेत. तुमच्या कार्यपद्धतीचं कौतुक होणार आहे. नोकरी बदलण्याचा विचार करणाऱ्यांना नवीन संधी मिळेल. तर मनासारखा पगारही मिळणार आहे. 

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कन्या रास

 

तुमच्या जीवनात आषाढी एकादशीनंतर आर्थिक सुबत्ता येणार आहे. शेअर मार्केट किंवा मालमत्तेच्या व्यवहारात अचानक मोठा नफा मिळणार आहे. एखादे जुने कर्ज फेडण्यात तुम्ही यशस्वी होणार आहे. त्यामुळे आयुष्यातील मोठा ताण कमी होणार आहे. 

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सिंह रास

 

आषाढी एकादशी शनिची वक्री चाल तुमच्या आयुष्याला नवीन सकारात्मक वळण देणार आहे.सरकारी नोकरी किंवा स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी मोठी बातमी मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमचे वर्चस्व आणि मानसन्मान द्विगुणीत होणार आहे.  

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वृषभ रास

आषाढी एकादशीनंतर या लोकांना शनीचे नक्षत्र परिवर्तन खूप शुभ राहणार आहे. व्यावसायिक आघाड्यांवर मोठे यश तुम्हाला पुढील एक महिन्यात मिळणार आहे. नवीन करार फायनल होणार आहे. कुटुंबासोबत आनंदाचे क्षण व्यतित करणार आहे. प्रवासाची संधी तुम्हाला मिळणार आहे. 

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(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

TAGS:
shani dev
astrology
zodiac signs
august
horoscope

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