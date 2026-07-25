/Ashadhi Ekadashi 2026 : विठू माऊली तू माऊली जगाची! आषाढी एकादशीनिमित्त खास मराठीतून द्या विठुमय शुभेच्छा

Ashadhi Ekadashi Wishes in Marathi : वर्षात 24 एकादशी येत असतात त्यातील आषाढी एकादशी सरवात महत्त्वाची आणि महाएकदशी मानली जाते. या एकादशीला देवशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी असंही संबोधलं जातं. या आषाढी एकादशीनंतर चातुर्मास सुरू होतो. अख्खा महाराष्ट्र आजच्या दिवशी विठुमय होऊन जातो. अशा या आषाढी एकादशीच्या प्रियजनांना खास मराठीतून द्या शुभेच्छा...
आता कोठें धावे मन, तुझे चरण देखलिया, भाग गेला शीण गेला, अवघा झाला आनंद आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
चला पंढरीसी जाऊ, रखमादेवीवरा पाहू, डोळे निवतील कान, मना तेथेचि समाधान, आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
चंद्रभागेच्या तीरी, उभा मंदिरी, तो पहा विटेवरी आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
सोहळा जमला आषाढी वारीचा सण आला पंढरीचा, मेळा जमला भक्तगणांचा, ध्यास विठुमाऊलीच्या दर्शनाचा आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा!