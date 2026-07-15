'माऊली माऊली'! नीरा नदीत संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पादुकांचं स्नान, अद्भूत सोहळ्याचे PHOTO

टाळ-मृदंगांच्या निनादात आज संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पादुकांचं नीरा स्नान सोहळा संपन्न झालं. अलौकिक सोहळ्यात वारकरी आपलं देहभान हरपले आहेत.
निरा नदी स्नान तीर्थे तया ठायां । येती पुनीत व्हावया । पर्वकाळ पायां तळीं बैसे वैष्णवां ॥ नीरा नदीच्या घाटावर भक्तीचा महापूर आज पाहिला मिळाला.
ज्ञानोबा-माऊली'च्या जयघोषाने अवघा आसमंत दुमदुमून निघाला. विठ्ठलनामाच्या गजरात विसावलेल्या माऊलींच्या सुवर्णपादुकांना शाही स्नान घातलं गेलं.
पुण्याची वेस ओलांडताना साताऱ्यात प्रवेश करण्याआधी दोन्ही जिल्ह्याची सीमा असलेल्या नीरा नदीच्या प्रसिद्ध दत्त घाटावर माऊलींच्या पादुकांना स्नान घातलं.
यावेळी नीरा तिरी वैष्णवांची मांदियाळी फुलून आली होती. आजची ही तृप्त भक्ती अनुभवून माऊलींची पावलं खंडाळा तालुक्यातील लोणंद नगरीत विसावणार आहेत.
सोहळा नीरा नदीच्या काठावरील नयनरम्य विसावास्थळी विसावला. नीरा पंचक्रोशीतील हजारो भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती.
पंचक्रोशीतील भाविकांनी रांगालावून माऊलींच्या पालखीतील पादुकांचे नतमस्तक होऊन दर्शन घेतले. पालखी सोहळ्यातील अर्धा टप्पा नीरा स्नान पूर्ण झाला आहे.
'माऊली माऊली' नामाच्या जयघोषात मोठ्या उत्साहात पादुकांना पवित्र स्नान करण्यात आलं. हा भक्तिमय सोहळा पाहण्यासाठी भक्तांनी गर्दी केली होती.
या सोहळ्याचे दर्शन घेण्यासाठी नदीच्या दोन्ही तीरांवर हजारो वारकरी आणि भाविकांनी फुलून गेलं होतं. टाळ-मृदुंगाचा निनाद, हरिनामाचा गजर आणि वारकऱ्यांच्या भक्तिभावामुळे संपूर्ण परिसर माऊलीमय झालं होतं.