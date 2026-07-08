/आळंदीतून आज संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी प्रस्थान सोहळा, मंदिरात आकर्षक पुष्प सजावट

अवघ्या महाराष्ट्र विठुरायाच्या भक्तीत नाहून निघणार आहे. आज आळंदीतून संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी पंढरपूरकडे प्रस्थान करणार आहे. त्यानिमित्त मंदिर आणि परिसरात सुंदर अशी पुष्प सजावट करण्यात आली आहे.
संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज पायी वारी पालखी सोहळ्याचे आषाढी पायी वारीसाठी आळंदी नगरी फुलांनी सजली आहे. या सोहळ्यासाठी जय्यत तयारी करण्यात आली आहे.
आळंदीतून संध्याकाळ 4 वाजता श्रीसंत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा प्रस्थान ठेवणार आहे. रात्री आळंदीतच आजोळघरी गांधीवाडा दर्शनबारी मंडपात ती मुक्कामी राहणार आहे.
आळंदीतून सुमारे 17 दिवसांचा पायी प्रवास पूर्ण करून पालखी 24 जुलै रोजी पंढरपूरमध्ये दाखल होणार आहे.
यंदा श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान कमिटीने पालखी प्रस्थान सोहळा अत्यंत मर्यादित उपस्थितीत पार पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
इंद्रायणी नदीने धोकादायक पातळी ओलांडली आहे. इंद्रायणी नदीला आलेल्या पुराच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही वारकऱ्यांनी आळंदीला जाण्याऐवजी पुण्यामध्ये जावं असं आवाहन केलंय.
मानाच्या ५६ दिंड्यांमधील प्रत्येकी केवळ दहा वारकऱ्यांचा मंदिर परिसरात प्रवेश दिला जाणार आहे.
परंपरेनुसार दिंडीप्रमुख, मानकरी, सेवेकऱ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. एक हजार ६६० व्यक्तींच्या उपस्थितीत पालखी प्रस्थान सोहळा संपन्न होणार आहे.
धुंवाधार बरसत असलेल्या पावसामुळं यावेळी आंदळीनगरीत भजन,कीर्तन आणि विठू नामाच्या गजरानं नाहून निघणार नाही.