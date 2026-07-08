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आळंदीतून आज संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी प्रस्थान सोहळा, मंदिरात आकर्षक पुष्प सजावट

Written ByNeha Choudhary
Published: Jul 08, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:34 PM IST

अवघ्या महाराष्ट्र विठुरायाच्या भक्तीत नाहून निघणार आहे. आज आळंदीतून संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी पंढरपूरकडे प्रस्थान करणार आहे. त्यानिमित्त मंदिर आणि परिसरात सुंदर अशी पुष्प सजावट करण्यात आली आहे. 

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संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज पायी वारी पालखी सोहळ्याचे आषाढी पायी वारीसाठी आळंदी नगरी फुलांनी सजली आहे. या सोहळ्यासाठी जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. 

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आळंदीतून संध्याकाळ 4 वाजता श्रीसंत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा प्रस्थान ठेवणार आहे. रात्री आळंदीतच आजोळघरी गांधीवाडा दर्शनबारी मंडपात ती मुक्कामी राहणार आहे. 

 

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आळंदीतून सुमारे 17 दिवसांचा पायी प्रवास पूर्ण करून पालखी 24 जुलै रोजी पंढरपूरमध्ये दाखल होणार आहे.

 

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यंदा  श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान कमिटीने पालखी प्रस्थान सोहळा अत्यंत मर्यादित उपस्थितीत पार पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

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 इंद्रायणी नदीने धोकादायक पातळी ओलांडली आहे. इंद्रायणी नदीला आलेल्या पुराच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही वारकऱ्यांनी आळंदीला जाण्याऐवजी पुण्यामध्ये जावं असं आवाहन केलंय. 

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मानाच्या ५६ दिंड्यांमधील प्रत्येकी केवळ दहा वारकऱ्यांचा मंदिर परिसरात प्रवेश दिला जाणार आहे.

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 परंपरेनुसार दिंडीप्रमुख, मानकरी, सेवेकऱ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. एक हजार ६६० व्यक्तींच्या उपस्थितीत पालखी प्रस्थान सोहळा संपन्न होणार आहे.

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धुंवाधार बरसत असलेल्या पावसामुळं यावेळी आंदळीनगरीत भजन,कीर्तन आणि विठू नामाच्या गजरानं नाहून निघणार नाही.

TAGS:
ashadhi ekadashi
ashadhi wari
pandharpur wari
Ashadhi Ekadashi 2026
maharashtra

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