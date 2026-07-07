/अवघा होय पांडुरंग! संत तुकोबारायांच्या पालखी प्रस्थान सोहळ्यानिमित्त WhatsApp आणि Instagram वर ठेवा सुंदर संदेश

पंढरीस जाय। तो विसरे बापमाय॥ अवघा होय पांडुरंग। राहे धरूनियां अंग॥ , श्री संत तुकाराम महाराज यांची जन्मभूमी, कर्मभूमी असलेल्या श्रीक्षेत्र देहूगावातून आज पालखी विठ्ठरायचा भेटीसाठी प्रस्थान करणार आहे. तुकाराम महाराजांनी अभंगांच्या माध्यमातून समाजाला भक्ती, नैतिकता आणि समतेचा संदेश दिलाय. विठ्ठल-रखुमाई” भक्तीचा अखंड जप करत त्यांनी वारकरी परंपरेला नवी दिशा त्यांनी दिली. वारीच्या या अद्भूत सोहळ्यात अवघ्या महाराष्ट्र विठूमय होऊन जातो. यानिमित्ताने WhatsApp आणि Instagram वर ठेवा सुंदर संदेश
साधु-संत येती घरा
तोचि दिवाळी दसरा
जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांना कोटी कोटी नमन
सुख पाहता जवापाडे
दुःख पर्वताएवढे
संत तुकाराम महाराज यांना कोटी कोटी नमन
जे का रंजले गांजले
त्यांसी म्हणे जो आपुले
तोचि साधू ओळखावा
देव तेथेची जाणावा
संत तुकाराम महाराज यांना कोटी कोटी नमन
लहानपण देगा देवा
मुंगी साखरेचा रवा
संत तुकाराम महाराज यांना कोटी कोटी नमन!
जैसी गंगा वाहे तैसे त्याचे मन
भगवंत जाण त्याचेजवळी
संत तुकाराम महाराज यांना कोटी कोटी नमन!
शब्दां मुळे दंगल, शब्दां मुळे मंगल
शब्दांचे हे जंगल, जागृत राहावं
जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांना कोटी कोटी नमन!
दया, क्षमा, शांती…
तेथेची देवाची वस्ती
संत तुकाराम महाराज यांना कोटी कोटी नमन
आम्ही जातो आपुल्या गावा
आमचा रामराम घ्यावा
जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज
यांना कोटी कोटी वंदन!