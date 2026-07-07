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अवघा होय पांडुरंग! संत तुकोबारायांच्या पालखी प्रस्थान सोहळ्यानिमित्त WhatsApp आणि Instagram वर ठेवा सुंदर संदेश

Written ByNeha Choudhary
Published: Jul 07, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:27 AM IST

पंढरीस जाय। तो विसरे बापमाय॥ अवघा होय पांडुरंग। राहे धरूनियां अंग॥ , श्री संत तुकाराम महाराज यांची जन्मभूमी, कर्मभूमी असलेल्या श्रीक्षेत्र देहूगावातून आज पालखी विठ्ठरायचा भेटीसाठी प्रस्थान करणार आहे. तुकाराम महाराजांनी अभंगांच्या माध्यमातून समाजाला भक्ती, नैतिकता आणि समतेचा संदेश दिलाय. विठ्ठल-रखुमाई” भक्तीचा अखंड जप करत त्यांनी वारकरी परंपरेला नवी दिशा त्यांनी दिली. वारीच्या या अद्भूत सोहळ्यात अवघ्या महाराष्ट्र विठूमय होऊन जातो. यानिमित्ताने WhatsApp आणि Instagram वर ठेवा सुंदर संदेश

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साधु-संत येती घरा

तोचि दिवाळी दसरा

जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांना कोटी कोटी नमन

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सुख पाहता जवापाडे

दुःख पर्वताएवढे

संत तुकाराम महाराज यांना कोटी कोटी नमन 

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जे का रंजले गांजले

त्यांसी म्हणे जो आपुले

तोचि साधू ओळखावा

देव तेथेची जाणावा

संत तुकाराम महाराज यांना कोटी कोटी नमन

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लहानपण देगा देवा

मुंगी साखरेचा रवा

संत तुकाराम महाराज यांना कोटी कोटी नमन!

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जैसी गंगा वाहे तैसे त्याचे मन

भगवंत जाण त्याचेजवळी

संत तुकाराम महाराज यांना कोटी कोटी नमन!

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 शब्दां मुळे दंगल, शब्दां मुळे मंगल

शब्दांचे हे जंगल, जागृत राहावं

जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांना कोटी कोटी नमन!

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दया, क्षमा, शांती…

तेथेची देवाची वस्ती

संत तुकाराम महाराज यांना कोटी कोटी नमन

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आम्ही जातो आपुल्या गावा

आमचा रामराम घ्यावा

जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज

यांना कोटी कोटी वंदन!

TAGS:
ashadhi wari
Sant Tukaram Maharaj
dehu
Ashadhi Ekadashi 2026

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